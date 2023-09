Zynischer Titel: Medwedew stellt Portal für besetzte Ukraine vor – „Ich bin in Russland“

Von: Tadhg Nagel

Russland bereitet die digitale Eroberung der Ukraine vor. Der Kreml will die Bevölkerung der annektierten Gebiete wissen lassen, wer sie regiert.

Moskau – Das russische Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien hat die Entwicklung eines Portals mit dem Namen „Ich bin in Russland“ abgeschlossen. Es soll den Einwohnern der annektierten ukrainischen Gebiete ermöglichen, öffentliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Der Vorsitzende der Partei „Einiges Russland“, sowie der ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Medwedew, hätte dies auf einer Parteiversammlung bekannt gegeben, wie das unabhängige russische Portal Meduza mitteilte. Medwedew sei per Videoübertragung zugeschaltet gewesen. Die Koordination des Projekts, das im Mai dieses Jahres von „Einiges Russland“ initiiert wurde, habe der 28-jährige Ilja Medwedew übernommen. Er ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten.

Ukraine-Krieg läuft auch im Netz: Moskau stellt das Portal „Ich bin in Russland“ vor

Die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gebiete stünden oft vor Problemen wie der Registrierung von Sozialleistungen und Dokumenten, und ein einziges Portal könne die optimale Plattform sein, auf der alle wichtigen Informationen gesammelt und aktualisiert würden, erklärte der Vorsitzende von „Einiges Russland“ dem russischen Portal RBC. Schon jetzt würden 16 föderale Dienste zur Verfügung stehen, so Maxut Schadajew, Russlands Minister für Digitalisierung. Bis Ende 2023 sollen 14 weitere Online-Dienste hinzukommen. Das Portal sei bereits der Öffentlichkeit zugänglich, so Schadajew weiter.

Der Ukraine-Krieg wird also auch digital ausgefochten. Bewohner der an Russland beziehungsweise die Krim angrenzenden Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson können bereits jetzt mehr über den Erhalt bestimmter Dienstleistungen vom russischen Staat erfahren – ob sie das wollen, und sich von „Ich bin in Russland“ angesprochen fühlen, ist allerdings fraglich. (tpn)