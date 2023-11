Fake-Herausforderer und Verhaftungen: Wie Putin die Wahlen 2024 manipulieren will

Der russische Präsident Wladimir Putin. © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Imago

Bei den Wahlen 2024 in Russland hat Putin wenig Gegenwind zu fürchten. Der Kreml bereitet alles akribisch vor – auch in den besetzten Gebieten.

Riga – Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Weg für die Abhaltung der russischen Präsidentschaftswahlen in den besetzten ukrainischen Gebieten im März freigemacht. Dies ist Teil eines gesteuerten Prozesses, der ihn bis mindestens 2030 im Amt halten soll – auch wenn der russische Angriffskrieg die Ukraine gezwungen hat, ihre eigenen nationalen Wahlen zu verschieben.

Putin, der seit dem 31. Dezember 1999 an der Spitze in Russland steht, wird voraussichtlich in den kommenden Wochen offiziell bekannt geben, dass er für eine fünfte Amtszeit als Präsident kandidieren wird. Angesichts eines manipulierten Wahlsystems, in dem Oppositionelle ins Gefängnis geworfen wurden oder aus dem Land fliehen mussten, ist dem Kremlchef der Sieg sicher.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow lehnte es vergangene Woche ab, Berichte zu kommentieren, wonach Putin beschlossen habe, zu kandidieren. Er verwies darauf, dass der russische Staatschef „keine Erklärung abgegeben“ habe.

Wahlen in Russland: Wladimir Putin setzt voll auf Manipulation

In Russland mit seiner langen Geschichte der Wahlmanipulation wird vor allem darüber spekuliert, wer zu einer „Initiativgruppe“ von Bürgern gehört, die vom Kreml zusammengestellt wurde, um Putin zu nominieren – Teil der Bemühungen, für den 71-Jährigen einen Hauch von Aufregung zu erzeugen und für eine erneute Kandidatur zu werben.

Zu den Namen, die die Zeitung Kommersant am Montag als mögliche Mitglieder der Gruppe nannte, gehören ein blonder nationalistischer Sänger mit dem Künstlernamen Shaman, die erste russische Frau im Weltraum, die 86-jährige Walentina Tereschkowa, der 78-jährige Filmregisseur Nikita Michalkow und der 90-jährige russische Kinderarzt Leonid Roshal.

Fake-Kandidaten sollen bei den Wahlen 2024 gegen Putin antreten

Eine weitere Formalität ist die Auswahl der Kandidaten, die bei den Wahlen 2024 in Russland gegen Putin antreten werden. Zu den möglichen Herausforderern gehören der langjährige Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Gennadi Sjuganow, der 79 Jahre alt ist, und der Vorsitzende der nationalistischen Liberaldemokratischen Partei, Leonid Slutski, 55. Keiner von beiden hat eine Entscheidung angekündigt.

Die beiden Männer gehören zu den wenigen Parteiführern, die nicht von der Kandidatur ausgeschlossen sind, im Gegensatz zu dem inhaftierten Oppositionsführer Alexej Nawalny und anderen, von denen die meisten aus politischen Gründen inhaftiert wurden.

Kritiker sagen, dass Sjuganow und Slutski keine wirklichen Oppositionellen sind, sondern in ein System eingebunden sind, das den Anschein von Demokratie erwecken soll, ohne eine wirkliche Bedrohung für Putin oder sein Regime darzustellen.

Die russischen Behörden schließen in der Regel Kandidaten aus, die als Bedrohung angesehen werden. So wurde Grigorij Jawlinski, Mitbegründer der progressiven Jabloko-Partei, 2012 an der Kandidatur gehindert und Nawalny wurde 2018 ausgeschlossen.



Zu den wenigen Kandidaten, die ihre Kandidatur angekündigt haben, gehört der oppositionelle Publizist Boris Nadeschdin, Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde Dolgoprudny in der Region Moskau, der häufig im staatlichen Fernsehen auftritt und den Krieg in der Ukraine als „fatalen Fehler“ bezeichnet.



Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja: Russlands Wahlen finden auch in Besatzungsgebieten statt

Um den Weg für die Abhaltung von Wahlen in den besetzten Gebieten der Ukraine zu ebnen, unterzeichnete Putin am Dienstag ein Gesetz, das die Durchführung der Abstimmung unter Kriegsrecht ermöglicht. Damit signalisierte er seine Absicht, die im März nächsten Jahres anstehenden Präsidentschaftswahlen in vier teilweise besetzten Regionen der Ukraine - Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja - abzuhalten, in denen das Kriegsrecht in Kraft ist.



Putin hat diese vier Regionen unter Missachtung des Völkerrechts als von Russland annektiert erklärt. Die Krim, die Russland seit 2014 besetzt hält, wurde bereits in russische Wahlen einbezogen. Im September hielt Russland Regionalwahlen auf der Krim und in Teilen der vier anderen ukrainischen Gebiete sowie in Russland ab. Die Wahlen in den besetzten Gebieten wurden weithin als unrechtmäßig verurteilt.

Die Durchführung der russischen Präsidentschaftswahlen in der besetzten Ukraine zeigt die Entschlossenheit Putins, die illegalen Annexionen unumkehrbar zu machen und zu signalisieren, dass sie für Moskau bei künftigen Friedensgesprächen vom Tisch sind. Putin hat Kiew wiederholt die Verweigerung von Friedensgesprächen vorgeworfen, obwohl Moskau von der Ukraine die Herausgabe aller Gebiete verlangt, die Russland zu erobern versucht - eine Kapitulation, die für die meisten Ukrainer inakzeptabel ist.



Wegen Russlands Angriffskrieg: Ukraine muss Wahlen verschieben

Die ukrainischen Präsidentschaftswahlen sollen ebenfalls im März abgehalten werden, aber die Verfassung der Ukraine verbietet es, Wahlen unter Kriegsrecht abzuhalten. Die Abstimmung wäre gefährdet, da Russland weite Teile des Südens und Ostens des Landes besetzt hält, Zehntausende ukrainische Soldaten an der Front kämpfen und Millionen von Menschen entweder innerhalb des Landes oder als Flüchtlinge außerhalb des Landes vertrieben wurden.



Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte letzte Woche, es sei „nicht die Zeit für Wahlen“, und fügte hinzu, dass Spekulationen zu diesem Thema „unverantwortlich“ seien.

Kritik am Ukraine-Krieg in Russlands Elite – doch Ende von Putins Herrschaft nicht in Sicht

Da sich das russische Militär auf einen langwierigen Kampf in der Ukraine vorbereitet, wird Putin die Wahlen vor dem Hintergrund des zermürbenden Krieges abhalten, der von der russischen Elite weithin als katastrophaler Fehler angesehen wird, der massive Opfer forderte, Russlands Beziehungen zu seinen wichtigsten westlichen Handelspartnern vergiftete, ohne dass dies einen klaren Vorteil gebracht hätte, und einen Nachbarn zu einem Todfeind machte.



In jedem Land mit freien Medien und fairen Wahlen wäre der Krieg ein Rezept für eine potenziell katastrophale Niederlage. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass die Unterstützung für einen Krieg abnimmt, von dem der Kreml einen schnellen Sieg erwartete.

In einer landesweiten Umfrage des Levada-Zentrums, eines unabhängigen Meinungsforschungsinstituts, stellten 70 Prozent der Russen fest, dass sie Putin unterstützen würden, wenn er den Krieg beendete - aber nur 34 Prozent sagten, sie würden dies unterstützen, wenn er die besetzten Gebiete an die Ukraine zurückgeben würde. In einer anderen Frage sprachen sich mehr als 56 Prozent für Friedensgespräche aus, während 38 Prozent die Fortsetzung der Kämpfe befürworteten.



Florierende Wirtschaft und kaum Arbeitslose in Russland: Putins Propaganda setzt Akzente

Angesichts dieser Ermüdung sagen viele Analysten voraus, dass der Kreml im Wahlkampf militärische Themen herunterspielen und sich stattdessen auf konservative Familienwerte und Brot-und-Butter-Themen konzentrieren wird, wie etwa die niedrige Arbeitslosigkeit und das unerwartet hohe Wachstum, das durch die robuste Waffenproduktion angeheizt wird.



Die strenge Kontrolle des Kremls über die Medien, seine durchgängige Pro-Kriegs-Propaganda und der Personenkult um Putin haben jegliche Wahlunsicherheiten beseitigt. In den letzten Jahren wurden mehrtägige Wahlen und elektronische Abstimmungen eingesetzt, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen und, wie Kritiker sagen, die Ergebnisse zu manipulieren.



Russische Medien haben bereits vorsorglich über mehrere Projekte berichtet, mit denen Putins Zustimmungsrate weiter erhöht und die Wahlbeteiligung gefördert werden soll, darunter die Verlosung von Dutzenden von Wohnungen, Urlaubsreisen und anderen Preisen.

Der Kreml hat die Unterstützung für den Krieg mit einer massiven Propagandamaßnahme herbeigeführt, indem er betonte, dass Russland nicht der Aggressor war. „Wir hatten keine andere Wahl, weil wir bereits angegriffen worden waren“, sagte Putin unter tosendem Beifall auf einer Sitzung der Bürgerkammer, eines kremlnahen Beratungsgremiums.



USA beobachten Wahlen in Russland mit Skepsis

Der russische Staatschef gibt den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten zu Unrecht die Schuld an den Missständen in der Welt, einschließlich des Krieges in Gaza. Er äußert offen seine Verachtung für die auf Regeln basierende globale Ordnung und beschuldigt den Westen häufig, Russland wegen seiner Ressourcen zerstückeln zu wollen.



„Man muss wissen und verstehen, wo die Wurzel des Übels liegt, wo diese Spinne ist, die versucht, den ganzen Planeten, die ganze Welt mit ihrem Netz zu verstricken, und die unsere strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld herbeiführen will“, sagte Putin letzten Monat in Bezug auf die Vereinigten Staaten.



Der russische Staatschef vergleicht sich selbst mit russischen Zaren, die russische Territorien vergrößerten, oder mit alten Fürsten. In der Bürgerkammer rühmte er die Taten eines mittelalterlichen Fürsten aus dem 13. Jahrhundert, Alexander Newski, der mit mongolischen Herrschern kollaborierte und schwedische Invasoren bekämpfte.



„In vielerlei Hinsicht geschieht heute das Gleiche, wenn wir sagen, dass wir unsere moralischen Werte, unsere Geschichte, unsere Kultur und unsere Sprache verteidigen“, sagte Putin.



Natalia Abbakumova trug zu diesem Bericht bei.

Zur Autorin Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.