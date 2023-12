Positiv getestet: Olaf Scholz hat Corona

Von: Jens Kiffmeier

Schlechte News für Olaf Scholz: Der Kanzler ist krank und hat Corona. Mit dem positiven Test endet das Jahr für ihn mehr als turbulent.

Berlin – Homeoffice statt Kanzleramt: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der SPD-Politiker selber auf X (vormals Twitter) mit. Leider zeigten seine aktuellen Covid-19-Tests zwei Striche, schrieb der Regierungschef und fügte hinzu: „Das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue.“ Doch derzeit leide er nur unter wenig Symptomen und hoffe auf einen milden Verlauf. Deswegen arbeite erst einmal vom Schreibtisch aus und meide die Öffentlichkeit.

Olaf Scholz (SPD): Der Kanzler hat Corona – Zahlen steigen aktuell

Mit seiner Corona-Erkrankung ist Scholz nicht alleine. Kurz vor Weihnachten meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) besorgniserregende Zahlen: In Deutschland gibt es zurzeit so viele Covid19-Infektionen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Insgesamt sind seit Oktober über 196.008 Covid-19 Fälle gemeldet worden. Allein in der 49. Kalenderwoche waren es 26.847 Neuinfektionen. Das geht aus dem jüngsten Wochenbericht des RKIs hervor.

Leidet unter Corona: Kanzler Olaf Scholz (SPD). © Michael Kappeler/dpa

Neue Pirola-Variante verursacht neue Symptome – Scholz hat zum zweiten Mal Corona

Bisher dominierten die Varianten Eris (EG.5) und Pirola (BA.2.86). Doch seit Kurzem ist vor allem eine neue Variante für die vielen Neuinfektionen verantwortlich. Es handelt sich um den Pirola Subtyp JN.1, der auch schon in den USA für hohe Inzidenzen sorgt. Die neue Pirola-Variante verursacht auch neue Symptome.

Für den Kanzler ist es nicht die erste Corona-Erkrankung. Bereits im September 2022 war er positiv auf das Virus getestet worden. Damals hatte er seine Isolationszeit im Kanzleramt verbracht. Die kleine Wohnung dort „biete sich an, weil ich von hier aus meiner Arbeit gut nachgehen kann“, sagte Scholz damals laut einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ansonsten lebt Scholz zusammen mit seiner Frau in Potsdam. Ob er dieses Mal auch wieder in der Wohnung im Kanzleramt in Isolation geht, ging aus dem X-Beitrag nicht hervor.

Erst Augenklappe, jetzt Corona positiv: Für Scholz endet ein turbulentes Jahr

Klar ist aber: Damit geht für den Kanzler ein turbulentes Jahr zu Ende. Unabhängig von der Corona-Erkrankung litt er 2023 auch unter den Folgen einer Sportverletzung. Nachdem er beim Joggen gestürzt war und sich dabei am Auge verletzt hatte, musste er für einige Zeit eine Augenklappe tragen – und wurde dabei von Putins Russen-TV verspottet. Auch damals hatte er seine Erkrankung über X öffentlich gemacht. (jeki)