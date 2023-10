Scholz in Nigeria: Wie Deutschland und Europa Chinas neue Seidenstraße auskontern wollen

Von: Christiane Kühl

Bundeskanzler Scholz ist in Westafrika unterwegs; die EU will mit ihrem Milliardenprojekt „Global Gateway“ vor allem Projekte in Afrika anschieben. Es geht vor allem um Konkurrenz mit Chinas Neuer Seidenstraße.

Es hat vor allem mit China zu tun, dass Afrika auf einmal so wichtig geworden ist für Europa. China hat Milliarden auf dem Kontinent investiert, Infrastruktur gebaut und somit einen enormen Einfluss gewonnen. Nach langem Zögern will Europa nun Chinas Einfluss etwas entgegensetzen: Brüssel hob das 300 Milliarden Euro schwere Programm „Global Gateway“ aus der Taufe, das Infrastrukturprogramme vor allem in Afrika fördern soll. Nach langsamer Anlaufphase bekommt es erste Konturen. Auf dem Global Gateway-Forum vergangene Woche in Brüssel mit hochrangigen Vertretern afrikanischer Staaten wurden erste Projekte unterzeichnet.

Und so sind auch in Deutschland die Zeiten vorbei, in denen die Staaten Afrikas nur eine Randnotiz der Außenpolitik darstellten. Bundeskanzler Olaf Scholz ist am heutigen Montag in Nigeria zu Gast, anschließend geht es nach Ghana. Beide gehören zu den wirtschaftsstärksten Ländern des Kontinents. Es ist bereits die dritte Afrika-Reise des Bundeskanzlers. 2022 hatte Scholz den Senegal, sowie Niger und Südafrika besucht. Im Mai war er in Kenia und Äthiopien. Mitte November lädt Scholz zudem zu einem großen Afrika-Gipfel.

Scholz in Afrika: Reisediplomatie soll die Staaten von Europa und Deutschland überzeugen

Mitglieder der Bundesregierung betonen laut Reuters immer wieder, dass Gesprächspartner in der Sahel-Zone und Westafrika den Wunsch nach einer größeren Rolle Deutschlands als wirtschaftsstärkstes Land der EU äußerten. Parallel ist der Ruf der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich in Westafrika beschädigt; Frankreich gilt in vielen Ländern als eigennütziger Akteur.

Ameer Chughtai, Experte bei der Denkfabrik European Council for Foreign Relations (ECFR) warnte jedoch, die Deutschen fühlten sich unwohl in der Rolle als Großmacht und geopolitischer Akteur. „Und ich bin skeptisch, was die Bereitschaft Deutschland angeht, dies zu ändern,“ so Chugthai zu Reuters.

Bundeskanzler Scholz bei der Ankunft in Nigerias Hauptstadt Abuja: Auch wegen China ist die Afrika-Politik deutlich wichtiger geworden © KOLA SULAIMON/AFP

Eine Chance gebe es für Deutschland aber als Wirtschaftsakteur, sagte Chugthai. Es sei dringend nötig, dass die Europäer Flagge in Afrika zeigten. „Bisher sind Chinas Investitionen viel sichtbarer“, kritisiert er. Dazu müsse auch Deutschland mehr tun.

Deutschland agiert vornehmlich im Verbund mit der EU, so wie bei Global Gateway. Gemeinsam mit den USA will Brüssel im Rahmen des Programms zum Beispiel einen Korridor errichten, der die Demokratische Republik Kongo und Sambia mit der Atlantikküste verbinden soll. Es ist eines der typischen Projekte in Konkurrenz zu China, in diesem Fall geht es um den Zugang zu Rohstoffen. Kongo ist der größte Produzent von Kobalt, das der Westen für die Energiewende braucht. China ist seit Jahren in kongolesischen Minen investiert. Weitere von der EU mit Afrika geplante Projekte sind unter anderem ein Abkommen zu nachhaltigen Rohstoff-Lieferketten und grünem Wasserstoff mit Namibia, ein Wasserkraftwerk in Tansania.

Deutschland und Afrika: Wieder nur Rohstoffe?

Scholz sagte kurz vor seiner Reise in einem Interview mit der nigerianischen Zeitung The Punch, er sehe Kooperations-Potenzial bei „Infrastruktur und Energie bis hin zu Landwirtschaft, Bodenschätzen, Informations- und Kommunikationstechnologien, Verkehr und Logistik und darüber hinaus.“ Doch kurzfristig geht es Deutschland um Gaslieferungen aus Nigeria, wie Scholz in dem Interview einräumte. Die Bundesregierung benötigt die Gaslieferungen nach eigenen Angaben für die Übergangsphase zu erneuerbaren Energien. Auch im Senegal machte sich Scholz für eine Kooperation bei der Erschließung von Gasfeldern vor der Küste stark.

Bei allem Kooperationswillen müssen Deutschland und Europa allerdings aufpassen, nicht doch wieder nur als Abnehmer afrikanischer Rohstoffe aufzutreten. Immer wieder wird der Vorwurf laut, Europa engagiere sich nur im eigenen Interesse, propagiere Werte – und frage zu selten, was die Menschen in Afrika eigentlich für ihre Entwicklung brauchen. So haben viele Länder zu wenig Geld, um ihre Infrastruktur selbst zu bauen. Chinas Angebote passen daher oft am besten zu ihrer Nachfrage; praktisch alle Staaten Afrikas sind Mitglieder der Neuen Seidenstraße. „Sprechen wir mit China, bekommen wir einen Flughafen; sprechen wir mit Deutschland, bekommen wir einen Vortrag“, sagte Ngozi Okonjo-Iweala, Chefin der Welthandelsorganisation WTO, im September auf der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt.

Chinas Neue Seidenstraße: Langsame Züge für Nigeria

Chinas kürzlicher Gipfel zum zehnjährigen Jubiläum der Neuen Seidenstraße hatte Vertreter aus rund 130 Staaten versammelt. Dort, wo es gut läuft, bekommen die Partnerländer Kraftwerke, Bahnlinien oder Straßen. Viele der rund 3000 Projekte der Initiative werden durch chinesische Kredite finanziert. Doch genau diese haben manche Schuldner in Zahlungsschwierigkeiten gestürzt, in Afrika zum Beispiel Sambia. Daraus entstand der Vorwurf, China locke die beteiligten Staaten in eine Schuldenfalle. China stimmte erst kürzlich einer Umschuldung Sambias zu.

Es habe einige „prominente katastrophale Projekte“ gegeben, sagte der britische Historiker Peter Frankopan. kürzlich im Interview mit IPPEN.MEDIA – darunter ein völlig überteuertes Eisenbahnprojekt in Tansania. „Diese Projekte haben zu Recht viel Aufmerksamkeit erregt. Aber sie sind eher die Ausnahme als die Regel. Viele Seidenstraßen-Projekte sind gut gelaufen – und waren gut für die Gemeinschaften vor Ort.“ Doch die Ambitionen in Afrika wachsen, und damit auch die Ansprüche.

In Abuja wurde Scholz laut Reuters von einer nigerianischen Journalistin gefragt, wieso Siemens denn in Ägypten Züge mit einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern baue, während Nigeria von den Chinesen nur Züge bekomme, die 100 Kilometer schnell führen. In einer guten Antwort auf diese Frage liegen die Chancen für Deutschland und Europa.