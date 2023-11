Russland gehen die Raketen aus – Moskau ändert wohl Kriegsstrategie

Von: Fabian Müller

Soldaten der russischen Armee üben die Bedienung von Kampfdrohnen, mit denen im Ukraine-Krieg bereits die ukrainische Hauptstadt Kiew attackiert wurde (Archivbild). © IMAGO/Ivan Vysochinskij

Mehreren Medienberichten zufolge will das russische Verteidigungsministerium eine Taktik der Ukraine kopieren und vermehrt auf Drohnen setzen. Die Pläne würden bereits umgesetzt.

Moskau – Nach bald 21 Monaten Ukraine-Krieg schwinden dem russischen Militär zunehmend die Vorräte an Raketen. Deshalb setzt die Armeeführung nun verstärkt auf die Ausbildung der Soldaten an Drohnen, denn die sind deutlich billiger in der Herstellung. Das berichtet das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek.

Während der Kreml versuchen soll, die Lager wieder mit Raketen zu füllen, um im Winter weiter Angriffe auf die Ukraine starten zu können, sollen Drohnen die entstandene Lücke schließen. Samuel Bendett, ein Berater des Center for Naval Analyses (CNA) und Experte für das russische Militär und Drohnentechnologie, erklärte auf X in einer Reihe von Posts, Russland habe aus dem erfolgreichen Einsatz von Drohnen durch die Ukraine „Lehren“ gezogen und versuche nun, Kiews Taktik zu kopieren.

Russland gehen wohl Raketen aus: Drohnenproduktion soll hochgefahren werden

Bendett zitierte zudem einen kürzlich erschienenen Bericht russischer Staatsmedien, in dem behauptet wurde, das russische Verteidigungsministerium baue derzeit ein „FPV [First-Person-View]-Drohnenausbilderprogramm“ auf, das das Ziel verfolge, „FPV-Drohnenpiloten als Pflichtfach an russischen Militärakademien zu institutionalisieren“.

Bendett erläuterte weiter, dass Russland die Notwendigkeit erkannt habe, Drohnenpiloten so auszubilden, dass sie ihre Fähigkeiten anderen vermitteln können, also selbst zu Ausbildern werden. Diese Ausbildung soll standardisiert werden. Unklar sei aber noch, inwiefern Freiwilligengruppen in das Vorhaben des russischen Verteidigungsministeriums involviert sein werden. Derzeit stellen vor allem Freiwillige den größten Teil der Drohnen-Ausbildung und -Technik an der Front.

Gehen Russland Waffen aus? Verbündete sollen Ausrüstung zurückgeben

Das russische Vorhaben, vermehrt auf Drohnen im Krieg mit der Ukraine zu setzen, untermauert auch ein am Mittwoch (15. November) erschienener Bericht im Wall Steet Journal. Darin heißt es, russische Regierungsvertreter hätten sich an Verbündete gewandt und um die Rückgabe exportierter militärischer Ausrüstung und Waffen gebeten. Die Zeitung wertet das als Bekenntnis, dass der Nachschub für den Ukraine-Krieg schwindet.

Erste Länder wollen dem Wunsch nachkommen, Ägypten plant die Rückgabe von 150 Hubschraubermotoren ab Dezember dieses Jahres, ähnliche Vereinbarungen mit Pakistan, Belarus und Brasilien sollen folgen.

Drohnen-Angriffe aus Russland: Bislang vor allem Shahed-Drohnen im Einsatz

Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrainska Pravda hat Russland im September noch mehr als 100 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, im Oktober dann lediglich 40. Moskau sei in der Lage, bis zu 120 Langstreckenraketen pro Monat zu produzieren.

Die Ukraine hingegen setzt schon seit Beginn des Krieges auf Drohnen und konnte mit ihnen große Erfolge erzielen. Bereits in den ersten Monaten des Krieges hat das Land eine „Drohnenarmee“ ins Leben gerufen. Russland könnte es nun auf ein Wettrüsten zwischen Moskau und Kiew ankommen lassen. Denn auch für Russland waren Drohnen im vergangenen Jahr eine Schlüsselkomponente im Krieg, vor allem die iranische Shahed-Drohne wurde häufig eingesetzt.

Und auch das ukrainische Militär will über Informationen verfügen, die die Gerüchte stützen. Ein Vertreter des ukrainischen Nachrichtendienstes sagte Anfang November, Russland habe „vor kurzem damit begonnen“, die Produktion von Drohnen zu erhöhen, die mit „aus dem Iran gelieferten Komponenten“ hergestellt werden. Das von Moskau angeblich aufgestellte Ziel, mindestens 200 Drohnen pro Monat zu bauen, soll dabei allerdings noch nicht erreicht worden sein. (fmü)