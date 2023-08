Schwere Vorwürfe: Saudi-Arabien soll hunderte Migranten an der Grenze getötet haben

Von: Lukas Rogalla

Die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch wirft Grenzbeamten aus Saudi-Arabien Gräueltaten mit hunderten Toten vor. Überlebende berichten Erschreckendes.

Riad – Ob mit sündhaft teuren Fußballdeals oder als Vermittler im Ukraine-Krieg: Saudi-Arabien versucht sein Image aufzupolieren – oder von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen „abzulenken“, wie Human Rights Watch (HRW) die Regierung in Riad beschuldigt. Die Organisation erhebt nämlich schwere Vorwürfe: Zwischen März 2022 und Juni dieses Jahres sollen saudische Beamte Hunderte Migrantinnen und Migranten aus Äthiopien an der Grenze zum Jemen getötet haben.

Das geht aus einem Bericht von HRW hervor, den die Menschenrechtsorganisation veröffentlicht hat. Die Vorwürfe stützen sich auf Interviews mit 38 Zeuginnen und Zeugen sowie Satellitenbilder und in Online-Netzwerken veröffentlichte Aufnahmen.

Tote Migranten an Grenze: Schwere Vorwürfe gegen Saudi-Arabien

Überlebende berichten unter anderem von Schusswaffenangriffen aus nächster Nähe, bei denen saudiarabische Grenzschützer äthiopische Migrantinnen und Migranten gefragt hätten, in welches Körperteil sie „am liebsten geschossen werden möchten“. Die Vorfälle hätten sich HRW zufolge zu einem großen Teil nach Inkrafttreten einer Waffenruhe im Bürgerkrieg im Jemen im April 2022 ereignet. Hunderttausende Äthiopierinnen und Äthiopier arbeiten in Saudi-Arabien. Ein Weg in das Land ist die gefährliche Ostroute vom Horn von Afrika aus über das Kriegsland Jemen. Saudi-Arabien ist direkt an dem Krieg im Jemen beteiligt.

Grenzbeamte aus Saudi-Arabien sollen Hunderte Migrantinnen und Migranten aus Äthiopien an der Grenze zum Jemen getötet haben. (Symbolfoto) © Lefteris Pitarakis/dpa

Saudi-Arabien: Augenzeugen berichten von Gräueltaten

Eine 20-jährige Zeugin aus der Region Oromia erzählte HRW: „Die Saudis holten uns aus dem Gefangenenlager in Daer ab und setzten uns in einen Kleinbus, der zurück zur jemenitischen Grenze fuhr. Als sie uns freiließen, verursachten sie eine Art Chaos; sie schrien uns an, wir sollten ‚aus dem Auto aussteigen und weggehen‘. Sie sperrten uns auf derselben Spur ein. Sie wollten nicht, dass wir uns ausbreiten, falls wir versuchten, nach Saudi-Arabien zurückzukehren, und in diesem Moment begannen sie, Mörser abzufeuern. Um uns in der Bergkette zu halten, feuerten sie die Mörser von links und rechts.“

„Als wir noch einen Kilometer entfernt waren, konnten uns die Grenzsoldaten sehen. Wir ruhten uns zusammen aus, nachdem wir viel gelaufen waren. In diesem Moment feuerten sie Mörser auf unsere Gruppe – direkt auf uns. Wir waren 20 Leute in unserer Gruppe und nur zehn haben überlebt. Einige der Mörser schlugen in den Felsen ein, und dann trafen uns die [Fragmente des] Felsens. (...) Sie haben auf uns gefeuert als sei es Regen.“

Weiter heißt es im Bericht: „Drei der zehn für diesen Bericht befragten Frauen und Mädchen wurden entweder von Schmugglern oder anderen Migranten vergewaltigt; zwei wurden daraufhin schwanger.“ Ein Befragter erzählte, dass saudische Grenzbeamte einen Migranten „auf der Stelle“ getötet hätten, weil er sich geweigert hatte, eine Migrantin in der Gruppe zu vergewaltigen.

Milliardeninvestitionen sollen von Menschenrechtsverletzungen ablenken

In den vergangenen Jahren habe Saudi-Arabien Milliardensummen investiert, um von „schrecklichen Verbrechen abzulenken“, teilte HRW mit. Unter anderem hat ein vom saudischen Staatsfonds „Public Investment Fund“ angeführtes Konsortium 2021 den englischen Fußball-Erstligisten Newcastle United übernommen. Zuletzt hatten zahlreiche Transfers von Spielern zu saudischen Klubs im Wert von hunderten Millionen von Dollar großes Aufsehen erregt. Dazu hält Saudi-Arabien jährlich einen Grand Prix in der Formel 1 in Dschidda ab. In derselben Stadt wurde ein internationaler Friedensgipfel mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg abgehalten. Nadia Hardman von HRW erklärte zu dem Bericht, saudiarabische Sicherheitskräfte töteten „Hunderte von Migranten und Asylsuchenden in diesem abgelegenen Grenzgebiet außerhalb der Sichtweite der übrigen Welt“.

Tote Migranten in Saudi-Arabien: Welche Mitschuld trägt Deutschland?

Spielt auch Deutschland eine Rolle in diesem Fall? Zu Saudi-Arabien hält die Bundesrepublik militärische Beziehungen. Seit 2020 bildet die Bundespolizei auch wieder saudische Grenzbeamte aus. Diese Entscheidung sei „ein großer Fehler“ gewesen, kritisierte die Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) im Fachinformationsdienst Table Media und forderte einen Kurswechsel der Bundesregierung gegenüber Saudi-Arabien.

„Wer von sich selbst behauptet, feministische Außenpolitik sei wichtig, macht sich unglaubwürdig, wenn man Staaten wie Saudi-Arabien mit Waffen unterstützt, die Menschen barbarisch an ihrer Grenze abschießen“, sagte sie in Richtung Annalena Baerbock (Grüne), Deutschlands Außenministerin. Es müsse nun geklärt werden, „ob etwaig von Deutschland ausgebildete Kräfte an den Massenerschießungen und Menschenrechtsverletzungen beteiligt“ gewesen seien.

Das Auswärtige Amt in Berlin zeigte sich laut einer Sprecherin „sehr besorgt“ über die „massiven Vorwürfe“ im HRW-Bericht. Die Behörde habe aber zu möglichen Vorfällen bisher „keine eigenen Erkenntnisse“, sagte eine Sprecherin am Montag. Baerbock selbst verwies ihrerseits vor Journalisten auf einen Bericht der Vereinten Nationen zur „Zurückdrängung von Geflüchteten“, in dem es auch um getötete Menschen gehe. Das Auswärtige Amt habe daher deutlich gemacht, dass es für die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Riad „sehr wichtig“ sei, eine „Antwort von der saudischen Regierung auf diesen UN-Bericht (zu) haben“.

Laut einem Bericht der New York Times von 2018 haben auch US-Spezialkräfte die Truppen in Saudi-Arabien ausgebildet, um die Grenze vor Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen zu schützen.

Saudi-Arabien weist Vorwürfe zurück

Saudi-Arabien weist die Vorwürfe indes zurück. Der HSW-Bericht sei unbegründet und fuße nicht auf verlässlichen Quellen, sagte ein Regierungsvertreter, der nicht genannt werden wollte, am Montag. Bereits im vergangenen Jahr hatten UN-Expertinnen und -Experten über „besorgniserregende Vorwürfe“ berichtet, denen zufolge saudiarabische Sicherheitskräfte an der Grenze zum Jemen in den ersten Monaten des Jahres 2022 etwa 430 Migrantinnen und Migranten getötet hätten.

Auch die den Nordjemen kontrollierenden Huthi-Rebellen hingegen beschuldigten die Grenzbeamten in einer Antwort an HRW, „vorsätzliche Tötungen von Migranten und Jemeniten“ vorzunehmen. Nach HRW-Angaben hatten die Befragten berichtet, dass Kräfte der Huthis mit Schleusern zusammenarbeiten und Migrantinnen und Migranten „erpressen“ würden oder sie in Auffanglagern festhielten, bis diese eine Gebühr zahlten. Die Huthis wiesen den Vorwurf der Zusammenarbeit mit Schleusern zurück. (lrg/afp)