„Nur Spitze des Eisbergs“: 173 abtrünnige Soldaten in Haft – droht Putins Armee eine Meuterei?

Von: Fabian Müller

In nur einem Tag sollen nach ukrainischen Angaben in der Region Tawrija über 1000 russische Soldaten gestorben sein. (Symbolfoto) © Roman Pilipey/AFP

Laut mehrerer Berichte werden russische Soldaten zunehmend wegen Ungehorsams festgenommen. In Russland droht ihnen dann Folter.

Moskau – Russische Soldaten verweigern zunehmend die Befehle ihrer Vorgesetzten, weil die eigenen Streitkräfte derzeit herbe Verluste in der Ukraine einstecken müssen. Das berichten mehrere unabhängige russische Medien. Der Telegram-Kanal „Astra“ schreibt beispielsweise, dass er täglich Nachrichten von Familienangehörigen russischer Soldaten erhält, die in den besetzten Regionen der Ukraine inhaftiert worden sein sollen. Die Berichte reichen von Mangel an Wasser und Lebensmitteln bis zu schlechter Führung.

Im Oktober starteten die russischen Truppen eine Offensive in Awdijiwka nördlich der Großstadt Donezk. Medienberichten zufolge haben die russischen Streitkräfte große Verluste bei den schweren Kämpfen in der Region und in Kupjansk erlitten, was zu Aufständen und Ungehorsam in den eigenen Reihen geführt haben soll, schreibt der Telegram-Kanal.

Ungehorsam in der russischen Armee: Mindestens 173 inhaftierte Soldaten

In mindestens 16 Fällen sollen russische Soldaten wegen Ungehorsams festgenommen worden sein, die meisten in Sajzewe im Oblast Donezk. Ihre Telefone wurden konfisziert, der Kontakt zur Außenwelt abgebrochen. Alleine „Astra“ will nach eigenen Angaben von 173 inhaftierten Soldaten wissen, doch das soll nur „die Spitze des Eisbergs“ sein.

Die Soldaten werden dem Bericht zufolge nach Russland gebracht, zu neuen Einheiten formiert und an die Front geschickt, wo sie in besonders riskanten Offensiven eingesetzt werden sollen. Eine Gruppe von rund 50 Soldaten des 15. motorisierten Schützenregiments sollen in Rossypne, das ebenfalls in der Oblast Donezk liegt, festgenommen und in das russische Kursk gebracht worden sein. Ihnen wurde später mitgeteilt, dass sie bei weiteren Offensiven in Awdijiwka eingesetzt werden sollen.

Festnahmen russischer Soldaten häufen sich: Truppen sind „deprimiert“

Gegenüber „Astra“ sagte die Ehefrau eines Soldaten, ihr Mann habe sich geweigert, an einer Offensive auf die ukrainische Stadt Makijiwka teilzunehmen, dort hätten ukrainische Truppen bei Gefechten bereits viele russische Soldaten getötet. Die Mutter eines anderen Soldaten sagte dem Telegram-Kanal, die russischen Truppen seien „deprimiert“ und wüssten „nicht, was sie tun sollen“.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es immer wieder Berichte über die schlechte Moral innerhalb der russischen Armee, insbesondere nach der von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angeordneten Teilmobilisierung im September 2022. Auch die schlechte Ausbildung und Ausrüstung der Soldaten sowie Probleme in der militärischen Führung waren immer wieder Thema in den Medien.

Meuterei in Russlands Armee? Analyst spricht von „Foltergruben“

Chris O‘Wiki, ein Militäranalyst, der unter anderem auf X, dem ehemaligen Twitter, über den Krieg berichtet, veröffentlichte am Mittwoch einen Post, in dem er über sogenannte „Foltergruben“ auf zwei russischen Militärausbildungsplätzen schrieb, die zur Bestrafung von Soldaten, die gegen die Regeln verstoßen, gedacht seien.

Das unabhängige russische Medium Important Stories und das Conflict Intelligence Team, eine investigative Gruppe aus Russland, zitieren Quellen, die das Ausbildungslager Prudboi in der Region Wolgograd und den Truppenübungsplatz Totsky in der Region Orenburg besucht haben. Ein Deserteur habe erzählt, dass Soldaten, die beispielsweise wegen Alkoholkonsums in Schwierigkeiten gerieten, von der Militärpolizei geschlagen und bis zu einer Woche in den Gruben festgehalten wurden, nur einmal am Tag habe es etwas zu essen gegeben.

„Wer von dort zurückkam, hat sich nicht mehr danebenbenommen“, so der Soldat, der in den Berichten Sergej genannt wurde. Veröffentlicht wurden auch Satellitenbilder der Foltergruben, zwei dunkle Erdlöcher sind darauf zu sehen. Laut der ausgewerteten Bilder wurden sie zwischen April und August 2023 ausgegraben. (fmü)