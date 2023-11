Droht Pyrrhussieg für Putin bei Awdijiwka? Russland macht Fortschritte – doch unter „erheblichen Verlusten“

Von: Nils Hinsberger

Während Russland versucht, Awdijiwka einzukreisen, meldet die Ukraine einen der tödlichsten Tage für Putins Truppen im Krieg.

Kiew – Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine meldet extreme Verluste für Russland. Am Mittwoch (15. November) seien im Ukraine-Krieg so viele russische Soldaten getötet worden wie zuletzt am 19. Oktober. Trotzdem sehen Beobachterinnen und Beobachter Fortschritte Russlands in der Ostukraine.

Russland und Ukraine kämpfen im Krieg um Awdijiwka

Das britische Verteidigungsministerium meldet Fortschritte der russischen Armee nahe der schwer umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka. „Russland versucht mit ziemlicher Sicherheit mit einer Zangenbewegung, die Stadt einzukreisen“, heißt es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Die Vorstöße sollen die russische Armee wohl in die Nähe des Kokerei- und Chemiewerks Awdijiwka gebracht haben, das aktuell von ukrainischen Soldaten gehalten werde.

Kämpfe um die Stadt Awdijiwka: Das ukrainische Militär meldet einen der tödlichsten Tage für Russland im Krieg. (Symbolfoto) © Sergei Supinsky/AFP

Der Industriekomplex stellt eine strategisch wertvolle Position im Norden der Stadt an einer wichtigen Hauptstraße dar. Im Werk werde der Brennstoff Koks und verschiedene Chemikalien hergestellt. Im Falle einer russischen Übernahme der Industrieanlage könnte das die Versorgung der ukrainischen Verteidiger erschweren.

London vermutet „erhebliche Verluste“ Russlands bei Kämpfen in Awdijiwka

Das Kokerei- und Chemiewerk biete den ukrainischen Soldaten „einen lokalen Verteidigungsvorteil, und die russischen Streitkräfte werden wahrscheinlich erhebliche Verluste erleiden“, so das britische Verteidigungsministerium.

Insgesamt wird von ukrainischer Seite von 1330 getöteten russischen Soldaten innerhalb von 24 Stunden gesprochen. Das ließe die Zahl der Gefallenen und Verwundeten auf russischer Seite auf insgesamt 315.620 steigen. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland hält sich zu eigenen Verlusten im Krieg generell bedeckt. (nhi)