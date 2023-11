Santos vor Ausschluss aus Kongress

Der Abgeordnete George Santos (R-N.Y.) läuft zu einer Abstimmung auf dem Capitol Hill in Washington am 15. November. © Jabin Botsford/The Washington Post

Der US-Abgeordnete George Santos steht schwer unter Druck. Ein verheerender Untersuchungsbericht setzt ihm zu. Er rechnet mit dem Rauswurf aus dem Repräsentantenhaus.

Washington, D.C. – Der umstrittene Abgeordnete George Santos (R-N.Y.) rechnet damit, dass er noch in dieser Woche aus dem Kongress ausgeschlossen wird. Zuvor hatte die Ethikkommission des Repräsentantenhauses einen vernichtenden Bericht veröffentlicht, in dem „erhebliche Beweise“ dafür gefunden worden waren, dass Santos wissentlich gegen Ethikrichtlinien, die Regeln des Repräsentantenhauses und Strafgesetze verstoßen hat.

In einem dreistündigen, mit Schimpfwörtern gespickten Gespräch auf X Spaces lehnte Santos es ab, sich zu den in dem Bericht erhobenen Vorwürfen zu äußern. Er sagte, dass seine Worte in einem laufenden Strafverfahren gegen ihn verwendet werden könnten, in dem er sich 23 Bundesanklagen gegenübersieht, darunter Betrug, Geldwäsche, Fälschung von Unterlagen und schwerer Identitätsdiebstahl.

Santos gibt sich kämpferisch: „Ich werde nicht gehen“

Santos bezeichnete den Bericht der Ethikkommission jedoch als „verleumderisch“ und behauptete, dass seine Kollegen versuchten, ihn aus seinem Sitz im Repräsentantenhaus zu verdrängen. Er beschuldigte auch den Vorsitzenden der Ethikkommission Michael Guest (R-Miss.), seine Position zu „bewaffnen“ und einen „Hit Piece“ gegen ihn zu veröffentlichen.

Santos, der sich in dem Gespräch als republikanisches „It-Girl“ und als „Maria Magdalena des US-Kongresses“ bezeichnete, erklärte trotzig: „Ich werde nicht gehen.“

„Egal, was passiert … es ist vorbei, wenn ich es sage“, sagte er während des Gesprächs am Freitagabend. Dennoch schien er zu glauben, dass sein Schicksal besiegelt ist. „Ich weiß, dass ich aus dem Parlament ausgeschlossen werde, wenn der Antrag auf Ausschluss gestellt wird“, sagte Santos und bezog sich damit auf den Antrag auf Ausschluss, den Guest am 17. November gestellt hatte. „Ich habe es immer wieder durchgerechnet, und es sieht nicht gut aus“.

Für einen Ausschluss aus dem Parlament ist eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder erforderlich.

Das Haus kann Guests Antrag nach seiner Rückkehr aus der Thanksgiving-Pause am Dienstag prüfen. Der Zeitpunkt einer Abstimmung bleibt ungewiss.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), sagte am Montag vor Reportern in Sarasota (Florida), er habe mit Santos „über die Feiertage ausführlich“ über „seine Optionen“ gesprochen. Welche das sind, hat Johnson nicht gesagt.

„Wir werden sehen müssen“, sagte er. „Es ist noch nicht entschieden. Aber wir werden darüber sprechen, wenn wir morgen zurückkommen.“

Ausschlüsse aus dem Kongress sind selten

Ausschlüsse aus dem Kongress sind äußerst selten. Nur fünf Mitglieder des Repräsentantenhauses sind in der amerikanischen Geschichte jemals ausgeschlossen worden: Drei Abgeordnete wurden 1861, zu Beginn des Bürgerkriegs, des Hauses verwiesen, weil sie für die Konföderation gekämpft hatten. Der damalige Abgeordnete Michael Myers (D-Pa.) wurde 1980 ausgeschlossen, nachdem er wegen Bestechung verurteilt worden war, und der Abgeordnete James Traficant (D-Ohio) wurde 2002 ausgeschlossen, nachdem er wegen Erpressung, Bestechung und Betrug verurteilt worden war.

Sollte Santos des Amtes enthoben werden, wäre er der erste Abgeordnete der Neuzeit, der nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurde.

Im Bericht der Ethikkommission, der am 16. November veröffentlicht wurde, wird Santos unter anderem vorgeworfen, Gelder aus seinem Wahlkampf gestohlen, Spender über die Verwendung ihrer Spenden getäuscht, fiktive Kredite vergeben und betrügerische Geschäfte getätigt zu haben. Santos, so der Bericht, habe wiederholt Gelder, die für seinen Wahlkampf bestimmt waren, zur persönlichen Bereicherung verwendet, u. a. für Wellnessangebote und die Begleichung seiner eigenen Kreditkartenschulden.

Santos kündigte nach der Veröffentlichung des Berichts an, dass er im nächsten Jahr nicht zur Wiederwahl antreten werde.

Während des X Spaces-Gesprächs sagte Santos, er wolle nicht weiter mit „einem Haufen Heuchler“ im Kongress zusammenarbeiten, denen er vorwarf, schwerwiegendere Verstöße als er zu begehen, darunter „mehr darauf bedacht zu sein, sich jeden Abend mit Lobbyisten zu betrinken“.

Santos greift andere Abgeordnete an

Ohne Beweise zu liefern, beschuldigte Santos seine Kollegen, „das amerikanische Volk zu verraten“ und verkatert abzustimmen.

„Sie alle tun so, als säßen sie in Elfenbeintürmen mit weißen, spitzen Hüten und seien unantastbar“, sagte er. „In den Reihen des US-Kongresses gibt es jede Menge Verbrecher.

Santos wandte sich auch an Guest und forderte den Republikaner aus Mississippi auf, „ein Mann zu sein“ und die Resolution schnell voranzubringen.

Eine Sprecherin von Guest reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Als die Ethikkommission den Bericht veröffentlichte, sagte Guest in einer begleitenden Erklärung, dass die durch die Untersuchung von Santos aufgedeckten Beweise „mehr als ausreichend sind, um eine Bestrafung zu rechtfertigen, und die angemessenste Bestrafung ist der Ausschluss“.

Am Freitag sagte Santos, er werde seinen Ausschluss „wie ein Ehrenabzeichen“ tragen.

„Ich werde ausgeschlossen, weil die Leute mich einfach nicht mögen“, sagte er.

Zur Autorin Mariana Alfaro ist Reporterin für das Team für politische Nachrichten der Washington Post. Die gebürtige El Salvadorianerin arbeitet seit 2019 für die Post. Zuvor absolvierte Mariana ein Praktikum bei der New York Times, dem Wall Street Journal, Insider und der Texas Tribune. Amy B Wang trug zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.