Winter-Offensive gegen die Ukraine: Russland bereitet große Angriffswelle vor

Von: Erkan Pehlivan

Drucken Teilen

Der britische Militärgeheimdienst beobachtet russische Vorbereitungen für einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine. Kiew verstärkt dagegen seine Luftabwehr.

Kiew – Nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes plant Russland eine große Welle von Luftangriffen. „Russland hat nun fast zwei Monate lang auf den Einsatz seiner wichtigsten Marschflugkörper aus der Luft durch seine schwere Bomberflotte verzichtet, was es ihnen wahrscheinlich ermöglicht hat, einen beträchtlichen Vorrat an diesen Waffen anzulegen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland diese Raketen einsetzen wird, wenn es den Versuch vom letzten Jahr wiederholt, die kritische nationale Infrastruktur der Ukraine zu zerstören“, schreibt der britische Militärgeheimdienst auf X.

Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren. Zwischen dem 18. und 19. November habe Russland mit rund 50 iranischen Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed unter anderem Kiew angegriffen. „Eines der Ziele Russlands war wahrscheinlich die Schwächung der ukrainischen Luftverteidigung, um das Kampfgebiet vor einer konzertierten Winteroffensive mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine zu unterziehen“, so die britischen Experten.

Russland greift mit Drohnen Ziele in der Ukraine an

Auch am Mittwoch (22.11.2023) hat Russland nach ukrainischen Angaben das Land mit mehr als einem Dutzend Drohnen und einem Marschflugkörper angegriffen. Der Beschuss sei aus dem Südosten Russlands gestartet worden, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Alle Drohnen seien von ukrainischen Luftverteidigungseinheiten abgeschossen worden. Der Marschflugkörper hingegen habe sein Ziel verfehlt und sei in einem „offenen Gebiet“ in der Region Saporischschja gelandet.

Schäden nach einem russischen Angriff auf Kiew, Hauptstadt der Ukraine. Russland plant im Winter wohl die nächste große Angriffswelle. (Symbolfoto) © Sergei Supinsky/AFP

Zahlreiche Angriffe auf die Ukraine geplant: „Russland bereitet sich auf Winter vor“

„Russland bereitet sich auf den Winter vor“, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Ansprache zuvor gewarnt. Die Ukraine müsse darauf vorbereitet sein, dass die Zahl der Drohnen- und Raketenangriffe auf die Infrastruktur zunehmen könnte. Zur kritischen Infrastruktur gehören etwa Heizkraftwerke und die Stromversorgung, deren Ausfall insbesondere während der kalten Monate weitreichende Folgen haben kann.

Selenskyj versprach dabei besseren Schutz vor russischen Angriffen als im vergangenen Winter. Zusammen mit einer Vielzahl westlicher Länder arbeite man daran, die seither schon verstärkte ukrainische Luftabwehr täglich zu verbessern. Einen vollständigen Schutz des gesamten Territoriums könne man aber noch nicht gewährleisten.

Ukraine bereitet sich auf russische Offensive vor

Im vergangenen Winter hatte Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv unter Beschuss genommen. Für tausende Menschen bedeutete das lange Ausfälle von Strom oder Heizung bei eisiger Kälte. Seitdem hat Kiew mehr Luftabwehrsysteme von seinen Verbündeten bekommen, unter anderem aus Deutschland. (erpe/dpa/AFP)