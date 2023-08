Putsch im Niger: Sahelzone wird auf Jahre hinaus instabil bleiben – und Europa schaut zu

Teilen

Anhänger von Nigers regierender Junta demonstrieren für die Freiheit des Landes und gegen ausländische Einmischung. © Sam Mednick/dpa

Die diplomatischen Aktivitäten rund um den Staatsstreich in Niger werden intensiver. Europa muss weitgehend zusehen, wie eine riesige Region auseinanderzufallen droht.

Trotz des großen internationalen Drucks will die Militärjunta in Niger offenbar weiter Fakten schaffen. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sie einen Ministerpräsidenten und einen neuen Kommandeur der Präsidentengarde ernannt. Der Ökonom Ali Mahaman Lamine Zeine soll als Premierminister künftig Niger regieren. Er ist ein alter Bekannter der nigrischen Politik. Er war schon Wirtschafts- und Finanzminister des 2010 gestürzten Präsidenten Mamadou Tandja und arbeitete nigrischen Medien zufolge zuletzt als Ökonom für die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) im Nachbarland Tschad. Zudem wurde Oberstleutnant Habibou Assoumane zum Kommandeur der Präsidentengarde ernannt.

Am Sonntag ließ die Militärjunta ein Ultimatum der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verstreichen. Bis dahin sollte die Militärjunta den Weg freimachen für eine Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum. Es war erwartet worden, dass die Ecowas daraufhin militärisch einschreiten könnte. Doch zunächst wollen sich die Staats- und Regierungschefs der Organisation am Donnerstag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja treffen, teilte die Ecowas mit.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Africa.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie Africa.Table am 8. August 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Offenbar streben die Ecowas-Länder eine Lösung auf dem Verhandlungsweg an. Auch die amerikanische Diplomatin Victoria Nuland war als Unterhändlerin am Montag nach Niamey gereist. Sie ist im US-Außenministerium Staatssekretärin für politische Angelegenheiten und damit die Nummer zwei. „Diese Gespräche waren äußerst offen und teilweise recht schwierig“, berichtete sie im Anschluss Pressevertretern. Sie habe den neuen Chef der Armee Moussa Salaou Barmou gesprochen. Weder den neuen Machthaber Abdourahame Tchiani noch den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum habe sie getroffen. Sie habe der Militärjunta „zahlreiche Optionen“ aufgezeigt, um den Staatsstreich zu beenden. „Ich hoffe, sie lassen eine Tür offen für die Diplomatie“, sagte Nuland weiter.

Niger: Auswärtiges Amt warnt Militärjunta

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte die Militärjunta den Luftraum über Niger geschlossen. „Jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen“ werde zu „einer energischen und sofortigen Reaktion“ führen, teilten die Putschisten am Montagmorgen mit. Auch hat sich offenbar die Sicherheit des ehemaligen Präsidenten Mohamed Bazoum verschlechtert. Die Putschisten müssten „mit scharfen persönlichen Konsequenzen rechnen“, sollte Bazoum und seiner Familie etwas zustoßen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag. „Wir würden das genauso wie unsere afrikanischen Partner als eine Eskalation wahrnehmen.“

Allein die nigerianische Armee wäre wohl in der Lage, eine Militärintervention gegen die Junta in Niamey zu führen. Von der mehr als 400.000 Einwohner großen Stadt Sokoto im Nordwesten Nigerias sind es weniger als 500 Kilometer bis nach Niamey. Nigers Hauptstadt zählt noch zum Ausbreitungsgebiet der Hausa, einer Ethnie, die ihre Heimat nicht nur im Norden Nigerias hat. Etwa 13 Millionen der 25 Millionen Einwohner von Niger sind Hausa. Auch hat der Sultan von Sokoto, ein geistlicher Führer von rund 70 Millionen Muslimen in Nigeria, auch im Nachbarland Niger Einfluss. Seit 2006 übt Muhammad Sa’ad Abubakar das Amt aus. Er ist auch in die Vermittlungsversuche der Ecowas eingebunden.

Die Hoffnungen innerhalb der Ecowas-Gruppe und bei den westlichen Unterstützern Bazoums beruhen offenbar darauf, dass die Kombination aus internationalen Vermittlungsgesprächen und Sanktionen gegen Niger rasch Wirkung zeigen wird. So liefert Nigeria keinen Strom mehr nach Niger, und auch die Bargeldversorgung in Niger wird angeblich schwieriger.

0 Lesen Sie auch LESEN LESEN LESEN LESEN LESEN

Putsch im Niger: Unterstützung vom ehemaligen Militärattaché in Berlin

Nicht nur wegen der Nähe zu Niamey, auch wegen der Stärke der Armee ist Nigeria der einzige Ecowas-Staat, der eine Militäroperation gegen die Putschisten führen könnte. Sicher, die Präsidentengarde von Abdourahamane Tchiani hat die Unterstützung der Armee bekommen. Das war für ihn wesentlich. Denn Tchiani hat als Mitglied der Präsidentengarde keine Kampferfahrung gesammelt. Dementsprechend gering war sein Ansehen bei der kämpfenden Truppe und bei der Bevölkerung, die unter den wiederholten Übergriffen von Terrorgruppen leidet.

Der Oberste Kommandierende der nigrische Armee, Salifou Mody, ist hinter Tchiani die Nummer zwei der Putschisten. Besonders für die Bundesregierung ist das bitter. Denn in Deutschland hat sich Mody in seiner Zeit als Militärattaché hohes Ansehen erworben. 2020, nach seiner Rückkehr aus Berlin, wurde er zum Chef der Generalstabs ernannt, bis er vor wenigen Wochen, im Juni, als Botschafter in die Vereinigten Arabischen Emiraten entsandt wurde – oder wäre abgeschoben das bessere Wort?

Mody spricht nicht nur gut deutsch. Er war auch der Gewährsmann Deutschlands – und Frankreichs – für die Aufrüstung der nigrischen Armee und ihre Ausbildung durch europäische Truppen. Unter anderem beteiligte sich die Bundeswehr seit Februar 2023 an der EU-Mission EUMPM Niger. Das Mandat sah vor, bis zu 60 Soldaten zu stellen. Tatsächlich wurden in der vergangenen Woche nur zwei Soldaten ausgeflogen, die für EUMPM in Niger waren. Die Mission sah vor, nigrische Spezialkräfte, unter anderem im militärischen Nachrichtenwesen und der Aufklärung, zu trainieren.

Schlüsselrolle für Algerien in der Sahelzone

Dank der Unterstützung aus Frankreich, Deutschland und der EU hat Niger kräftig aufgerüstet. Der gestürzte Präsident Mohamed Bazoum hatte im Februar 2022 angekündigt, die Truppenstärke bis 2025 auf 50.000 zu erhöhen. Aktuell läge sie bei 30.000, sagte Bazoum damals. Wie realistisch diese Zahl jemals war, lässt sich nicht abschätzen. Auf Wikipedia wird die Truppenstärke mit 5700 angegeben.

Damit kann Niger deutlich weniger Truppen aufbieten als allein Nigeria mit seiner 230.000 Mann starken Armee. Allerdings sind große Teile der nigerianischen Truppen im Kampf gegen Boko Haram im Nordosten Nigerias gebunden. Dabei wird eine Militärintervention nicht nur militärisch entschieden.

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt Algerien. Staatschef Abdelmadjid Tebboune ließ am Samstag verbreiten, dass er eine Militärintervention der Ecowas in Niger kategorisch ablehne. „Das war eine echte Überraschung“, sagte der Journalist und Experte für Geopolitik Anthony Bellanger im Radiosender France Inter. „Damit machte er klar, dass es keine Lösung ohne die Einbindung Algeriens geben werde.“ Da Algerien nicht Mitglied der Ecowas ist, wird diese Algerien wohl miteinbinden müssen. (Von Christian von Hiller)