Terrorangst in Frankreich: Schloss Versailles erneut wegen Bombendrohung evakuiert

Von: Sonja Thomaser

Französische Polizisten stehen nach einem Sicherheitsalarm vor dem Schloss von Versailles Wache. © Christophe Ena/dpa

Attentat-Drohung in Frankreich: Aus Sicherheitsgründen wurde das Schloss Versailles wieder evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen.

Versailles – Vor dem Hintergrund der jüngsten Anschläge in Arras und Brüssel ist das Schloss von Versailles in Frankreich nach einer Bombendrohung erneut geräumt worden. „Das Schloss wird aus Sicherheitsgründen evakuiert und bleibt heute geschlossen“, teilte die Schloss-Verwaltung am Dienstag im Onlinedienst X (vormals Twitter) mit. „Sprengstoff-Experten sind im Einsatz“, hieß es aus französischen Polizeikreisen.

Das stark besuchte Schloss war bereits am Samstag (17. Oktober) nach einer Bombendrohung geräumt worden. Auch das Louvre-Museum war Samstag evakuiert worden.

Schloss Versailles: Bombendrohung werde „ernst genommen“

Die Warnung sei auf der Website des Innenministeriums eingegangen, die einen „Chat-Dialog mit einem Polizisten“ anbietet. Die Warnung werde „ernst genommen“, hieß es in Ermittlerkreisen. Allein in Schulen in Frankreich hatte es nach Informationen des Bildungsministeriums seit Anfang des Jahres 168 Bombenwarnungen gegeben.

Am frühen Nachmittag hatten die meisten Besucher das weitläufige Schloss verlassen. Es gab zunächst keine Angaben, wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren. In dieser Zeit des Jahres sind es nach Angaben der Pressestelle üblicherweise zwischen 10.000 und 15.000 täglich.

Frankreich und Belgien: Terrorangriffe in den letzten Tagen

Nach einem tödlichen Messerangriff eines radikalisierten 20-Jährigen auf einen Lehrer am Freitag (13. Oktober) im nordfranzösischen Arras hatte Frankreich die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen. Nach dem Anschlag in Brüssel am Montagabend (16. Oktober) mit zwei Toten verstärkte Frankreich außerdem die Kontrollen an der Grenze zu Belgien, wie Innenminister Gérald Darmanin sagte. (sot mit afp/dpa)