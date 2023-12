Putins Top-Propagandist bekommt Lehrstunde in Russlands Staats-TV

Von: Mathias von Hofen

Drucken Teilen

Wladimir Solowjow ist für wüste Drohungen in Russlands TV bekannt. Nun aber wurde Putins Propagandist selbst regelrecht vorgeführt.

Moskau - Wladimir Solowjow ist Gastgeber einer prominenten Talkrunde im Staatssender Rossija 1 (Russland 1). Dort gehen die Diskussionsteilnehmer häufig nicht gerade zimperlich miteinander um. Schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs wurden in der Talkrunde „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ Experten, die Kritik an Wladimir Putin und der russischen Regierung übten, oft lautstark niedergemacht. Seit Russlands Einmarsch in der Ukraine sind kritische Stimmen im russischen TV noch seltener geworden.

Umso überraschender war, dass Solowjow nun vor laufender Kamera eine Geschichtslektion erhielt, wie die Russland-Expertin und US-Journalistin Julia Davis auf ihrem YouTube-Kanal „Russian Media Monitor“ berichtet. Solowjow, der seit Beginn des Krieges auf der EU-Sanktionsliste steht, hatte provokant gefragt: „Welchen Krieg haben die Amerikaner jemals gewonnen?“ Andrei Sidorow, Professor und stellvertretender Dekan für Weltpolitik an der Moskauer Staatlichen Universität entgegnete Solowjow: „Der Kalte Krieg, den Kalten Krieg haben die Amerikaner gewonnen.“ Sidorow fügte hinzu, dass dieser Konflikt aber nicht militärisch gewonnen wurde, was Solowjow zur Aussage veranlasste, dass die Stärke der US-Armee nur eine vom „amerikanischen Kino“ produzierte Idee sei.

Moderator Wladimir Solowjow im russischen Staats-TV. © IMAGO/Sergei Karpukhin

Putins Propagandist lebte vor seiner Zeit in Russland selbst in den USA

Solowjow, der früher selbst einmal zwei Jahre in den USA gelebt hatte, gilt in Russland seit langem als Einpeitscher des Kremls. So drohte er im Dezember 2022 verschiedenen europäischen Ländern mit einem Einmarsch russischer Truppen. Mehrfach forderte er den Einsatz von russischen Atomwaffen gegen NATO-Staaten. Ob diese Szenarien militärisch auch nur halbwegs realistisch sind, spielt für Solowjow offensichtlich keine Rolle. Maßlose Übertreibungen und Hetze sind sein Markenzeichen, seitdem er im russischen TV mit seiner Talkshow präsent ist.

In der russischen Opposition ist Solowjow verhasst. So sprach der in Russland populäre Schriftsteller Dmitri Bykow schon 2015 davon, dass Solowjow mit seiner Propaganda die „hässlichsten Instinkte“ entfache. Zudem wurde Solowjow mehrfach mit Korruption in Verbindung gebracht.

Russlands Staats-TV diskutiert über Ukraine-Hilfen aus den USA

Sidorow tritt seriöser auf als Solowjow. Während dieser sich als Aufwiegler für die breite Masse versucht, werden Sidorows Analysen auch im russischen Establishment ernst genommen. Sidorow betonte in der Talkrunde, dass die USA „unzweifelhaft eine mächtige Nation“ seien, mit einem „sehr großen Potenzial, militärisch, ökonomisch und finanziell.“ Allerdings befänden sich die USA in einem langsamen Niedergang.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Sidorow und Solowjow diskutierten auch über die aktuelle politische Lage in den USA. Sidorow zweifelte an der Verabschiedung des US-Hilfspakets für die Ukraine. Die Republikaner hatten es im Senat blockiert. Eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps bewertete der Historiker positiv. Er sei „ein guter Präsident“ gewesen. Mit ihm bestehe die Chance, dass sich die USA aus der NATO lösen. Sidorow bezeichnete Trump als „Zerstörer“, der vielleicht sogar einen Bürgerkrieg herbeiführen könnte. Aus der Sicht Sidorows wäre das eine eher positive Entwicklung.

Solowjow ließ sich dagegen kaum dazu herab, die innenpolitische Lage des großen Rivalen zu analysieren. Er begnügt sich damit, den USA mit Krieg zu drohen.