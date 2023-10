Zwischenfall über dem Schwarzen Meer: Russischer Kampfjet drängt US-Drohne ab

Von: Christoph Gschoßmann

Die USA unterstützen die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Eine amerikanische Drohne sorgt über dem Schwarzen Meer für einen Zwischenfall.

Moskau – Brisanter Zwischenfall über dem Schwarzen Meer: Ein russisches Kampfflugzeug hat eine US-amerikanische RQ-4B Global Hawk-Überwachungsdrohne daran gehindert, in den russischen Luftraum über dem Schwarzen Meer einzudringen, teilte das Verteidigungsministerium in Russland mit. Diverse russische Nachrichtenagenturen berichteten über den Vorfall.

USA schickt Global-Hawk-Drohne los - Russland antwortet mit Kampfflugzeug

Laut russischer Seite entdeckten Moskaus Luftraumüberwachungsgeräte am 15. Oktober 2023 ein Luftziel, das sich der russischen Staatsgrenze über dem Schwarzen Meer näherte. Ein Su-27-Kampfflugzeug sei eingesetzt worden, um zu verhindern, dass es in den russischen Luftraum eindringe, hieß es.

Eine russische Su-27 soll eine US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer abgedrängt haben. (Archivfoto) © dpa

„Die Besatzung des russischen Kampfflugzeugs identifizierte das Luftziel als eine RQ-4B Global Hawk-Überwachungsdrohne der Luftwaffe der Vereinigten Staaten von Amerika. Als sich das russische Kampfflugzeug näherte, wandte sich die Überwachungsdrohne von der russischen Staatsgrenze ab. Das russische Flugzeug kehrte laut den Angaben zurück zum Heimatflugplatz. „Eine Verletzung der russischen Staatsgrenze wurde abgewendet“, teilte das Verteidigungsministerium mit. Es wurde betont, dass der Flug der Su-27 den internationalen Vorschriften für Flüge über neutrale Gewässer entsprach. Über die Website Flightradar kann man die Route der Drohne erkennen - sie befand sich unweit der von Russland annektierten Krim.

Ähnliche Vorfälle soll es bereits in der Vergangenheit gegeben haben. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Die USA, die im Ukraine-Krieg Kiew unterstützen, erkennen Moskaus Anspruch über die von Russland gewaltsam besetzte Halbinsel Krim nicht an. Zuletzt meldete die Ukraine nicht nur, dass Soldaten Kiews auf der Krim an Land gegangen sein sollen, sondern auch mehrere Erfolge auf dem Schwarzen Meer. (cgsc mit dpa)