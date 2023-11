Migrationsgipfel im Kanzleramt: Sogar SPD-Länderchefs erhöhen Druck auf Scholz

Von: Felix Durach

In den Ländern sind die Erwartungen vor der MPK mit Kanzler Scholz groß. Doch im Vorfeld gibt es Kritik - nicht nur von der Union. Der Newsticker.

Migrationsgipfel : SPD-Minister erhöhen Druck auf Kanzler – Markus Söder fordert eine Wende

: SPD-Minister erhöhen Druck auf Kanzler – Markus Söder fordert eine Wende Die Ministerpräsidenten der Länder sind am Montagnachmittag zu Gast bei Bundeskanzler Olaf Scholz

der Länder sind am Montagnachmittag zu Gast bei Bundeskanzler Olaf Scholz Dieser News-Ticker zum Bund-Länder-Gipfel über die Migrationspolitik wird laufend aktualisiert

Berlin – Lange hatten die Ministerpräsidenten der Länder auf diesen Termin gewartet. Am Montagnachmittag (6. November) kommen die 16 Länderchefs im Kanzleramt zusammen, um mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Zukunft der Migrationspolitik zu diskutieren. Dem Treffen waren in den vergangenen Monaten neben Debatten über Asylbewerber und Zahnarzttermine auch die Landtagswahlen in Bayern und Hessen vorausgegangen, bei denen die Flüchtlingspolitik ein zentrales Wahlkampfthema war.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt die Chefs der Länder am Montag im Kanzleramt. © Andreas Arnold/dpa

Scholz lädt zum Migrations-Gipfel – Söder fordert politische „Wende“ bei Asylverfahren

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im Vorlauf der Ministerpräsidentenkonferenz eine „grundlegende Wende in der Migrationspolitik“ gefordert. „Ziel muss es sein, dass an der deutschen Grenze jene wirksam zurückgewiesen werden können, die keinen Anspruch auf Schutz haben“, sagte der CSU-Chef der Augsburger Allgemeinen. Söders Forderung: Asylverfahren sollen künftig in Drittstaaten durchgeführt werden und nicht mehr in Deutschland.

Auch NRW-Landeschef Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete eine Verringerung der unerlaubten Einreisen nach Deutschland als „Schlüssel“ in der künftigen Migrationspolitik. Das sei nötig, „damit wir den Menschen überhaupt noch gerecht werden können, die hier Schutz suchen“, erklärte Wüst im ARD-Morgenmagazin. Von dem Spitzentreffen am Montagnachmittag erhoffe er sich, dass Verabredungen getroffen würden, „die später im Bundestag umgesetzt werden müssen“. Notwendig sei ein ganzes „Maßnahmenbündel“.

MPK im Kanzleramt – Sogar SPD-Länderchefs erhöhen Druck auf Kanzler Scholz

Doch auch die Länderchefs der Kanzlerpartei fordern vor allem eine Entlastung der Kommunen. Die Länder und Kommunen müssten finanziell so ausgestattet werden, „dass sie durch Unterbringung, Versorgung und Integration der Geflüchteten nicht überfordert werden“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) plädierte im Vorlauf unter anderem für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber.„Wir plädieren für die Einführung einer Bezahlkarte, wollen Verfahren für Flüchtlinge mit schlechter Bleibeperspektive beschleunigen und Flüchtlingen mit guter Perspektive schneller die Aufnahme einer Arbeit ermöglichen“, sagte Schwesig dem RND.

Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kommen um 12 Uhr in Berlin für ihre Beratungen zusammen. Gegen 15 Uhr sollen die Gespräche dann ins Kanzleramt verlegt werden. Wegen der Brisanz des Themas könnten die Beratungen bis in die späten Abendstunden andauern. Die Ergebnisse werden nach den Beratungen in einer Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und dem Chef der Ministerpräsidentenkonferenz Boris Rhein (CDU) präsentiert. (fd mit dpa)