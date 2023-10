Schlingerkurs der Regierung setzt sich fort: Wähler strafen Ampel ab – AfD gewinnt

Von: Kilian Beck

Zwischen Konkurrenz und Kooperation mit der Union auf Erfolgskurs: Friedrich Merz und Markus Söder. © Peter Kneffel/dpa

Eine breite Mehrheit im ZDF-Politbarometer sieht die Arbeit der Ampel-Regierung als „eher schlecht“ an. Mehr als ein Fünftel würde AfD wählen.

Berlin – Mehr als 60 Prozent der Befragten meinen: „Die Bundesregierung macht ihre Arbeit eher schlecht“, so lautet das Ergebnis des aktuellen ZDF-Politbarometers vom Freitag, 20. Oktober. 21 Prozent würden, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, die AfD wählen. Die CDU käme auf 30 Prozent, die SPD auf 15 Prozent, die Grünen auf 14 Prozent und die FDP auf fünf Prozent. Die Linke käme auf fünf Prozent.

Politbarometer mit klarem Trend: Nur noch ein gutes Drittel für Ampel-Regierung

Die Ampel-Regierung käme also nur noch auf ein gutes Drittel der Stimmen. Auch zweier Koalitionen im demokratischen Spektrum des Parlamentes werden knapp: Eine Große Koalition aus CDU und SPD käme auf 45 Prozent, Schwarz-Grün auf 44 Prozent. Da 7 Prozent der Befragten eine Kleinpartei wählen würde, die es nicht im Bundestag vertreten wäre, sind diese Szenarien zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Es bräuchte die FDP als Mehrheitsbeschafferin für die alle demokratischen Koalitionsoptionen – sollte sie oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde bleiben. Hubert Aiwangers Freie Wähler würde mit drei Prozent außerhalb des Bundestages bleiben.

Landtagswahlen zeigen ähnlichen Trend

Die FDP flog in bei Landtagswahl in Bayern Anfang Oktober aus dem Landtag. Auch die SPD musste in Bayern und Hessen herbe Verluste hinnehmen. Unter Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser verlor sie in Hessen verlor sie fast 5 Prozent und landete bei den für den Bund vorhergesagten 15 Prozent. In Bayern waren es lediglich 8,4 Prozent. Die Hessen-CDU unter Ministerpräsident Boris Rhein konnte um gut sieben Prozent auf fast 35 Prozent zu legen. Die AfD kam in Bayern auf 14,6 Prozent und in Hessen 18,4 Prozent.

Robert Lambrou, Co-Landesvorsitzender der AfD Hessen, und Bundessprecherin Alice Weidel jubeln. © Helmut Fricke/dpa

K-Frage in der Union: Söder vor Wüst

Das ZDF fragte auch ab, wem aus der Führungsriege der Union, die Menschen den erfolgreichsten Wahlkampf ums Kanzleramt zutrauten. Markus Söder führt in dieser K-Frage mit 31 Prozent knapp vor Hendrik Wüst mit 27 Prozent. Friedrich Merz kommt lediglich auf 23 Prozent. Söder und Merz erklärten machten zuletzt relativ aggressiven Wahlkampf gegen die Grünen. Wüst und Rhein regieren mit den Grünen, und machten wenig Anstalten, sich von ihren bisherigen Koalitionspartnern zu distanzieren.