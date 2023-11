Russlands Luftwaffe am Boden – jetzt braucht Putin Hilfe von Ägypten und Brasilien

Von: Maximilian Kurz

Teilen

Russlands Präsident Wladimir Putin möchte russische Hubschraubermotoren aus der ganzen Welt zurückkaufen. © IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Die internationale Gemeinschaft beobachtet aufmerksam die neueste russische Verfolgungsjagd: Der Kreml strebt den weltweiten Rückkauf von Hubschraubermotoren an.

Moskau – In Russland wächst die Sorge über Materialmangel in der Armee: Der Kreml versucht mitten im Ukraine-Krieg offenbar Hubschraubermotoren zurückzukaufen, die einst an Länder wie Ägypten, Pakistan und Brasilien verkauft wurden. Darüber berichtet unter anderem Defense Express.

Ukraine-Krieg: Russland will offenbar Hubschraubermotoren zurückkaufen

Über diplomatische Kanäle und Gespräche mit Staatspräsidenten will der Kreml offenbar Hubschraubermotoren zurückbekommen. Laut dem Wall Street Journal liefen zuletzt Verhandlungen mit dem ägyptischen Präsidenten Abd al Fattah al-Sisi, aber auch mit Pakistan, Belarus und Brasilien. 2022 hatte Kairo russische Forderungen nach Munitionslieferungen abgelehnt.

Obwohl offizielle Stellen eine Vereinbarung verneinen, gibt es über Berichte über Bereitschaft Ägyptens, etwa 150 russische Motoren abzugeben. Der ägyptische Helikopterbestand, der eine beachtliche Anzahl russischer Hubschrauber umfasst, könnte bei der geplanten Rückholaktion eine Schlüsselrolle spielen.

Russland will Motoren-Deal mit Ägypten: Politische Konsequenzen des Westens möglich

Die mögliche Absicht Ägyptens, diese Motoren Russland zu verkaufen, steht unter internationaler Beobachtung. Besonders die intensiven Beziehungen zu den USA und der EU sind dabei gefährdet. Vergleichbar mit früheren Waffengeschäften könnte Ägypten statt mit Russland künftig auch mit den Vereinigten Staaten verhandeln.

Russlands Bedarf an Hubschraubermotoren erstreckt sich aber über Ägypten hinaus. Das Land forderte Berichten zufolge weitere zwölf Motoren aus Brasilien und vier aus Pakistan, alle für Mi-35-Hubschrauber. Sowohl Brasilien als auch Pakistan lehnten jedoch Russlands Anfragen ab, wie es hieß.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Russland mangelt es an Material fürs Militär

Die Gründe für Wladimir Putins weltweite Suche nach Hubschraubermotoren sind vielfältig. Im April räumte Russland ein, dass trotz der angekündigten jährlichen Produktion von 300 VK-2500-Motoren der Bedarf bei mindestens 500 liegt. Die Motoren werden für die Mehrheit der russischen Hubschrauber-Modelle benötigt, sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke.

Politik-Experten mahnen den Westen nun, den möglichen Verkauf von Motoren streng zu überwachen – um eine Umgehung der westlichen Russland-Sanktionen zu verhindern.