„Und dann ging der Alarm los“: Scholz-Flieger wegen Raketenalarm evakuiert – ARD-Reporterin mittendrin

Von: Hannes Niemeyer

Ein Raketenalarm zwang Kanzler Scholz und seine Delegation am Dienstagabend kurzfristig, den abflugbereiten Regierungsflieger zu verlassen.

Tel Aviv – Schreck-Momente bei der Israel-Reise von Olaf Scholz. Schon tagsüber musste der Bundeskanzler bei seinem Besuch als erstes Staatsoberhaupt seit Ausbruch der Kämpfe wegen Raketenalarms in einen Schutzbunker gebracht werden. Am Abend folgte sogleich der nächste bange direkte Eindruck vom tobenden Israel-Krieg.

Die Delegation rund um den Kanzler hat am Dienstagabend vor dem Abflug von Tel Aviv nach Kairo wegen eines Raketenalarms schlagartig das Flugzeug verlassen müssen. Scholz wurde mit einem Auto in ein Gebäude gefahren, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Flugfeld auf den Boden zu legen. Es wurden zwei Flugabwehrraketen abgefeuert, die auf dem Flugfeld deutlich zu hören waren.

Scholz in Israel: Regierungsflieger vor Abflug evakuiert – Journalisten berichten vom Rollfeld

Gemeinsam mit Scholz waren – wie durchaus üblich auf derartigen Reisen – auch einige Journalistinnen und Journalisten mit im Flieger und bekamen die Schrecksekunden mit. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie die Menschen zügig das Flugzeug verlassen, auf vor Ort parkende Autos zulaufen und sich in der Nähe dieser auf den Boden legen. Die Situation war offenbar durchaus nicht unbrenzlig, wie etwa Robin Alexander von der Welt berichtet. „Alle liegen auf dem Rollfeld für Deckung. Zwei Raketen erkennbar von Iron Dome getroffen über dem Flughafen“, schrieb er im Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Auf mehreren Videos sind die Warnungen per Sirene im Hintergrund deutlich zu hören.

ARD-Reporterin berichtet über Evakuierung von Scholz-Flieger: „Und dann ging der Alarm los“

Ebenfalls mit vor Ort war auch Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Kurz nachdem die Gefahr offenbar gebannt war, berichtete sie via Video noch auf dem Rollfeld vom soeben geschehenen. „Wir waren mit dem Kanzler schon in der Maschine drin – und dann ging der Alarm los. Wir mussten schnell, schnell, schnell alle wieder heraus“, berichtet Hassel. Man habe sich möglichst weg vom Flieger und möglichst flach auf den Boden legen müssen. Die Personen hätten dort eine längere Zeit ausgeharrt, während man „Geräusche“ des Angriffs gehört habe.

Die Delegation kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon, wohl auch, weil der Iron Dome seine Arbeit zuverlässig erledigte. Nach wenigen Minuten konnten die Passagiere wieder in das Flugzeug steigen. Am späten Abend flog die Maschine mit Scholz und der Delegation Richtung Kairo ab.

Nahezu parallel dazu erschüttert ein weiterer Vorfall die Region: Bei einer Explosion in einem Krankenhaus in Gaza sind wohl hunderte Menschen ums Leben gekommen. (han/dpa)