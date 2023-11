Russlands „Meteorit“-Minenräumer geht in der Ukraine in Flammen auf

Von: Fabian Müller

Ein russischer UR-77-Minenräumer im Einsatz in der Ukraine (Archivbild). © Imago/SNA

Der ukrainischen Armee soll es gelungen sein, einen russischen Minenräumer zu zerstören. Das legen Videoaufnahmen nahe, die nun veröffentlicht wurden.

Awdijiwka – Ukrainische Soldaten haben in der Ostukraine einen russischen Minenräumer vom Typ UR-77 zerstört, wie jüngst veröffentlichte Aufnahmen zeigen sollen. Das Video, das die 47. selbstständige mechanisierte Brigade der Ukraine am Dienstag auf Facebook veröffentlichte, zeigt offenbar Bilder, die ukrainische Drohnen aufgenommen haben.

Der UR-77 Minenräumer steht zunächst in der Nähe einer kleinen Baumgruppe auf einer offenen Fläche, die Bilder werden plötzlich wackelig und zeigen ukrainischen Beschuss und eine kleinere Explosion auf der rechten Seite des russischen Gefährts. Es dauert ein wenig, dann steigt Rauch aus dem Minenräumer auf, wenig später brennt es lichterloh, bis schließlich das UR-77 in einer gewaltigen Explosion zerberstet.

Ukraine veröffentlicht Video, das Abschuss von russischem Minenräumer zeigen soll

Unterlegt ist das Video mit martialischer, elektronischer Musik. Zum Video schrieb die Brigade: „Spektakuläre Aufnahmen. Feindliches Gerät brennt im Sektor Awdijiwka.“ Die Soldaten hätten den russischen UR-77 „Meteoriten“ zerstört, das veröffentlichte Video würde als Beweis dienen. Kiew verbreitet häufig Videoclips, die von Drohnen aufgenommen wurden und die Zerstörung von russischem Kriegsgerät oder Angriffe auf russische Stellungen zeigen soll. Unabhängig verifiziert werden können diese Aufnahmen meist nicht – so auch in diesem Fall.

Der UR-77 Meteorit ist ein Minenräumfahrzeug aus der Sowjetzeit. Entwickelt wurde es in den 1970er Jahren, mittels kleiner Sprengladungen, die an sogenannten Minenräumschnüren befestigt sind, werden die Minen unschädlich gemacht. Laut der niederländischen Open-Source-Intelligence-Website Oryx hat die Ukraine seit Februar 2022 mindestens 33 russische Minenräumfahrzeuge des Typs UR-77 zerstört oder erbeutet. Moskau setzt das Fahrzeug häufig im Ukraine-Krieg ein.

Kämpfe in der Region Awdijiwka: Russland benötigt einen symbolischen Sieg

Die Ukraine gilt derzeit als das am stärksten verminte Land der Welt, die Gefahr für die ukrainischen Soldaten ist immens. Auch weil die Gebiete von den zahlreichen Minen befreit werden mussten, wurde die Gegenoffensive immer wieder zurückgeworfen.

In der Region rund um Awdijiwka haben sich die Kämpfe in den vergangenen Wochen verschärft, auch weil Russland Gegenangriffe gestartet hat. Laut Beobachtern würde die Einnahme der Stadt ein strategischer, aber auch symbolischer Sieg für die Truppen darstellen. Derzeit versucht Russland, die Stadt einzukesseln, wie der ukrainische Generalstab am Mittwoch mitteilte. „Unsere Kämpfer halten die Verteidigung aufrecht und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu“, teilte das ukrainische Militär mit. (fmü)