Kanzler spricht Machtwort – Scholz beendet Ampel-Streit um schärferes EU-Asyl-Recht

Von: Felix Durach

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gemeinsam mit seinem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Michael Kappeler/dpa

Deutschland werde die Verschärfung eines Asyl-Rechts in der EU wohl nicht blockieren. Bundeskanzler Scholz soll die Entscheidung getroffen haben.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Streit seiner Ampel-Koalition um eine Verschärfung des europäischen Asyl-Rechts offenbar ein Machtwort gesprochen. Das berichtet die Bild. Demnach habe der Kanzler seinen Ministern am Rande einer Kabinettssitzung am Mittwoch klargemacht, dass Deutschland das neue Asyl-Recht nicht blockieren werde. Die Innenminister der EU-Staaten treffen sich am Donnerstag in Brüssel zu seinem Gipfel, um auch über das Asyl-Recht zu beraten. Vor allem die Grünen hatten sich bislang gegen eine Verschärfung des Asyl-Rechts gestellt.

Scholz spricht Asyl-Machtwort – Grüne müssen Blockadehaltung aufgeben

Als Bundeskanzler verfügt Scholz über die sogenannte Richtlinienkompetenz und kann somit bei Gesetzesvorhaben und Beschlüssen seine Minister überstimmen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Scholz in der Debatte über einen möglichen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Deutschland ein politisches Machtwort gesprochen. Vor allem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihre Partei hatten sich gegen die Verschärfung des Asyl-Rechts ausgesprochen.

Noch am Sonntag erklärte die Ministerin in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter): „Statt geordneter Verfahren würde insbesondere das große Ermessen, dass die aktuelle Krisenverordnung für den Krisenfall einräumt, de facto wieder Anreize für eine Weiterleitung großer Zahlen unregistrierter Flüchtlinge nach Deutschland setzen. Das kann die Bundesregierung nicht verantworten.“

Kritik an der Bundesregierung aus Brüssel – Streit um Krisenverordnung

In Brüssel war die Bundesregierung wegen ihrer ablehnenden Haltung in jedoch zunehmend unter Druck geraten. Europaparlaments-Präsidentin Roberta Metsola hat die Mitgliedsländer am Mittwoch dazu aufgerufen, das gemeinsame Asylsystem nach jahrelangem Streit unter Dach und Fach zu bringen. Beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel an diesem Donnerstag müssten „alle Anstrengungen unternommen werden, den Knoten zu durchschlagen“, sagte die 44-Jährige in einem Interview mit AFP und anderen europäischen Nachrichtenagenturen.

Die Länder der EU diskutieren derzeit über eine Reform des gemeinsamen Asylsystems. Um einen Teil der Verordnung, der sogenannten Krisenverordnung, wird intensiv gerungen. Die Bundesregierung wollte einen Vorschlag der spanischen EU-Ratspräsidentschaft im Juli nicht unterstützen. Die EU-Staaten konnten sich deswegen nicht für Verhandlungen mit dem Europaparlament positionieren. Berlin begründete dies in Brüssel insbesondere damit, dass EU-Staaten über die Verordnung bei einem besonders starken Zustrom von Migranten die Möglichkeit bekämen, die Schutzstandards für diese Menschen in inakzeptabler Weise abzusenken. (fd/dpa)