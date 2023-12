Wagenknecht-Verein erhielt offenbar Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland

Von: Stefan Krieger

Das Bündnis Sahra Wagenknecht sammelt Spenden – auch aus dem Ausland. Die Herkunft der Gelder wirft Fragen auf.

Berlin – Wer Politik machen will, braucht nicht nur eine Überzeugung. Um die Wählerinnen und Wähler zu erreichen, benötigt man auch jede Menge Geld. Da sind Spenden natürlich gerne willkommen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) der ehemaligen Linken-Politikerin hat einem Medienbericht zufolge zahlreiche solche Spenden aus dem Ausland erhalten. Auch aus Ländern außerhalb Europas sei dabei Geld geflossen, berichtete die Bild am Sonntag.

Das bestätigte der Verein „BSW – für Vernunft und Gerechtigkeit e. V.“ auf Anfrage der Zeitung. Aus welchen Staaten die Spender das Geld überwiesen, wolle das Bündnis nicht sagen. Es soll sich dabei nach Angaben des Vereins um eine Gesamtsumme von knapp 17.000 Euro handeln. Das seien rund 1,5 Prozent der Gesamtspenden, sagte Schatzmeister Ralph Suikat am Sonntag (10. Dezember) der Deutschen Presse-Agentur.

Bündnis Sahra Wagenknecht: Spenden von über einer Million Euro

Der Verein sammelte laut Bild am Sonntag in knapp sieben Wochen rund 1,1 Millionen Euro ein. Nach Informationen der Zeitung waren auch Großspenden in Höhe von 20.000 und 50.000 Euro darunter. Suikat hatte der Süddeutschen Zeitung zuvor am Freitag gesagt, „wir werden in diesen Tagen eine siebenstellige Summe erreichen“.

Das BSW war Ende September gegründet worden und soll die Gründung einer Partei vorbereiten. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel soll der Gründungsparteitag am 27. Januar in Berlin stattfinden.

Alle Einzelspenden aus dem Ausland hätten den Wert von je 1000 Euro nicht überschritten, erklärte der Verein gegenüber der BamS. Damit folge er freiwillig den Regeln des Parteiengesetzes. Parteien dürfen grundsätzlich keine Spenden von mehr als 1000 Euro aus Ländern außerhalb der EU annehmen.

BSW unterliegt aktuell dem Vereinsrecht

Suikat hatte gegenüber der Süddeutschen versichert, dass das BSW bereits jetzt so geführt werde, als ob es dem Parteienrecht unterläge. „Beträge über 1000 Euro, die ohne vorherige Absprache aus dem Ausland überwiesen wurden, werden wir deshalb zurück überweisen“, heißt es dazu auf der BSW-Website.

Fachleute sehen das Spendensammeln kritisch, da der Verein die gesetzlichen Regelungen zur Parteienfinanzierung umgehen könnte. Die Rechtswissenschaftlerin und Parteienforscherin Sophie Schönberger sagte gegenüber der Süddeutschen, die Regeln zur Finanzierung von Parteien seien viel strenger als das Vereinsrecht. Es dränge sich der Verdacht auf, dass es Ziel des BSW-Vereins sei, das Parteienrecht zu unterlaufen.

Landesverbände der künftigen Partei sollen zunächst in Thüringen, Brandenburg und Sachsen gegründet werden, wo im kommenden Jahr Landtagswahlen anstehen. Außerdem will Wagenknecht an der Europawahl teilnehmen.

Bündnis Sahra Wagenknecht: Konto bei Volksbank Pirna

Für den Eingang der Spenden hat Wagenknecht laut dem Bericht der BamS ein Konto bei der Volksbank Pirna in Sachsen ausgewählt. Der Verein gab auf Anfrage der Zeitung an, Wagenknecht habe „keine Großbank mit Callcentern“ gewollt und strebe „Dezentralität“ an. Sitz des Vereins ist Karlsruhe.

Bei der Volksbank Pirna haben nach Informationen von Tagesspiegel und Correctiv sowohl die linksextremistische Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands aus Gelsenkirchen als auch der rechte Pegida-Förderverein ihr Spendensammelkonto. Ebenso die Videoagentur Ruptly, die zum russischen Medienunternehmen TV-Novosti gehört, das seit 2022 auf der EU-Sanktionsliste steht. Der Vorstandsvorsitzende Hauke Haensel der Bank unterhält demnach nach eigenen Angaben enge Kontakte nach Russland. (skr/afp/dpa)