Linie bis ins Mittelalter: Warum der Traum von einer Sicherheitsordnung mit Russland tot ist

Von: Foreign Policy

Teilen

Wie Russlands Krieg endet, wird über die Zukunft Europas ebenso entscheiden wie über die der Ukraine. Europa sollte nicht träumen, analysiert Kristi Raik.

Russland hat mit seinem Überfall nicht nur die Ukraine angegriffen, sondern auch die europäische Sicherheitsordnung.

Hintergrund dürfte einem lange gewachsene Haltung des Landes zu seinen Nachbarn und dem eigenen „Einflussbereich“ sein.

Die estnische Wissenschaftlerin Kristi Raik skizziert in diesem Essay eine mögliche Sicherheitsordnung für ein Europa nach dem Ukraine-Krieg.

Der Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 31. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht in seinen dritten Winter - und ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. Der Tropf westlicher Militärhilfe reicht aus, damit die Ukraine weiterkämpft. Aber nicht, um ihr gesamtes Territorium zu befreien. Gleichzeitig ist trotz der anhaltenden Unterstützung der Bevölkerung in den westlichen Ländern für Kiews Sache viel von der Kriegsmüdigkeit des Westens die Rede. Und hinter den Kulissen laufend zunehmend Diskussionen über einen möglichen Kompromiss zur Beendigung oder zum Einfrieren des Krieges.

Russlands Ukraine-Krieg - ein Kompromiss käme aus zwei Gründen zu früh

Ein Kompromiss wäre aus einer Reihe von bekannten Gründen verfrüht. Erstens ist keine der beiden Seiten zu ernsthaften Verhandlungen bereit. Die Wiedererlangung der Kontrolle über die Ukraine mag für das Überleben Russlands nicht existenziell sein, wie der russische Präsident Wladimir Putin behauptet hat. Aber für Putin selbst könnte sie sehr wohl zu einer Frage von Leben und Tod werden.

Für die Ukraine ist der Kampf existenziell, und die westlichen Staats- und Regierungschefs haben immer wieder erklärt, dass es Sache der Ukraine sei, zu entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen sie verhandeln wolle. Dieses Mantra ist jedoch unzutreffend: Wir wissen bereits, dass die Ukraine weiter kämpfen will. Indem die westlichen Länder wichtige Waffenlieferungen zurückhalten, sind sie mitverantwortlich dafür, dass die Ukraine nicht so schnell vorankommt, wie sie und ihre Unterstützer es sich wünschen würden.

Zweitens wird die Gewalt in den von Russland besetzten Gebieten nicht aufhören, solange diese Gebiete unter Moskaus Kontrolle bleiben. Ein Einfrieren des Konflikts ist daher für die Ukrainer, die die von den Russen in Butscha, Irpin und zahllosen anderen Städten und Dörfern verübten Gräueltaten gesehen haben, keine Option. Die Nachbarländer der Ukraine, die ihre eigenen Erfahrungen mit der russischen und sowjetischen Besatzung gemacht haben, verstehen das sehr gut. Es bedeutet ein Leben in Angst, Unfreiheit und ständiger Bedrohung durch Gewalt.

Russlands Landhunger steht in einer Tradition bis ins Mittelalter

Diese Argumente, die gegen eine baldige Einigung sprechen, werden Lesern, die den Krieg verfolgt haben, bekannt sein. Weniger diskutiert - aber viel grundlegender für ganz Europa - ist, was eine Beilegung für die künftige europäische Sicherheitsordnung bedeuten würde. Wenn der Krieg eingefroren würde, würde Russland nicht nur für seinen Angriff belohnt werden. Es würde auch an seinem Ziel festhalten, die europäische Sicherheitsordnung grundlegend zu verändern und seine Einflusssphäre wiederherzustellen.

Es sollte klar sein, dass Moskaus Verständnis von den Grundsätzen und Normen der europäischen Sicherheit mit den westlichen Ansichten unvereinbar ist. Wie wir in der Ukraine sehen können, setzt der Kreml Sicherheit mit Kontrolle gleich, was tief in der russischen Geschichte und Außenpolitik verwurzelt ist. Daran wird sich in absehbarer Zeit wohl auch nichts ändern.

Dmitri Medwedew (hinten) und Wladimir Putin machen aus Russlands revisionistischen Ambitionen keinen Hehl. (Archivbild) © Mikhail Metzel/www.imago-images.de

Die Tradition Russlands als landhungriges Imperium geht geradlinig auf das mittelalterliche Moskau zurück, das sich unter Iwan dem Schrecklichen im 16. Jahrhundert in einen expansionistischen Staat verwandelte. Iwan, der auch für seine Grausamkeit bekannt war, indem er sein eigenes Volk folterte und massakrierte, wurde unter Putins Herrschaft rehabilitiert und gefeiert, während Putin selbst einen anderen folterfreudigen russischen Imperiumsgründer, Peter den Großen, zu seinem Vorbild machte.

Jalta und Wiener Kongress als Vorbild: Russland will Sicherheit über die Köpfe der Kleinen hinweg

Eine weitere wichtige außenpolitische Tradition Russlands ist die Vorstellung, dass die europäische Sicherheitsordnung auf Vereinbarungen zwischen den Großmächten über die Köpfe der kleineren Mächte hinweg beruhen sollte. Seit 2014 verweist der Kreml immer wieder auf den Wiener Kongress, auf dem Anfang des 19. Jahrhunderts die Landkarte Europas neu gezeichnet wurde, und auf die Konferenz von Jalta, das britisch-sowjetisch-amerikanische Treffen im Februar 1945, das Europa in zwei Einflusssphären aufteilte.

Aus russischer Sicht legten beide Abkommen den Grundstein für jahrzehntelange Stabilität. Der Preis für diese Stabilität ist den von der russischen Vorherrschaft betroffenen Ländern jedoch schmerzlich bewusst. Das Wiener Abkommen löschte Polen als souveränen Staat für ein Jahrhundert von der Landkarte, und Jalta verdammte halb Europa zu mehr als 40 Jahren sowjetischer Besatzung und totalitärer Herrschaft.

Russland will eine Kontrollzone - die EU bietet Putins Nachbarn viel mehr

Die europäische Ordnung nach dem Kalten Krieg hat den westlichen Nachbarn Russlands ein noch nie dagewesenes Maß an Freiheit, Souveränität und Wohlstand gebracht. Die meisten der ehemaligen Ostblockstaaten nutzten ihre Souveränität, um sich entschieden dem Westen zuzuwenden. Von den ehemaligen Sowjetrepubliken haben sich die baltischen Staaten schnell und entschlossen dem Westen zugewandt; die Ukraine, Georgien und Moldawien versuchten später zu folgen und kämpfen immer noch um das Recht, ihren zukünftigen Platz in Europa zu wählen, einschließlich der Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Die Entscheidungsfindungsstrukturen der EU basieren auf einer grundlegend anderen Ordnung als die Zugehörigkeit zu einer von Russland kontrollierten Zone: Der Block verleiht kleineren Staaten erhebliche Macht, auch wenn die Mitglieder einige Aspekte ihrer Souveränität an supranationale Institutionen delegieren. In der Grauzone zwischen Russland und der EU zu bleiben, wie es die Ukraine getan hat, erwies sich als die am wenigsten stabile Option.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Russland hat sich mit den Entwicklungen in der europäischen Sicherheit nach dem Kalten Krieg nie wohlgefühlt. Es beklagte sich häufig darüber, vom Westen nicht als gleichberechtigt behandelt zu werden - doch Russlands und Europas Definitionen von Gleichberechtigung sind sehr unterschiedlich. Für Russland bedeutet dies, mit anderen Großmächten gleichgestellt zu sein, insbesondere mit den Vereinigten Staaten, und nicht mit seinen souveränen Nachbarn, deren Handlungsfähigkeit es stets bestritten hat.

Da es sie nicht als gleichberechtigt ansieht, hat Moskau auch wenig Interesse an dem, was Berlin oder Paris zu sagen haben, geschweige denn Brüssel. Das vernebelt Russlands Blick auf seine Nachbarn. Als Hunderttausende von Ukrainern während der Orangenen Revolution 2004 auf die Straße gingen, um gegen ihre korrupte und unehrliche Regierung zu protestieren - und erneut während der Maidan-Revolution Ende 2013 und Anfang 2014 -, sah Moskau nur eine angebliche Verschwörung der USA, um Russland zu schwächen.

Der Westen ist gescheitert: Russland will Revisionismus, keine gemeinsame Ordnung

Im Jahr 2009 schlug der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew einen neuen europäischen Sicherheitsvertrag vor, um das zu verteidigen, was Russland als seine legitimen Sicherheitsinteressen ansah, die nun angeblich der Westen mit Füßen trat. Unter Verwendung von Begriffen wie „Unteilbarkeit der Sicherheit“ schien es Moskau in Wirklichkeit darum zu gehen, die NATO auf den Westen der Ära des Kalten Krieges zu beschränken und ein Vetorecht gegen die Entscheidungen des Bündnisses zu erhalten, wenn diese nach Ansicht Russlands seiner ganz anderen Definition von Sicherheit widersprachen.

Im Dezember 2021, als sich die russischen Streitkräfte zum Einmarsch in die Ukraine formierten, unternahm der Kreml in zwei an die NATO und die Vereinigten Staaten gerichteten Dokumenten einen erneuten Versuch, seine Vorstellung von einer europäischen Sicherheitsordnung zu propagieren. Diesmal gab es keine Zweideutigkeiten mehr, und die revisionistischen Ziele waren klar: eine vollständige Wiederherstellung des Einflussbereichs Moskaus aus der Zeit des Kalten Krieges und die Zurückdrängung der NATO-Präsenz in Europa auf die Linie vor ihrer Osterweiterung in den 1990er Jahren. Diese Ziele bleiben unverändert und spiegeln die langfristigen strategischen Überlegungen Russlands wider. Die westlichen Bemühungen seit dem Kalten Krieg, eine gemeinsame europäische Ordnung mit Russland aufzubauen, sind eindeutig gescheitert.

Russland wird nicht aufgelöst werden - und seine Propagandisten fordern ein Imperium

Wenn Russland sein strategisches Ziel erreicht, die Kontrolle über die Ukraine wiederherzustellen, und sei es auch nur teilweise, wird dies die Bemühungen Russlands bestätigen, seinen europäischen Nachbarn seine Vorstellung von Ordnung aufzuzwingen. Doch selbst wenn Russland besiegt wird und alle besetzten Gebiete in der Ukraine verlassen muss, wird es sein jahrhundertealtes Selbstverständnis als Imperium und Großmacht mit Anspruch auf privilegierte Rechte in seiner Einflusssphäre nicht einfach aufgeben.

Im Gegensatz zu einigen Imperien, die in der Vergangenheit aufgelöst wurden - wie Nazi-Deutschland und das kaiserliche Japan - wird Russland nicht völlig besiegt werden. Es wird nicht von ausländischen Mächten besetzt oder zu einem tiefgreifenden Systemwechsel gezwungen werden. Russlands bevorstehende Umwandlung in eine Status-quo-Macht, die ihren Platz in Europa nach dem Kalten Krieg akzeptiert, geschweige denn eine weitere Erweiterung der EU und der NATO, ist daher unwahrscheinlich.

Putins politische Karriere in Bildern Fotostrecke ansehen

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, Zbigniew Brzezinski, argumentierte in den 1990er-Jahren, Russland könne ohne die Ukraine kein Imperium sein. Russische Propagandisten behaupten, dass Russland nur als Imperium oder überhaupt nicht existieren kann. Die Zurückweisung dieser Behauptung ist eine wesentliche Voraussetzung für das Entstehen eines postimperialen Russlands.

Putins Russland begreift seine Nachbarn als Marionetten

Eine weitere Voraussetzung ist, dass Russland seine Nachbarn als souveräne Staaten anerkennt und nicht als bloße Marionetten, die nach Washingtons Pfeife tanzen. Was der Kreml - im Einklang mit den so genannten Realisten im Westen - im Hinblick auf seinen Ukraine-Krieg zutiefst falsch versteht, ist die Vorstellung, dass die Weltgeschichte von den Großmächten geschrieben wird. Wäre dies der Fall, hätten die baltischen Staaten, Finnland, Polen und die Ukraine keinen Grund, heute als souveräne Staaten zu existieren.

Eine der großen unbeabsichtigten Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine ist, dass er die Handlungsfähigkeit der Nachbarstaaten Russlands demonstriert und gestärkt hat. Ein neuer Machtblock in der NATO erstreckt sich nun von Skandinavien bis zum Schwarzen Meer. Polen und die Ukraine werden zu führenden Militärmächten in Europa. Ihr Beitrag zur europäischen Verteidigung wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dringend benötigt werden.

Europäische Sicherheitsordnung gegen, nicht mit Russland

Wir sollten nicht erwarten, dass es in absehbarer Zeit zu einem gemeinsamen Verständnis zwischen dem Westen und Russland in Bezug auf die europäische Sicherheit kommen wird - und schon gar nicht im Rahmen eines ausgehandelten Abkommens, das Russland zumindest teilweise für seine Zerstückelung der Ukraine belohnen würde. Es ist daher notwendig, eine künftige europäische Sicherheitsordnung nicht mit, sondern gegen Russland ins Auge zu fassen. Sie könnte darauf abzielen, weitere russische Bedrohungen abzuwehren und die europäischen Demokratien gegen die autoritären, revisionistischen und imperialistischen Ambitionen des Kremls zu verteidigen.

Dies wäre eine duale Ordnung, die in gewisser Weise der Ära des Kalten Krieges ähnelt. Damals schufen die westlichen Demokratien ihre eigenen liberalen, auf Regeln basierenden Strukturen, insbesondere die NATO und die EU, während sie gleichzeitig eine Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion verfolgten und in einen ideologischen, wirtschaftlichen, militärischen und technologischen Wettbewerb mit dem Ostblock traten.

Eine solche neue europäische Ordnung wäre jedoch von Natur aus instabil, nicht zuletzt, weil sich der globale Kontext seit dem Kalten Krieg tiefgreifend verändert hat. Das Engagement der Vereinigten Staaten für die europäische Sicherheit wird sowohl durch innenpolitische Turbulenzen als auch durch ein geostrategisches Umfeld untergraben, in dem der Hauptkonkurrent der USA nicht mehr Russland, sondern China ist. Gleichzeitig ist die Welt nicht mehr bipolar, sondern hat mehrere konkurrierende und miteinander vernetzte Machtzentren.

Der Westen muss Russland eindämmen - es wird das Kräfteverhältnis wieder verändern wollen

Trotz dieser Veränderungen wird die künftige europäische Ordnung höchstwahrscheinlich durch eine langfristige russische Bedrohung und eine antagonistische Beziehung zu Moskau gekennzeichnet sein, ähnlich wie während des Kalten Krieges. Russland wird weiterhin ein neues Machtgleichgewicht ablehnen, das seinen früheren sowjetischen und zaristischen Einflussbereich schrumpfen lässt, während der Westen das Prinzip der Einflusssphären selbst weiterhin ablehnen wird. Russland würde versuchen, das Kräfteverhältnis zu revidieren, sobald es seine militärischen Fähigkeiten wiederhergestellt hat.

Um die neue Ordnung in Europa tragfähiger zu machen, wird der Westen eine proaktive Eindämmungspolitik verfolgen müssen, die eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung, die vollständige Integration der Ukraine und anderer Länder in die NATO und die EU sowie Beschränkungen der Möglichkeiten Russlands, seine militärische Stärke wiederherzustellen, einschließt.

Unabhängig davon, wie man zu den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine steht, kann die grundlegende Frage der künftigen Sicherheitsordnung Europas nicht ignoriert werden.

Zur Autorin Kristi Raik ist stellvertretende Direktorin des Internationalen Zentrums für Verteidigung und Sicherheit in Tallinn, Estland. Twitter (X): @KristiRaik

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 31. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.