Verluste für Russland: Dutzende Soldaten bei Zeremonie getötet – Video zeigt Himars-Einschlag

Eine militärische Feier wird für Russland zum Desaster. Während eines Konzerts greift die Ukraine mit Himars-Raketen an. Mindestens 25 Menschen kommen ums Leben.

Kumachowe – Der Angriff traf Russland bis ins Mark. Dutzende Soldaten sind tot, mehr als hundert weitere verletzt. Für die russische Armee war die Himars-Attacke der Ukraine auf einen Ort im besetzten Gebiet Donezk mitten im Ukraine-Krieg ein schwerer Schlag. Der Schock sitzt auch mehrere Tage später noch immer tief.

In den sozialen Medien kursiert mittlerweile auch ein Video des Himars-Raketenangriffs. In einem kurzen Clip, der von einem prominenten russischen Militärblogger gepostet wurde, ist zu sehen, wie russische Soldaten einer Sängerin bei einem Auftritt auf der Bühne zuschauen. Mitten in einem Lied wird das Gebäude plötzlich von einer lauten Explosion erschüttert. Die Kamera zittert, bevor alles schwarz wird.

Himars-Angriff der Ukraine auf Militärfeier versetzt Russland einen Schock

Der Himars-Angriff ereignete sich am 19. November in dem Dorf Kumachowe. Die russischen Soldaten besuchten an jenem Tag ein Konzert anlässlich einer militärischen Feier zu Ehren der 810. Marinebrigade. Russland begeht am 19. November den Tag der Raketentruppen und Artillerie.

Das Konzert habe rund 60 Kilometer von der Frontlinie entfernt stattgefunden, schrieb der russische Militärblogger. Bei dem Angriff sei auch die russische Schauspielerin und Sängerin Polina Menschich getötet worden, die vor den Soldaten aufgetreten sei. Auch die staatliche russische Zeitung Iswestija berichtete, dass die Künstlerin bei der Himars-Attacke ums Leben gekommen sei.

Militärblogger in Russland zeigen sich nach Himars-Angriff empört

Nach dem Himars-Raketenangriff ist die Kritik der Militärblogger an der russischen Armeeführung wieder lauter geworden. Wie das Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem aktuellen Lagebericht erläuterte, bemängeln sie vor allem die unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen und kritisieren das russische Kommando dafür, dass es eine große Menschenansammlung innerhalb der Himars-Reichweite zugelassen habe. „Und am Ende waren alle bisherigen Bemühungen umsonst, weil eine dumme Entscheidung getroffen wurde, eine große Menschenmenge an einem auffälligen Ort zu versammeln“, heißt es etwa im Telegram-Kanal Rybar.

Dem ISW zufolge spiegelt die Reaktion der Militärblogger die anhaltende Frustration der ultranationalistischen Gemeinschaft in Russland über die Kriegsführung des Militärkommandos wider. Demnach haben die Beschwerden der Militärblogger in letzter Zeit wieder deutlich zugenommen.

Himars-Angriff auf russische Militärzeremonie könnte Rache der Ukraine sein

Der ukrainische Militärbefehlshaber Robert Brovdi bestätigte in einem Beitrag in den sozialen Medien den Himars-Angriff und behauptete, das sei die „Rache für 128“ gewesen. Damit bezog er sich auf einen russischen Angriff Anfang November auf die 128. Gebirgsjägerbrigade der Ukraine, bei dem 19 Soldaten getötet wurden.

Die Soldaten nahmen damals im Gebiet Saporischschja an einer Ehrung zum Tag der Artillerie teil, als dort russische Geschosse einschlugen. „Dies ist eine Tragödie, die hätte vermieden werden können“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj anschließend. In sozialen Netzwerken gab es damals ebenfalls scharfe Kritik an der Militärführung, dass eine solche Zeremonie im Frontgebiet überhaupt zugelassen worden sei. (cs)