Scholz-Besuch in Tel Aviv: Israelische Journalistin prangert „verratene Verantwortung“ an

Von: Felicitas Breschendorf

Beim Treffen mit Benjamin Netanjahu nennt der Bundeskanzler Israel „deutsche Staatsräson“. Israels Zeitung „Haaretz“ schreibt, er habe sich damit „selbst rehabilitiert“.

Tel Aviv – Zehn Tage nach dem Terrorangriff der Hamas hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein paar Stunden in Israel verbracht. In dem Kriegsland stieß der Besuch auf Interesse – und ein durchaus geteiltes Echo. „Ich danke Ihnen für den wichtigen Besuch, der beweist, dass Deutschland an der Seite des Staates Israel steht und den Kampf für unsere Existenz und die Sicherheit unserer Bürger unterstützt“, schrieb etwa der israelische Außenminister auf Twitter.

Olaf Scholz spricht von historischer Verantwortung – Benjamin Netanjahu macht Nazi-Vergleich

Im andauernden Nahost-Konflikt sicherte Scholz Israel die volle Solidarität Deutschlands zu. „Die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson“, sagte er nach seinem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Den Begriff „deutsche Staatsräson“ hat Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel geprägt. Sie verwendete ihn zum ersten Mal 2008 als sie als erste ausländische Regierungschefin eine Rede im israelischen Parlament, der Knesset, halten durfte.

Olaf Scholz schüttelt bei seinem Besuch in Israel am 17. Oktober die Hand des Präsidenten Benjamin Netanjahu. © IMAGO / UPI Photo

Die Verpflichtung gegenüber Israel sah Merkel über die eigentliche Außenpolitik hinaus. Israel galt als verwoben mit der Identität Deutschlands. Auf diese Verbundenheit bezog sich nun auch Scholz in seiner Aussage. „Unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen“, sagte er.



Diese historische Pflicht könnte mit der Situation des Krieges in Israel besonders zum Tragen kommen. Der israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erkennt eine Parallele zur Gegenwart. „Die Hamas sind die neuen Nazis“, sagte er zu Scholz. Er verglich die Morde der Hamas mit dem Massaker in der Schlucht von Babyn Jar bei Kiew, wo 1941 etwa 33.000 Juden innerhalb kurzer Zeit hingerichtet und verscharrt wurden.

Israels Zeitung „Haaretz“: Scholz habe sich „selbst rehabilitiert“

Für die israelische Zeitung Haaretz kommt das Zugeständnis des Bundeskanzlers überraschend, aber erfreulich. „Scholz, der in der Vergangenheit nicht dem Standard seiner Vorgängerin mit einem eisernen Bekenntnis zu Israel entsprochen hat, hat sich selbst rehabilitiert“, heißt es in einem Kommentar. Haaretz steht der israelischen Regierung kritisch gegenüber und tritt für die Gründung eines Palästinenserstaates ein.



Bereits vor dem Scholz-Besuch gab es Reaktionen auf Deutschlands Unterstützung von Israel. Am 16. Oktober kommentierte die israelische Journalistin Amira Hass bei der Haaretz: „Deutschland, du hast schon lange deine Verantwortung verraten.“ Sie kritisiert, dass Deutschland den Menschen im Gazastreifen, wo eine humanitäre Krise droht, nicht ausreichend helfe.



Vergangenen Donnerstag (12. Oktober) hatte Scholz gesagt, dass das Leiden der Bevölkerung in Gaza weiter zunehmen werde. Darauf Bezug nehmend schreibt Hass: „Gibt es irgendeine Grenze für diese Zunahme des Leids, wenn man bedenkt, dass Sie und Ihre Kollegen im Westen Israel uneingeschränkte Unterstützung zugesagt haben?“ Bei seinem Israel-Besuch betonte Scholz, dass Deutschland weiter Hilfe für die notleidenden Menschen in Gaza leisten werde.

Israels Medien erfreut über Solidaritätsbekundung von Scholz

Auch andere israelische Medien nehmen den Besuch von Scholz weitgehend positiv auf – darunter The Times of Israel, die der USA nahesteht. Die Zeitung betonte, dass Scholz als erster westliche Staats- und Regierungschef Israel einen Besuch abstattete. Nach ihm folgt am Mittwoch (18. Oktober) US-Präsident Joe Biden. Der US-Präsident sicherte Israel seine volle Unterstützung zu.



The Jerusalem Post, gegründet in Großbritannien, spricht von einem „kurzen Besuch“ von Scholz. Die Zeitung stellt besonders Deutschlands Unterstützung der israelischen Sicherheit heraus. „In schwierigen Zeiten hat Deutschland nur einen Platz und das ist an Israels Seite“, wird er, neben Netanjahu stehend, zitiert.

Angehörige der Hamas-Geiseln gehen „gestärkt aus diesem Treffen hervor“

Nicht zuletzt ging es Scholz bei seinem Israel-Besuch um die Freilassung der rund 200 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln der Hamas – darunter sind mehrere Deutsche, zu denen die Bundesregierung keinen Kontakt hat. Mit Angehörigen von ihnen traf sich Scholz in Tel Aviv.



„Wir gehen etwas gestärkt aus diesem Treffen hervor, aber natürlich immer noch in Sorge um unsere Lieben und das Schicksal und die Sicherheit all der Menschen, die derzeit von den barbarischsten und grausamsten Menschen auf der Welt als Geiseln gehalten werden“, sagte Gili Romann nach dem Besuch, wie Reuters berichtet. Er ist der Bruder des 35-jährigen Yardan Romann, der unter den Geiseln der Hamas war.



Um die Geiseln geht es auch am Mittwoch (18. Oktober), wenn Scholz in Kairo den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi trifft. Bereits auf dem Hinflug nach Ägypten gab es Probleme. Scholz‘ Delegation musste noch in Tel Aviv ihr Flugzeug wegen Raketenalarm verlassen. (Felicitas Breschendorf, mit Agenturmaterial)