Scholz ruft das „Deutschland-Tempo“ aus: Diese Verkehrsreform kommt auf die Deutschen zu

Von: Nadja Zinsmeister

Wochenlang stockten die Verhandlungen zu den Verkehrsreformen für Deutschland, nun folgte der Durchbruch. Die Deutsche Umwelthilfe übt Kritik an den Plänen der Koalition.

Berlin - Die Umsetzung des „Deutschland-Tempos“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz die geplanten Verkehrsreformen für Deutschland nennt, gewinnt buchstäblich an Gewschindigkeit. Am Montag hat sich die Ampel-Koalition auf wichtige Reformen im Verkehrsbereich geeinigt, die wochenlang ins Stocken geraten waren. Geplant sind unter anderem Verbesserungen von Schienen- und Autobahnprojekten und eine Ausweitung der Lkw-Maut. Unterdessen reagiert die Deutsche Umwelthilfe (DHU) mit Kritik auf die konkreten Pläne. Alle Details zum geplanten „Deutschland-Tempo“ im Überblick.

Geplante Reformen für ein neues „Deutschland-Tempo“: Planungsbeschleunigung bei Autobahnprojekten

In zahlreichen Verkehrsbereichen soll in Zukunft zunächst ein Sanierungsstau aufgehoben werden. Insbesondere Schienen- und Autobahnprojekte, die Stauschwerpunkte und Engstellen im deutschen Verkehrsnetz darstellen, sollen dadurch schneller umgesetzt werden können. Hinsichtlich Autobahnen geht es dabei zentral um Spurerweiterungen. Außerdem soll jede verfügbare Fläche an Autobahnen für die Solaerzeugung genutzt werden, wie es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier der Grünen heißt. Die Liste der zu beschleunigenden Autobahnausbauten sei „abschließend“ und gelte einmalig. Bei den Grünen hatte es lange Vorbehalte gegen eine Planungsbeschleunigung bei Autobahnen gegeben.

Im Detail will die Ampel-Koalition 138 Autobahnprojekte in Deutschland schneller realisieren. Das geht aus einem Änderungsantrag von SPD, Grünen und FDP zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervor, der ebenfalls der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Projekte liegen neben Baden-Württemberg in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Außerdem sollen marode Brücken einen „Reparatur-Booster“ bekommen, wie es in dem Grünen-Papier weiter heißt. Die Sanierung von Brücken werde durch eine Reihe von Vereinfachungen und Ausnahmen schneller. Wie schnell die jeweiligen Projekte realisiert würden, hänge von den zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln ab.

Details zur großen Verkehrsreform der Ampelkoalition: Lkw-Maut und Verbesserung des Schienenverkehrs

Emissionsreiche Lastwagen werden künftig mehr Maut zahlen müssen als andere. Dafür soll ab dem 1. Dezember 2023 ein CO2-Aufschlag von 200 Euro pro Tonne eingeführt werden. Die Koalition erhofft sich davon ein Umrüsten auf klimafreundlichere Antriebe und rechnet mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 30 Milliarden Euro bis 2027, die dann zur Hälfte in den Ausbau und die Sanierung von Bundesfernstraßen gesteckt werden.

Scholz ruft das „Deutschland-Tempo“ aus. Durch Verkehrsreformen sollen Bürger und Klima entlasten werden. (Symbolfoto) © Michael Gstettenbauer/Imago

Die andere Hälfte soll dem Plan zufolge wiederum in den deutschen Schienenverkehr investiert werden. Durch den CO2-Aufschlag bei emissionsreichen Lkws rechne man mit millionenschweren Einnahmen, die in die Sanierung von stark belasteten Zugstrecken fließen sollen. Geplant ist, die Sanierungen bis 2030 abzuschließen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte Mitte September gesagt, der Bund wolle der Schiene bis 2027 zusätzlich rund 40 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Ein Großteil der Mittel soll aus der Reform der Lkw-Maut kommen. „Mit der Mautänderung bilden wir die tatsächlichen Kosten der Mobilität ab und erzielen zusätzlich wichtige Einnahmen gerade für die Schieneninfrastruktur“, erläuterte Müller.

„Deutschland-Tempo“: Verkehrsreformen sehen neues Straßenverkehrsgesetz vor

Mithilfe eines neues Straßenverkehrsgesetz sollen laut der Ampel-Koalition künftig alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt berücksichtigt werden. Insbesondere Klima- und Umweltschutz sowie Gesundheit sollen zentrale Anhaltspunkte des Gesetztes sein. „Busspuren, Verkehrssicherheit, Radwege, all solche Fragen können in der Hand der Kommunen einfacher und besser geplant und entschieden werden. Und das ist gut so“, sagte die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann.

Konkret sieht das Gesetz vor, dass Kommunen einfacher Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr vor Ort umsetzen können. Dazu zählen unter anderem, dem Nahverkehr durch Sonderspuren Vorrecht einzuräumen, Radwege auszubauen, Spielstraßen einzurichten oder leichter Tempo 30 im Umfeld von Schulen und Kitas anzuordnen.

Der Bundesrat muss den Änderungen zustimmen. Landesverkehrsminister hatten bereits signalisiert, dass sie noch Verbesserungsbedarf sehen. Konkrete Regelungen stehen dann in der Straßenverkehrsordnung, die ebenfalls geändert werden soll.

Geplante Verkehrsreformen: Laut der Ampel ein Fortschritt, laut Umweltverbänden ein großer Rückschritt

Die Ampel-Fraktionen zeigten sich rundum zufrieden mit dem beschlossenen Paket. Unter anderem sagte Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden der Deutschen Presse-Agentur, die Einigung auf die Gesetze zum Straßenverkehrsrecht, zur Lkw-Maut und Planungsbeschleunigung seien eine „historische Weichenstellung für eine moderne, sichere und klimafreundliche Mobilität“ in Deutschland. „Die Menschen in Deutschland können sich auf mehr Radwege, Fußgängerüberwege und Busspuren sowie eine bessere Bahn freuen.“ Auch FDP-Fraktionsvize Carina Konrad ist der Meinung, dass die Infrastruktur „jahrelang vernachlässigt wurde“ und „den Wohlstand unserer Bevölkerung bedroht“. Durch die Reformen gelinge nun ein schnellerer Ausbau.

Doch sind die geplanten Verkehrsreformen tatsächlich klimafreundlicher? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das vom Bundeskabinett vorgestellte Paket an Verkehrsreformen als vollkommen unzureichend und teilweise sogar kontraproduktiv. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: „Wir brauchen eine beschleunigte Planung und Realisierung von dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsbereich: Aus- und Neubau von Schienenwegen, die Elektrifizierung der Schiene und die Sanierung unzähliger Brücken. Stattdessen will die Bundesregierung das Land mit neuen Autobahnen zupflastern. Es ist peinlich, wie dieses erneute Einknicken vor der Automobilindustrie jetzt durch ein ‚Solar-Upgrade‘ grüngewaschen werden soll. Eine wirkliche Reform des Straßenverkehrsgesetzes mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit, die Bus und Bahn, Rad- und Fußverkehr gegenüber dem klimaschädlichen Kfz-Verkehr priorisiert, ist nicht in Sicht. Werden SPD und Grüne diese vertane Chance in der Verkehrspolitik erneut akzeptieren?“

Die Einigung zu Scholz‘ „Deutschland-Tempo“ basiert auf Beschlüssen der Koalitionsspitzen von Ende März. In den vergangenen Wochen kamen die Verhandlungen ins Stocken, innerhalb der Regierungsfraktionen war man sich uneinig über die Gesetzentwürfe. Nach den neuen Einigungen sollen die Entwürfe nun noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden. (nz/dpa/afp)