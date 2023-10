Wagenknecht wird eigene Partei gründen

Von: Lukas Rogalla

Sahra Wagenknecht soll sich entschieden haben: Offenbar will die Linken-Politikerin ihren eigenen Weg gehen und eine Partei gründen.

Berlin – Jetzt also doch: Sahra Wagenknecht (Die Linke) will ihre eigene Partei gründen. Das meldete der Spiegel am Mittwoch (18. Oktober). Gerüchte hatte es lange zuvor schon gegeben. Laut Bericht will sie am Montag (23. Oktober) damit an die Öffentlichkeit gehen. Das hätten mehrere Quellen dem Spiegel bestätigt. Wagenknechts Büro habe sich nicht äußern wollen. Auch ARD und ZDF haben die Informationen bestätigt.

Wagenknecht wolle am Montag die Gründung des Vereins „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.“ vorstellen, heißt es. Das Kürzel stehe für „Bündnis Sahra Wagenknecht“ – der Verein wurde in ihrem direkten Umfeld aufgebaut. Laut ARD will Wagenknecht einen ersten Programmentwurf vorstellen.

Sahra Wagenknecht (noch „Die Linke“) möchte offenbar ihre eigene Partei gründen. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Sahra Wagenknecht vor Linken-Austritt?

Ob Wagenknecht auch ihren Parteiaustritt bekanntgeben wird, sei unklar. Der Austritt aus der Linken sei allerdings mit ihrem Auftritt in der Bundespressekonferenz am Montag „besiegelt“. Zuletzt hatten sich mehr als 50 Linken-Mitglieder für einen Parteiausschluss Wagenknechts ausgesprochen. Grund dafür sei „permanenter Widerspruch“, den die eigene Partei von ihrem Mitglied ernte. (lrg)