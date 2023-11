Schmiergeldzahlungen aus der Türkei? FBI ermittelt gegen New Yorker Bürgermeister

Von: Erkan Pehlivan

Eric Adams soll unter anderem dafür gesorgt haben, dass das „Turkish House“ trotz Sicherheitsmängel genehmigt wurde. Jetzt ermittelt das FBI.

New York – Das FBI ermittelt gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams. Dabei geht es um den Vorwurf von Schmiergeldzahlungen. Nach einem Bericht der New York Times (NYT) soll Adams Beamte der New Yorker Feuerwehr dazu gedrängt haben, das neue Konsulatsgebäude der Türkei zu genehmigen, obwohl es Sicherheitsbedenken gegeben habe.

Die Ermittlungen von FBI und Bundesstaatsanwälten aus Manhattan haben demnach dazu geführt, dass zwischenzeitlich auch die elektronischen Geräte des Bürgermeisters beschlagnahmt worden sein sollen. Bereits im Frühjahr hat das FBI Spitzenbeamte zu den Vorwürfen gegen Adams befragt.

Erdogan hat Schwäche für gigantische Bauprojekte

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Vorliebe für gigantische Bauprojekte. Sein Präsidentenpalast hat mehr als 1100 Räume. Auch der neue Istanbuler Flughafen oder die dritte Bosporusbrücke in Istanbul gehören zu den Prestigeprojekten des türkischen Präsidenten. Der mächtige Mann in Ankara handelt stets nach dem türkischen Sprichwort „Kein Sparen beim Ansehen“ (Türkisch: itibardan tasarruf olmaz). Bei der Eröffnung des 300 Millionen Dollar teuren „Turkish House“ in New York im September 2021 sagte Erdogan am Rande der UN-Vollversammlung, das Gebäude spiegele die „gewachsene Macht“ der Türkei wider. Auch dieses 35-stöckige Prestigeprojekt soll genehmigt worden sein, obwohl es Sicherheitsmängel gegeben habe.

Adams bekommt Reisen in die Türkei gesponsert

In den Ermittlungen gegen Adams gehe es laut NYT auch darum, ob der Wahlkampf des Bürgermeisters 2021 mit Geld aus der Türkei finanziert wurde. Auch wollen die Ermittler offenbar wissen, ob der türkische Generalkonsul in New York dabei eine Rolle gespielt hat. Dem Bericht zufolge unterhält Adams seit längerem beste Beziehungen zum türkischen Generalkonsulat, das Adams’ Flugticket, Hotel und Transport für eine Reise in die Türkei bezahlte. Dort unterzeichnete Adams eine Städtepartnerschaft mit der Istanbuler Gemeinde Üskudar.

Eine Durchsuchung bei einer Spendensammlerin für Adams habe etwa herausgefunden, dass die Baufirma im Besitz türkischer Einwanderer Spenden für den New Yorker Bürgermeister gesammelt habe. 43.600 Dollar sollen durch die Eigentümer der Familie, Angestellte und deren Familien sowie andere Personen aus der Bau- und Immobilienbranche gesammelt worden sein.

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams steht wegen möglicher Schmiergeldzahlung aus der Türkei im Visier des FBI. © dpa/ Bryan Smith

Adams Veranstaltungen mit Erdogan in New York stets anwesend

Auch der im US-Exil lebende türkische Journalist Adem Yavuz Arslan bestätigt die engen Verbindungen von Adams mit der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. „Er nimmt an allen Veranstaltungen der Erdogan-Regierung in New York teil und ist bei Grundsteinlegungen und Einweihungszeremonien dabei. Er hat auch an den Programmen von Emine Erdogan in New York teilgenommen. Adams wurde oft in die Türkei mitgenommen und nahm sogar an einer türkischen Fernsehserie teil, wenn auch nur kurz“, sagte Arslan im Gespräch mit FR.de von IPPEN.MEDIA.

Der Exiljournalist fürchtet, dass Erdogan versuche, seine Praktiken auch in den USA anzuwenden. „Wie im Fall von Eric Adams zielen sie darauf ab, Politiker unter dem Namen Spenden zu beeinflussen“, sagt Arslan. Die Spenden werden so dargestellt, als würden sie von Einzelpersonen getätigt. Dahinter stecke offenbar aber eine staatliche Organisation, was das FBI jetzt untersuche. (Erkan Pehlivan)