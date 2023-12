Deutscher in Skandal im US-Senat verwickelt: Schmuddelfilm bringt sogar Biden in Not

Von: Momir Takac

Ein Schmuddel-Skandal um einen Deutschen belastet die US-Politik und Präsident Joe Biden. © picture alliance/dpa/AP | Evan Vucci /XinHua | Liu Jie/Canva/Montage

Ein Deutscher ist offenbar in einen handfesten Sex-Skandal im US-Senat involviert. Aus Washington D.C wurden Ermittlungen in dem Fall bestätigt.

Washington D.C. – Die US-Politik wird von einem Porno-Skandal erschüttert, der sich bis zum Präsidenten Joe Biden erstreckt. Und mittendrin soll ein Deutscher sein. Ein Mitarbeiter des Senators von Maryland, Ben Cardin, soll sich mit dem Mann aus Deutschland in einem Anhörungssaal des Senats vergnügt haben. Vom angeblichen Techtelmechtel ist ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht. Das schreiben mehrere US-Medien.

Porno-Skandal erschüttert US-Politik – Deutscher Lokalpolitiker offenbar involviert

Aufgenommen haben soll das Video der Deutsche. Laut der Bild handelt es sich bei ihm um einen SPD-Lokalpolitiker. Weitere gesicherte Informationen liegen nicht vor. Die Kapitol-Polizei ermittelt. In der Aufnahme, die der britischen Daily Mail zufolge in einer privaten Gruppe für schwule Männer in der politischen Szene geteilt worden war, ist zu sehen, wie sich der belastete Senatsmitarbeiter in freizügiger Unterwäsche auf allen vieren auf dem Tisch befindet.

Öffentlich wurde das Video am vergangenen Freitag (15. Dezember). Seitdem rumort es im politischen Amerika. Selbst US-Präsident Biden ist entfernt betroffen. Der in den Skandal verwickelte Mitarbeiter tauchte 2020 in einem Wahlkampfvideo Bidens auf. Die Mutter kommentierte damals auf X: „Vielen Dank, dass Sie meinen Sohn in Ihre aufmerksame Botschaft an alle, die Sie unterstützt haben, aufgenommen haben.“ Biden hat aktuell einige Baustellen: Gegen ihn ist eine Untersuchung für ein mögliches Impeachment eingeleitet worden. Zudem ist Bidens Sohn Hunter wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt.

USA: Kapitolpolizei bestätigt Ermittlungen wegen Sex-Video

Die Kapitolpolizei in Washington, D. C. bestätigte die Ermittlungen. Gegenüber CNN teilte sie mit, dass sie „keine Details zu den Personen im Video bestätigen“ könne, den Vorfall aber untersuche. Über „explizite sexuelle Aktivitäten“ sei man sich „bewusst und prüfen dies“. Einen Tag, nachdem der Skandal öffentlich geworden war, teilte Cardins Büro mit, dass der betroffene Mitarbeiter „nicht länger beim US-Senat angestellt ist.“

Laut Daily Mail könnte den beteiligten Männern Hausfriedensbruch und Obszönität zu Last gelegt werden. Der Anwalt Jonathan Turley sagte, es könne problematisch werden, wenn Ermittler zum Schluss kommen, das Video sei in einem öffentlichen Raum gedreht worden. Entscheidend für die mögliche Strafe sei auch, ob mit dem Clip Geld verdient wurde. Für noch größeren Aufruhr in den USA hatte die Klage der früheren Pornodarstellerin Stormy Daniels gegen Donald Trump wegen Schweigegelds gesorgt. (mt)