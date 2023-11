Friedensdemonstration in Berlin: Wagenknecht unterstellt Netanjahu „rücksichtslose Kriegsführung“

Von: Kilian Beck

Deutlich weniger Teilnehmer als angemeldet erschienen auf der Friedensdemo in Berlin. Wagenknecht kritisiert besonders Israel.

Berlin – Zehntausend Teilnehmer hatten die Veranstalter der Demonstration „Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen“ nach Polizeiangaben angemeldet. Zur Demonstration in Berlin am Samstag (25. November) kamen, berichtete die Berliner Zeitung, zu Beginn etwa 2000 Menschen, so eine Polizeisprecherin. Die Polizei schätzte die Zahl gegen 14.45 Uhr auf etwa 5000 Menschen, wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte. Hauptrednerin auf der Auftaktkundgebung war die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen warf sie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „rücksichtslose Kriegsführung“ vor. Wagenknecht fordert die Deutsche Bundesregierung auf, die Unterstützung für die israelische Kriegsführung in Gaza zu beenden.

Gysi, Lafontaine, Gürpinar – Linken-Politiker teilen sich Bühne mit Wagenknecht

Seit Freitag (24. November) gilt im Gazastreifen ein mehrtägiger Waffenstillstand zwischen Israel und der islamistischen Terroroganisation Hamas. Die Demonstration richtet sich dem Aufruf nach nicht nur gegen den Krieg im Nahen Osten, sondern auch gegen den Ukraine-Krieg und den zuletzt stark gestiegenen Verteidigungshaushalt des Bundes. Ursprünglich war die Demonstration möglichst nah am Datum des Haushaltsbeschlusses im Bundestag geplant, der ist nun verschoben. Neben Wagenknecht, die sich mit ihrem Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ von der Linken abgespalten hat, werden einige Redner aus ihre ehemaligen Partei erwartet: Außenpolitiker Gregor Gysi, der stellvertretende Bundesvorsitzende und Gesundheitspolitiker Ates Gürpinar und Oskar Lafontaine.

Umstrittene Publizistin Krone-Schmalz stellt Verteidigung der Ukraine infrage

Ebenfalls auf der Auftaktkundgebung sprach Gabriele Krone-Schmalz ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD. Die Publizistin kritisierte die „wertegeleitete Außenpolitik“ der Bundesregierung, die aus ihrer Sicht „keine Probleme mit zivilen Opfern“ habe. Sie nannte den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine völkerrechtswidrig, sie stellte allerdings zur Debatte, ob die Ukraine sich „bis zum letzten Blutstropfen“ verteidigen sollte. Krone-Schmalz bezeichnete 2015 in ihrem Buch „Russland verstehen“ die russische Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel als „Notwehr unter Zeitdruck“.

Allgemein wird diese Annexion der Krim durch Russlands Präsident Wladimir Putin als klarer Bruch des Völkerrechts betrachtet. Patrick Bahners, beschrieb ihr jüngeres Werk in der Frankfurter Allgemeinen einmal als den „Brückenkopf verschwörungsideologischer Gegenöffentlichkeit“. Aus der Zivilgesellschaft werden noch weitere bekannte Rednerinnen und Redner erwartet, unter anderen die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Margot Käßmann. (kb mit dpa)