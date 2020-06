Saskia Esken wirft deutscher Polizei Rassismus vor und fordert unabhängige Untersuchung

Nach dem Tod von George Floyd in den USA sagte SPD-Chefin Saskia Esken, auch bei der deutschen Polizei gebe es Rassismus, den man untersuchen müsse.

In einem Interview sprach SPD-Chefin Saskia Esken über Rassismus und Polizeigewalt.

über Rassismus und Polizeigewalt. Die Demonstrationen gegen Rassismus auch in Deutschland begrüße sie.

auch in Deutschland begrüße sie. Der Tod von George Floyd* in den USA sei kein Einzelfall, auch in Deutschland gebe es Rassismus bei der Polizei.

Nachdem der Afroamerikaner George Floyd in den USA bei einem Polizeieinsatz erstickt* war, sprach SPD-Chefin Saskia Esken in einem Interview über Rassismus in Deutschland*. Im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte sie, dass es auch bei der deutschen Polizei Rassismus gebe, der aufgeklärt werden müsse.

USA/George Floyd: Saskia Esken wirft deutscher Polizei Rassismus vor und begrüßt Demonstrationen

Aus diesem Grund begrüße die SPD-Chefin, dass auch in Deutschland im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung* Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestieren. „Zigtausende Demonstranten in aller Welt stehen auf, weil der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizeieinsatz in den USA kein Einzelfall ist“, sagte Esken.

Zehntausende Demonstranten zeigen überall in Europa #Solidarität für #BlackLivesMatter und protestieren friedlich gegen #Rassismus und #Polizeigewalt - Danke!



Auch wenn #Corona uns zum Abstandhalten zwingt: Wir stehen zusammen und bekämpfen die rassistische #Diskriminierung. — Saskia Esken (@EskenSaskia) June 6, 2020

„Deutsche Demonstranten schauen aber auch auf die Verhältnisse vor der eigenen Haustür: Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen“, erklärte sie weiter.

Am Wochenende waren nach Demonstrationen in den USA* auch in deutschen Städten zehntausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße gegangen, teils zu stillen Protesten. In Hamburg und Berlin kam es zu Ausschreitungen.

USA/George Floyd: Saskia Esken wirft deutscher Polizei Rassismus vor und fordert unabhängige Untersuchung

Die große Mehrheit der Polizeibeamten allerdings habe keine rassistische Einstellung inne und leide darunter, dass die Bevölkerung womöglich das Vertrauen in sie verlieren könnte, sagte Esken weiter. Dennoch forderte sie, dass eine „unabhängige Stelle mit der Bearbeitung solcher Beschwerden betraut“ werde, um gegen Rassisten und Rechtsextremisten in Uniform vorzugehen. Bei der Untersuchung von Fällen ungerechtfertigter Polizeigewalt dürfe man nicht den Eindruck erwecken, dass der polizeiliche Korpsgeist eine größere Rolle spiele als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern".

tk





*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa