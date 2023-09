Scholz spricht Machtwort zum Asylstreit in Kabinettssitzung

Von: Patrick Peltz

Teilen

Der Bundeskanzler hat im Asylstreit der Regierungskoalition ein Machtwort gesprochen. Deutschland werde die Krisenverordnung im EU-Parlament „nicht aufhalten“.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Streit um die geplante Krisenverordnung zur europäischen Asylpolitik ein Machtwort gesprochen. Deutschland wolle keinen Widerstand mehr leisten und die Krisenverordnung „nicht aufhalten“, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf Regierungskreise. Das habe Scholz im Rahmen der heutigen Kabinettssitzung auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mitgeteilt. Diese hatte sich bislang für eine Blockade der Krisenverordnung ausgesprochen, die nur ein Teil der geplanten Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) ist. Zuvor hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine baldige Lösung des Streits gefordert.

Druck auf Deutschland im Europaparlament

Nach dem Widerstand von Annalena Baerbock und ihrer Partei Die Grünen geriet die Bundesregierung zuletzt auch von Seiten der europäischen Partner unter Druck. Dabei ging es vor allem um einen Vorschlag der spanischen EU-Ratspräsidentschaft für eine Krisenverordnung. Diese sieht unter anderem gemeinsame Regeln für den Fall vor, dass Nicht-EU-Länder Migranten gezielt in EU-Länder lenken, um diese unter Druck zu setzen. Der Widerstand der Grünen führte zu einer Enthaltung Deutschlands bei der EU-Abstimmung.

Aus Berlin hieß es bisher, die Bundesregierung lehne diesen Vorschlag ab, da die Regelung den EU-Staaten die Möglichkeit gebe, bei einem besonders hohen Zustrom von Migranten die Schutzstandards für diese Menschen in nicht hinnehmbarer Weise abzusenken. Ziel dieses Teilaspekts des GEAS ist es, Staaten mit hohem Migrationsdruck die Möglichkeit zu geben, die haftähnliche Unterbringung von Migranten zu verlängern. Dies soll auch für Personen aus Ländern mit einer hohen Anerkennungsquote möglich sein.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wartet auf den Beginn der 75 Sitzung des Bundeskabinetts unter Scholz im Kanzleramt.jpg © IMAGO/

Lindner unterstützt Scholz im Asylstreit – FDP und Grüne im Clinch

Wie die FAZ berichtet, betonten die Grünen noch am Mittwoch ihre Blockadehaltung. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grüne, Irene Mihalic, erklärte: „Wir wollen mit der GEAS-Reform für geordnete Verfahren sorgen, die Krisen-Verordnung droht nun, das durch die Hintertür kaputtzumachen. Mit der Ablehnung der Krisen-Verordnung blockieren wir das Chaos.“

Bei seinem Machtwort konnte sich Scholz auf den anderen Koalitionspartner, die FDP, stützen. Christian Lindner hatte am Dienstagabend erklärt, er hoffe, dass die Grünen ihre Position überdenken und so einen Kompromiss in Brüssel ermöglichen. Deutschland dürfe einen „verantwortungsvollen Kompromiss“ nicht blockieren. Deren Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte die Grünen am Wochenende als „Sicherheitsrisiko für das Land“ kritisiert. Scholz wies die FDP in die Schranken und erklärte, das Asylthema sei kein Thema für „parteipolitische Profilierung“.

NGO kritisiert Zustimmung zu der Verordnung

Pro Asyl kritisierte eine mögliche Zustimmung zu der Verordnung. Sie „wäre ein Geschenk für die rechten Hardliner in Europa. Denn sie bestimmen offensichtlich die politische Agenda in der EU“, erklärte der Verband. Es zeige, dass menschenrechtliche Erwägungen in der Bundesregierung nicht mehr zählten, wenn der Bundeskanzler nun die Zustimmung erzwinge. (dpa/PaPel)