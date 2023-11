Drei Kompanien verloren: Soldaten aus Russland werfen Befehlshaber Versagen vor

Von: Kilian Beck

Eine russische Kompanie sendet Hilferufe an Verteidigungsminister Schoigu. Die Ukraine macht langsam Fortschritte am Dnipro.

Kiew – Die russische Armee scheint erhebliche Probleme am Unterlauf des Dnipro-Flusses in der Südukraine zu haben. Am Freitag (24. November) verbreitete sich ein Video per Telegram. Anscheinend forderte darin ein knappes Dutzend Soldaten Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu auf, ihrer Einheit Fronturlaub zu gewähren. Laut einer Übersetzung eines estnischen Militärbloggers sollen aus ihrem Regiment nur noch 50 Mann kampffähig sein. Zudem sollen demnach drei Kompanien vollständig in den Kämpfen gegen die ukrainische Armee ausgelöscht worden sein. Das Video lässt sich nicht unabhängig verifizieren.

Beim Versuch weiteren Kriegseinsätzen zu entgehen, werden wohl immer wieder russische Einsatzkräfte in den eigenen Schützengräben verletzt. (Symbolfoto) © Konstantin Mihalchevskiy/imago.images.de

„Inkompetenter“ russischer Kommandeur

Die mutmaßlichen Soldaten behaupten, nahe Cherson in der Südukraine stationiert zu sein. Seit dem Sommer hätten sie „nicht einen Tag frei“ gehabt, übersetzt der Militärblogger. Und sie gehen ihren Kommandeur scharf an, der Mann sei „inkompetent“ und wolle sie „umbringen“. Außerdem schicke er immer wieder erfundene Berichte ins Hauptquartier. Er behaupte beispielsweise, er hätte seine Truppen auf Inseln im Dnipro geschickt. Die aber seien bereits von Ukrainern besetzt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs konnte die ukrainische Armee zuletzt einen „Brückenkopf“ am Dnipro freikämpfen. Die Angaben wirken also grundsätzlich plausibel, allerdings ist auch unklar, wo genau die Einheit stationiert und wann das Video aufgenommen wurde.

CNN: Langsame Fortschritte der Ukraine am Dnipro

Die Auslöschung von drei Kompanien könnte laut einer Rechnung der ukrainischen Kyiv Post bedeuten, dass die Einheit zwischen 40 und 400 Soldaten verloren hat. Anfang November berichtete die Zeitung außerdem über russische Militärblogger, die angebliche Belege für gefälschte Berichte von russischen Frontkommandeuren an den Generalstab vorlegten. An der Front in der Südukraine rücken ukrainische Kräfte inzwischen langsam in Richtung der seit 2014 von Russland besetzen Krim vor. Das berichtet der US-Fernsehsender CNN, der in den letzten Tagen ein Team vor Ort hatte.

Ukraine wehrt größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn ab

Russische Soldaten, die am Ukraine-Krieg teilnehmen, beschwerten sich immer wieder über ihre direkten Vorgesetzten. Vergangene Woche gab es Kritik an der russischen Armeeführung, nachdem die Ukraine mit einem Hilmars-Raketenangriff eine russische Militärfeier an der Front getroffen und dabei viele Armeeangehörige getötet hatte. Die zynische – inzwischen übliche – Reaktion der Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin auf taktische Rückschläge sind massive Angriffe auf zivile Ziele in ukrainischen Städten. Am Samstag (25. November) meldete die Ukraine, den bis dahin größten Drohnenangriff des Krieges auf die Hauptstadt Kiew abgewehrt zu haben. (kb)