Putin-General gesteht: Ukraine-Offensive läuft erfolgreich

Von: Fabian Müller

Der Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow bei einem Auftritt im russischen Staatsfernsehn (Archivbild). © Screenshot Twitter

Der ehemalige General und Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow gilt als russischer Hardliner. Via Telegram beschreibt er die Probleme des eigenen Militärs - und lobt die Feinde.

Moskau - Zum Krieg in der Ukraine vernimmt man aus Russland vor allem eines: Propaganda, die russische Erfolge in den Vordergrund stellt. Doch jetzt hat sich eine russischer General und Duma-Abgeordneter der Partei von Russlands Präsidenten Wladrimir Putin, „Einiges Russland“, öffentlich zur Gegenoffensive der Ukrainer geäußert. Die laufe gut, ließ Andrej Guruljow über seinen Telegram-Kanal verlauten.

Guruljow war Vize-Kommandeur des südlichen Militärdistrikts und gilt als Hardliner im Ukraine-Krieg. Zu Beginn der Invasion im Februar 2022 forderte er, die Ukraine „niederzubrennen“. Schon in den Jahren 2014 und 2015 war er in der Ukraine im Einsatz, zudem befehligte er russische Soldaten in Syrien.

Russland-General Guruljow lobt ukrainische Gegenoffensive: Kiew kämpfe „klug“

Mittlerweile analysiert er den Kriegsverlauf auf seinem Telegram-Kanal - und spricht die Probleme der russischen Armee offen an. Zum Beispiel wies er darauf hin, dass die Ukraine ihre Kriegstaktik verändert habe, nachdem Kiew gemerkt habe, dass die eigenen Soldaten bei den Angriffen immer auf russische Streitkräfte gestoßen war.

Die Ukraine verfüge über „viel Munition“, was die russischen Truppen „zu einem tieferen Rückzug“ zwingen würde. Zudem habe „die Effizienz unserer Hubschrauber nachgelassen“. Denn die seien mit Boden-Luft-Raketen, sogenannten Manpads, leicht abzuschießen, klagt Guruljow. Zudem setze die Ukraine massiv auf Drohnen, setzten diese „klug“ ein, nicht nur an der Front, „sondern auch tief in unserem Hinterland“.

Russischer General macht Truppen im Ukraine-Krieg Mut

Doch er schickte auch Durchhalteparolen an seine Landsleute: „Wir sind stärker, unsere Krieger sind stärker und mutiger, unsere Truppen sind professioneller“, sagte Guruljow und fügte an: „Wir halten durch, wir passen uns an, wir gewinnen.“ Der ehemalige General warnte allerdings vor „Lügen“ innerhalb der russischen Armee. „Falschmeldungen führen leider auf vielen Ebenen zu schlechten Entscheidungen. Sie existieren, lasst es uns anerkennen und bekämpfen, sonst wird es Ärger geben“, so Guruljow.

Derweil haben die russischen Truppen den Kampf um die Dnipro-Inseln am unteren Flusslauf verstärkt. Das berichtet die dpa unter Berufung auf den britischen Geheimdienst. Die Inseln im Gebiet Cherson waren den Informationen zufolge in der ersten Septemberhälfte schwer umkämpft. Beide Seiten griffen mit Gruppen in kleinen Booten ihre Gegner auf den Inseln oder dem gegenüberliegenden Ufer an.

Die Zahl der involvierten Truppen ist nach Angaben der Briten verhältnismäßig gering. Doch beide Seiten betrachten das Gebiet demnach als strategisch wichtig. Die Auseinandersetzung darum gebe „auch die Möglichkeit, gegnerische Einheiten zu binden und von der Teilnahme an den intensiven Kämpfen in den Gebieten Saporischschja und Donezk abzuhalten“, heißt es in einem Bericht des britischen Geheimdiensts. (fmü/dpa)