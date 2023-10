Drohnen in der Nähe eines AKW: Russland übt Einsatz von Atomwaffen

Teilen

Raketen auf einer Abschussrampe (Symbolbild). © IlluPics/Imago

Drohnen in der Nähe eines ukrainischen Atomkraftwerks und Übungen zum Einsatz von Atomwaffen: Russland erinnert wieder an seine Eskalationsbereitschaft.

Mehrere Nächte in Folge griffen russische Truppen mit Drohnen die westukrainische Region Chmelnyzkyj an, verletzten etwa 20 Menschen und richteten am Mittwoch auch Schäden am Atomkraftwerk Chmelnyzkyj an – 180 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Die Drohnen seien unweit des AKW abgeschossen worden, die Druckwellen der Explosionen hätten einige Fenster am Kraftwerk zerstört, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 27. Oktober 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Parallel zu den Drohnen-Angriffen nahe des ukrainischen AKW hat Russland seine jährliche Übung zum Einsatz von Atomwaffen abgehalten, verkündete Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Das besondere dieses Mal: Die Übung erfolgte unter anderem mit Einsatz der Interkontinentalrakete Jars (Nato-Bezeichnung: SS-27), die Atomsprengköpfe tragen kann, während Moskau sich Schritt für Schritt aus dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen zurückzieht. Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament unterstützte am Mittwoch der russische Föderationsrat das Vorhaben formal. Nun müsste Präsident Wladimir Putin das Gesetz unterzeichnen, danach muss es veröffentlicht werden, um in Kraft zu treten. Russland hatte im Juni 2000 das Gesetz über das Verbot ratifiziert. Den Ausstieg hatte Putin erst vor wenigen Tagen, am 5. Oktober, initiiert, mit dem Verweis auf die USA, die das entsprechende Gesetz nie ratifiziert hätten. vf