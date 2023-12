Wagenknecht bildet Abgeordnetengruppe im Bundestag und gibt erstes Statement

Von: Stefan Krieger

Das Bündnis Sahra Wagenknecht plant seine offizielle Konstituierung. Mit zehn Abgeordneten wollen sie eine neue parlamentarische Gruppe im Bundestag bilden.

Update vom 12. Dezember, 10.20 Uhr: Die Gruppe um Sahra Wagenknecht, die sich offiziell konstituieren will, besteht aus insgesamt aus zehn Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Diese sind:

Sahra Wagenknecht

Christian Leye

Ali Al-Dailami

Sevim Dağdelen

Klaus Ernst

Andrej Hunko

Żaklin Nastić

Jessica Tatti

Alexander Ulrich

Die Fraktion der Linken, denen die Gruppenmitglieder zuvor angehörte, hatte im November 2023 ihre Auflösung zum 6. Dezember 2023 beschlossen.

Wagenknecht bildet Abgeordnetengruppe im Bundestag

Berlin – Die Gruppe um die ehemalige Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht will sich mit zehn Abgeordneten am Dienstag (12. Dezember) offiziell konstituieren. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will dabei auch den Antrag auf Anerkennung als neue parlamentarische Gruppe im Bundestag auf den Weg bringen. Wagenknecht will sich im Anschluss vor der Presse äußern (12.30 Uhr). Die frühere Politikerin der Partei Die Linke und neun weitere Bundestagsabgeordnete hatten im Oktober ihren Austritt aus der Linken erklärt.

Sahra Wagenknecht will am Mittag in Berlin eine Erklärung abgeben. © IMAGO/Emmanuele Contini

Wagenknecht will Gruppe im Bundestag bilden

Sie wollen im Januar eine neue Partei gründen, die aus dem bereits gegründeten Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ hervorgehen soll. Mit dem Austritt des Wagenknecht-Flügels hatte Die Linke ihren Fraktionsstatus im Bundestag verloren. Auch die verbliebenen Linken wollen im Bundestag als parlamentarische Gruppe weitermachen. Eine Gruppe bekommt allerdings weniger finanzielle Zuwendungen und verfügt über weniger parlamentarische Rechte als eine Fraktion. Zur Bildung einer solchen Gruppe ist allerdings die Zustimmung des Plenums nötig. Wann der Bundestag über die beiden Anträge entscheidet, ist offen.

Um eine Fraktion im Bundestag bilden zu können, reicht es aber auch für das Bündnis Sahra Wagenknecht nicht. Aktuell sind dafür 37 Abgeordnete notwendig.

Freie-Wähler-Chef Aiwanger warnt vor Wagenknecht-Bündnis

Unterdessen hat der Parteivorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, vor dem neuen Bündnis der früheren Linken-Politikerin gewarnt. „Jede Neugründung hat den Reiz des Neuen, aber wer weiß, ob Frau Wagenknecht überhaupt noch an ihrer Partei arbeitet, wenn sie einmal im Europaparlament sitzt“, sagte Aiwanger dem Berliner Tagesspiegel vom Dienstag.

Zwar hätten er und Sahra Wagenknecht Überschneidungen in der Migrationspolitik, sagte der bayerische Wirtschaftsminister. Ihre Wirtschaftspolitik sei jedoch kommunistisch. „Wir müssen unseren Wählern klarmachen, dass sie das Bewährte und nicht den Medienhype wählen sollten“, so Aiwanger. (skr/afp/dpa)