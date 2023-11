Ausländische Geiseln in Al-Schifa? Israel erhebt neue Vorwürfe gegen die Hamas

Von: Nils Hinsberger

Von der israelischen Armee veröffentlichte Aufnahmen sollen Hamas-Kämpfer zeigen, die Geiseln durch das Al-Schifa-Krankenhaus führen.

Tel Aviv – Nach Darstellung des israelischen Militärs befanden sich mehrere Geiseln der Terrorgruppe Hamas zeitweise im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen. Bei den Gefangenen auf den Videoaufnahmen soll es sich um einen nepalesischen und einen thailändischen Staatsbürger handeln. Die Aufnahmen stammen nach israelischen Angaben vom 7. Oktober – dem Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel.

Eine der mutmaßlichen Geiseln ist auf den Filmaufnahmen, die das israelische Militär nun auch auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte, zu sehen. Die Bilder zeigen eine Person, die auf einem Krankenbett mit augenscheinlich schweren Verletzungen an der Hand in ein Zimmer gebracht wird. Die zweite wird von bewaffneten Männern durch das Krankenhaus gezerrt.

Israel vermutet Al-Schifa als Teil der „terroristischen Infrastruktur“ – neue Aufnahmen

Kameraaufnahmen vom 19. November 2023 zeigen vermeintliche Hamas-Kämpfer, die Geiseln durch das Al-Shifa-Krankenhaus führen. © AFP PHOTO / Handout / Israeli Army

„Diese Erkenntnisse beweisen, dass die Terrororganisation Hamas den Komplex des Schifa-Krankenhauses am Tag des Massakers als terroristische Infrastruktur nutzte“, teilte das israelische Militär mit. Die Angaben zu den Aufnahmen waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Aus Thailand und Nepal standen Reaktionen zunächst noch aus.

Der israelische Armeesprecher Amnon Shefler erklärte, dass auch Waffen der Hamas in der Klinik gefunden worden seien. Darunter AK-47 Sturmgewehre und andere Kampfausrüstung. Zudem veröffentlichte Israel weitere Details zu einem angeblichen Tunnel unter dem Al-Schifa-Krankenhaus.

Israel berichtet von Tunnel und Waffen in Al-Schifa

Israelische Truppen konnten demnach einen 55 Meter langen Schacht in einer Tiefe von zehn Metern offenlegen. Der Eingang des Tunnels wurde unter einem Fahrzeug im Bereich des Krankenhauses freigelegt. Am Ende des Tunnels soll sich außerdem eine explosionssichere Tür befinden.

Israel beschuldigt die islamistische Hamas schon länger, das Krankenhaus für terroristische Zwecke zu nutzen. Unter der medizinischen Einrichtung sei eine Kommandozentrale eingerichtet worden. Die von den USA und der EU als Terrororganisation eingestufte Hamas weist die Vorwürfe zurück.

Beim Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurden mehr als 200 Zivilisten aus Israel als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die Gräueltaten der Terrorgruppe markieren den Beginn des Kriegs in Israel. (nhi)