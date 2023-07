Warum die Sanktionen gegen die Taliban nicht funktionieren

Von: Foreign Policy

Gegen die Taliban wurden nach der Machtübernahme Wirtschaftssanktionen erlassen. Doch die Bemühungen, die Regierung zu bestrafen, schaden stattdessen den einfachen Afghanen. Ein Kommentar.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 29. Juni 2023 das Magazin Foreign Policy.

Kabul – Im vergangenen Monat haben mehrere republikanische Senatoren einen Gesetzentwurf zur Verhängung strengerer Sanktionen gegen die Taliban eingebracht. Das von Senator Jim Risch eingebrachte Taliban-Sanktionsgesetz verlangt von US-Präsident Joe Biden, die Taliban wegen ihrer terroristischen Aktivitäten, ihres Drogenhandels und ihrer Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen. Obwohl der Gesetzentwurf zu Recht auf die unbestreitbaren Menschenrechtsverletzungen der Taliban hinweist, ist er völlig fehlgeleitet. Wirtschaftssanktionen schaden nur dem afghanischen Volk, nicht den Taliban. Anstatt neue Sanktionen einzuführen, sollten die bestehenden sofort aufgehoben werden.

Als Kind, das unter der Herrschaft der Taliban aufwuchs, erlebte ich aus erster Hand die kolossalen negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen Sanktionen und der Isolation auf unser Leben. Als 5-Jährige fragte ich mich, ob meine Eltern die schmerzhafte Entscheidung treffen müssten, einen von uns zu verkaufen, damit der Rest von uns überleben kann.

Sanktionen verfehlen die erklärten Ziele meistens – und können nach hinten losgehen

Letztendlich schloss sich meine Familie den Millionen von vertriebenen Afghanen an, die ihre Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben verließen. Wir fuhren, gingen zu Fuß und ritten auf Eseln, um auf der Suche nach Nahrung und Sicherheit an eine Grenze zu gelangen. Nacht für Nacht ging ich hungrig zu Bett und wartete auf ein Wunder, das mein Leiden beenden würde. Aber dieses Wunder kam nie, nur der Krieg.

Da ich sowohl den Krieg als auch die Armut überlebt und studiert habe, kann ich mir keine für das afghanische Volk schädlichere Politik vorstellen als Wirtschaftssanktionen gegen die Taliban.

Die Prämisse von Sanktionen - dass sie die Regierung schwächen und es wahrscheinlicher machen, dass sie an den Verhandlungstisch kommt - wird einfach nicht durch Beweise gestützt. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Untersuchung der US-Sanktionen, dass Sanktionen seit 1970 nur in 13 Prozent der Fälle wirksam waren. In den meisten Fällen haben die Sanktionen nicht nur ihre erklärten Ziele verfehlt, sondern auch nach hinten losgegangen, indem sie den Interessen der USA geschadet und die sanktionierte Organisation gestärkt haben.

Weltweite Beispiele zeigen: Sanktionen haben verheerende Auswirkungen

So haben beispielsweise 70 Jahre Sanktionen gegen Kuba verheerende Auswirkungen auf das Leben unschuldiger Kubaner gehabt. Während die Sanktionen die kubanische Wirtschaft lahmgelegt und sogar lebensrettende medizinische Hilfe für die kubanische Bevölkerung gestoppt haben (u. a. während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie), konnte ein Regimewechsel - das ursprüngliche Ziel der US-Sanktionen - bisher nicht erreicht werden. In der Zwischenzeit haben die Sanktionen gegen Nordkorea das Land dazu veranlasst, den Handel mit China zu intensivieren, anstatt das Land zu zwingen, sich den Forderungen Washingtons zu beugen.

Eine Einheit von Taliban-Kämpfern in Afghanistan. Die Sanktionen gegen die Taliban sollen vor allem der einfachen Bevölkerung schaden. © Rodrigo Abd/dpa

Bei den Sanktionen gegen die Taliban ist das nicht anders. Als der UN-Sicherheitsrat 1999 zum ersten Mal Sanktionen gegen die Taliban verhängte, ermutigten die Sanktionen und die daraus resultierende Isolation die Taliban zu einer engeren Zusammenarbeit mit Al-Qaida. Oftmals lassen sich Sanktionen, wie im Falle Afghanistans, leicht umgehen und sind aus folgenden Gründen besonders unwirksam.

Sanktionen in Afghanistan besonders unwirksam: Gründe für das Scheitern

Erstens wirken Sanktionen bei den Taliban nicht, weil es in Afghanistan an demokratischer Rechenschaftspflicht mangelt. Das totalitäre Emirat besetzt und leitet nicht nur den öffentlichen Sektor des Landes, der den verkrüppelten Privatsektor in den Schatten stellt, sondern lehnt auch abweichende Meinungen vehement ab. Das Ziel der Taliban war weder wirtschaftlicher Wohlstand noch die Versorgung des Volkes; totalitäre Regierungen haben dazu wenig Anreiz. Ihr vorrangiges Ziel ist es seit jeher, ihr Volk mit Gewalt zu beherrschen.

Unter den Taliban wird die Politik in Afghanistan auf der Grundlage dessen gemacht, was eine Handvoll mächtiger Taliban-Führer glaubt, dass der Islam vorschreibt, wie falsch diese Interpretationen auch sein mögen. Die Gruppe ist weit davon entfernt, gegenüber der Bevölkerung des Landes rechenschaftspflichtig zu sein, und lebt von der Autokratie - und wirtschaftliche Sanktionen bieten wenig Anreiz, dies zu ändern.

Zum Autor Wazhma Sadat ist Rechtsanwältin und lebt in Washington. Sie schreibt über Außenpolitik, Krieg und Armut. Sie ist Paul und Daisy Soros-Stipendiatin und Public Voices-Stipendiatin des OpEd Project.

Zweitens haben diese Sanktionen, obwohl sie sich nur gegen die Taliban richten, in der Praxis zu erheblicher Verwirrung und übermäßiger Befolgung durch die internationalen Finanzinstitutionen beigetragen, was beides dem Wachstum des Privatsektors geschadet hat. Obwohl der afghanische Privatsektor nicht mit den Taliban in Verbindung gebracht wird, muss er einen mühsamen und unnötigen Prozess durchlaufen, um an Gelder zu gelangen, und ist dabei oft auf ausländische Banken oder das Hawala-System angewiesen. Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul stiegen die Kosten für Geldtransfers über das Hawala-System von etwa 2 Prozent auf satte 13 Prozent, was zu einer Bargeldknappheit führte und die Wirtschaftstätigkeit weiter zum Erliegen brachte.

Seit dem Abzug der USA im August 2021 ist die afghanische Wirtschaft stark geschrumpft, und fast 20 Millionen Afghanen leiden unter Ernährungsunsicherheit. Frühere Versuche, die humanitäre Hilfe von den verhängten Sanktionen auszunehmen, haben wenig zur Bewältigung der Wirtschaftskrise in Afghanistan beigetragen - wobei Frauen und Mädchen am stärksten betroffen sind. Einem Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahr 2022 zufolge waren „fast 100 Prozent der Haushalte mit weiblichem Haushaltsvorstand mit unzureichenden Nahrungsmitteln konfrontiert, und 85 Prozent griffen zu ‚drastischen Maßnahmen‘, um Lebensmittel zu beschaffen.“

Gründe für das Scheitern der Sanktionen: Taliban schließen Verträge mit Russland und China

Es überrascht nicht, dass die Taliban Korruption und Einschüchterung nutzen, um Hilfs- und Nahrungsmittellieferungen von der bedürftigen Bevölkerung Afghanistans zu ihren eigenen Mitgliedern und Anhängern umzuleiten. Sanktionen dieser Art sind nicht in der Lage, Druck auf die Taliban auszuüben, weder weltweit noch im eigenen Land. Wirtschaftssanktionen gegen die Taliban wirken in Wirklichkeit wie Wirtschaftssanktionen gegen die Bevölkerung Afghanistans.

Drittens vermindern Sanktionen gegen die Taliban den Einfluss der USA, während sie die Taliban nicht schwächen. Die Sanktionen zwingen die Taliban, sich nach grauen und schwarzen Märkten umzusehen, die sie in Nachbarländern wie China, Russland und Indien finden können, die wenig Interesse daran haben, die US-Sanktionen zu befolgen. Nur ein Jahr nach ihrer Machtübernahme schlossen die Taliban ein Abkommen mit Russland - das ebenfalls stark von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurde -, um russische Erdölprodukte und Weizen nach Afghanistan zu importieren.

Afghanische Schülerinnen posieren für ein Foto in einem Klassenzimmer. Die Taliban schränken ihre Rechte immer weiter ein und umgehen die Sanktionen (Archivbild). © Ebrahim Noroozi/dpa

In ähnlicher Weise unterzeichneten die Taliban Anfang des Jahres ihr erstes großes internationales Energieabkommen mit einem chinesischen Unternehmen, das dem Unternehmen die Ölförderung im Norden des Landes für einen anfänglichen Betrag von 150 Millionen Dollar pro Jahr gestattet, der im Laufe von drei Jahren auf 540 Millionen Dollar ansteigen soll. Diese Geschäfte signalisieren, dass die Taliban Zugang zu alternativen Märkten außerhalb des Westens haben, so ungewiss ihr Potenzial auch sein mag.

Taliban-Herrschaft: Westen muss Afghanistan in Wirtschaftskrise unterstützen

Die Befürworter der Sanktionen verweisen auf ihren symbolischen Wert und behaupten, dass die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen die Taliban der Gruppe Legitimität verleihen und ihren Würgegriff im Lande weiter stärken könnte. Doch während der symbolische Wert von Sanktionen bestenfalls theoretisch ist, ist das menschliche Leid erschreckend real. Millionen von Afghanen haben aufgrund von Armut, furchtbaren Wintern und einer drakonischen Regierung keine andere Wahl, als aus dem Land zu fliehen, wobei sie oft ihr Leben riskieren und auf dem Weg zur Flucht ertrinken.

Meine eigenen Verwandten, die noch in Afghanistan leben, erzählen mir, dass sie in den letzten zwei Jahren beim Gehen nach unten geschaut haben, um den Blickkontakt mit anderen Freunden und Verwandten zu vermeiden, denen es zu peinlich sein könnte, beim Betteln um Essen gesehen zu werden. Viele dieser Menschen hatten vor nicht allzu langer Zeit Arbeit und führten kleine Unternehmen, aber die Armut hat ihnen das Gefühl von Sicherheit und Würde genommen, das sie vor der Machtübernahme durch die Taliban hatten.

Zweifellos haben die Sanktionen zum Leid des afghanischen Volkes beigetragen. Anstatt mehr Schaden zu verhindern, ermutigen Sanktionen oft repressive Regierungen und geben ihnen die Erlaubnis, noch mehr Regeln zu brechen, mit anderen antidemokratischen Regimen zusammenzuarbeiten und Terroranschläge zu unterstützen. Vom 11. September bis zum Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine gibt es zahllose Beispiele für gescheiterte Sanktionen; und leider noch viel mehr Beispiele von Kindern wie mir, die mit dem Gefühl aufgewachsen sind, dass chronische Unterernährung und Armut ihnen das Leben schwer machen.

Anstatt Sanktionen zu verhängen, müssen die westlichen Mächte diese aufheben und das afghanische Volk in dieser historischen und schweren Wirtschaftskrise unterstützen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. Juni 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.