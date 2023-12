Jubel in Russlands Staats-TV über Zögern der USA im Ukraine-Krieg

Von: Stefan Krieger

Kreml-Propagandisten feiern die US-Republikaner – und sagen voraus, dass Trump der Ukraine und Israel den Geldhahn zudrehen wird.

Moskau – Die oppositionellen US-Republikaner haben ein milliardenschweres Hilfspaket für Israel und die Ukraine vorerst blockiert. Die Konservativen verwehrten dem Paket mit einem Gesamtumfang von 106 Milliarden Dollar (rund 98 Milliarden Euro) am Mittwoch (7. Dezember, Ortszeit) in einer Abstimmung im Senat die Unterstützung. Hintergrund ist ein Streit um die Einwanderungspolitik und die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. Die gesamte westliche Militärhilfe ist nach Berechnungen eines Forschungsinstituts seit dem Sommer deutlich zurückgegangen.

Diese Entwicklung löste in Moskau Jubel aus. In der am Mittwoch ausgestrahlten Sendung „60 Minuten“ des staatlichen Fernsehens sagte Evgeny Popov, russischer Politiker, Journalist und Abgeordneter der Duma, die Ukraine befinde sich nun in „Agonie“ und es sei „schwierig, sich eine größere Demütigung vorzustellen“.

Russisches Staats-TV sagt den Untergang Bidens voraus

In seiner Morgensendung am vergangenen Mittwoch stellte der führende Kreml-Propagandist und Putin-Vertraute Wladimir Solowjow freudig fest: „[Janet] Yellen schrie: ‚Wagen Sie es nicht!‘ Joe Biden schrie: ‚Wagt es nicht!‘, aber die Republikaner sagten: Fahrt zur Hölle! Wir werden euren Khokhols [Schimpfwort der Russen für Ukrainer] kein Geld geben.“ Der Beitrag trug den Titel: „Niemand braucht die Ukraine mehr – vor allem nicht die Vereinigten Staaten“. Der russische Amerika-Analyst Dmitri Drobnitzky kam in der gleichen Sendung zum Schluss: „Der Untergang der Ukraine bedeutet den Untergang Bidens! Zwei Fliegen mit einer Klappe!“

Während seines Auftritts in „60 Minuten“ sagte Dmitry Abzalov, Präsident des Zentrums für strategische Kommunikation, voraus, dass das Fiasko mit der Finanzierung der Ukraine den politischen Untergang Bidens bedeuten wird. Moderatorin Olga Skabeeva fügte hinzu: „Wir werden kein Mitleid mit ihm haben! Im Gegenteil, wir sind bereit, die letzten Nägel einzuschlagen!“ Mit einem zufriedenen Grinsen fügte sie hinzu: „Gut gemacht, Republikaner! Sie bleiben standhaft! Das ist gut für uns.“

Russen verlieren das Interesse am Krieg

Roman Golovanov, ein weiterer Moderator im Staats-TV, wies darauf hin, dass „dies eine große Offenbarung für andere Länder sein wird. Es ist noch gefährlicher, ein Freund der Vereinigten Staaten zu sein als ihr Feind. Am Ende werden sie euch im Stich lassen und nichts als verbrannte Erde auf eurem Territorium hinterlassen.“

Am Mittwoch stellte Solowjow fest: „Wir haben zu lange in Frieden gelebt, und jetzt müssen wir uns daran gewöhnen, im Krieg zu leben. Mit großem Interesse beobachte ich das negative Wachstum meines Telegram-Kanals, was bedeutet, dass die Zahl der Follower stark rückläufig ist. Tja, so ist das Leben.“ Solowjow hatte zuvor beklagt, dass die Russen jeden Tag das Interesse an Putins Krieg verlieren.

So zufrieden Putins Propagandisten auch mit den Republikanern in den USA sind, so fest glauben sie daran, dass Donald Trump es noch besser machen könnte. Die Sprachrohre des Kremls machen keinen Hehl aus ihrem Wunsch, Trump ins Weiße Haus zurückkehren zu sehen.

Vorfreude auf eine mögliche Präsidentschaft Trumps

Es wird offen darüber spekuliert, dass Trump im Falle seines Sieges nicht nur die Ukraine, sondern auch Israel in den Abgrund stürzen wird. Er erklärte, dass er seiner evangelikalen Basis nicht mehr beweisen müsse, dass er ein israelfreundlicher Präsident sei. Drobnitsky sagte in seiner Sendung: „Trump hat ihnen bereits alles gegeben, was er konnte: die Golanhöhen, Jerusalem und alles andere. Er hat sie bereits vollständig bezahlt. Jetzt schuldet er ihnen nichts mehr.“

Wladimir Solowjow prophezeite, dass die USA gezwungen sein werden, sich auf ihre inneren Angelegenheiten zu konzentrieren und nicht mehr auf ihre ausländischen Interessen oder den Ukraine-Krieg. In Anspielung auf einen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten rief Solowjow aus: „Der Hauptkrieg wird sich in Washington abspielen!“ Drobnitzky stimmte dem zu und schob nach: „Es ist unmöglich, die gegenwärtige Situation ohne Repressionen und ohne bewaffnete Auseinandersetzungen zu lösen.“

Die Meldungen aus den USA kommen zu einem Zeitpunkt, da Russland mit internen Problemen zu kämpfen hat und seine Invasion nicht so schnell voranschreitet, wie von den Experten erwartet wurde. Die Bevölkerung ist des Krieges überdrüssig, zögert aber aus guten Gründen, dies offen zum Ausdruck zu bringen. Ganz offensichtlich aus Angst, verhaftet oder anderweitig verfolgt zu werden. Stattdessen zeigen viele ihren Unmut, indem sie die tägliche Kriegsberichterstattung und Propaganda einfach abschalten. (skr)