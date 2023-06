Russland meldet Zerstörung der „meisten Bradley-Fahrzeuge“ im Ukraine-Krieg

Von: Gregor-José Moser

Die Ukraine hat offenbar Militärgerät aus westlicher Produktion verloren. Es handelt sich unter anderem um US-amerikanische Bradley-Schützenpanzer. Kiew bestätigte den Verlust.

Saporischschja - Im Verteidigungskrieg gegen Russland hat die Ukraine zuletzt von ersten Erfolge ihrer Gegenoffensive berichtet. Am Wochenende meldeten ukrainische Streitkräfte die Rückeroberung von drei Dörfern in der Region Donezk im teilweise russisch besetzten Osten des Landes. Schlechte Nachrichten kommen hingegen aus der Südukraine: In Saporischschja sollen russische Truppen westliche Panzer zerstört haben. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In der Region Saporischschja sei eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge getroffen worden, so die Regierung in Moskau. Demnach handelt es sich um mindestens sieben deutsche Leopard-2-Panzer sowie fünf Bradley-Schützenpanzer aus den USA. Die russische Nachrichtenagentur Tass schreibt, die Ukraine habe die „meisten ihrer Bradley-Fahrzeuge“ verloren. Eine Gruppe ukrainischer Soldaten in der Region Saporischschja bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Verlust mehrerer von westlichen Verbündeten gelieferter Panzer.

Ein „Bradley“-Panzer. (Symbolfoto) © Jörg Hüttenhölscher / Imago Images

Militärexperte: Zerstörung von Panzern gehört zum Krieg dazu

Der Politikwissenschaftler und Militärexperte der Bundeswehr Carlo Masala sagte im ZDF über die zerstörten Panzer: „Dazu muss man dann ganz einfach auch sagen, es ist Krieg, und im Krieg werden Geräte zerstört.“ Die Ukraine habe das Problem, dass sie angreifen müsse. Dafür habe sie aber nicht die ausreichende Personenstärke. Die russischen Truppen hätten es daher leichter, sich zu verteidigen. Dabei gehe Gerät kaputt, so Masala.

Laut Masala gibt es allerdings auch eine gute Nachricht. So höre man, dass aller Wahrscheinlichkeit nach niemand, der in den westlichen Panzern saß, gestorben sei. Das zeige, wie wichtig modernes, westliches Gerät mit guter Panzerung für die ukrainischen Truppen sei, so der Militärexperte. Im russischen Staatsfernsehen wurde Medienberichten zufolge gezeigt, wie Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu Medaillen an die Soldaten verleiht, die die Panzer zerstört haben sollen.

Ukraine fordert mehr Panzer

Angesichts der Zerstörung westlicher Panzer werden in der Ukraine Rufe nach weiteren Lieferungen laut. Der ukrainische Vize-Außenminister und frühere Botschafter in Berlin Andrij Melnyk sagte dem Tagesspiegel, am dringendsten brauche die Ukraine deutlich mehr westliche Kampf- und Schützenpanzer sowie gepanzerte Fahrzeuge. Seinen Appell richtete er dabei vor allem an Deutschland. So sei jeder Leopard 2 für die Gegenoffensive Gold wert, so Melnyk.

Bislang hat die Bundesrepublik 18 Leopard-Panzer an die Ukraine geliefert. Aus Sicht Melnyks wäre die Bundeswehr jedoch dazu in der Lage, noch mehr Panzer zu stellen. Außerdem hoffe er auf weitere Marder-Schützenpanzer. Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter schloss sich im Gespräch mit dem Tagesspiegel der Forderung Melnyks an. Vonseiten der Ampel-Regierung zeigte sich FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber offen dafür, die ukrainischen Verluste zu ersetzen. (Gregor-José Moser)