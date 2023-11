Trophäe nach abgewehrtem Angriff: Ukraine stellt russischen Schützenpanzer sicher

Von: Helmi Krappitz

Nach einem erfolgreich abgewehrten „Fleischangriff“ sollen russische Soldaten einen funktionstüchtigen Schützenpanzer hinterlassen haben.

Kiew – Immer wieder gelingt es ukrainischen Truppen Angriffe im Ukraine-Krieg abzuwehren und Ressourcen Russlands zu treffen – mit großen Verlusten für das russische Militär. Bei einem jüngsten Angriffsversuch sollen ukrainische Soldaten einen Schützenpanzer ergattert haben – der künftig für die Ukraine eingesetzt werden soll.

Russischer Angriff: Schützenpanzer prallte nach russischer Flucht gegen einen Baum – blieb aber „nahezu unversehrt“

Die nach Iwan Wychowski benannte 58. motorisierte Brigade der ukrainischen Bodentruppen soll einen fast unbeschädigten Schützenpanzer (BMP-1AM Basurmanin) der Besatzer erhalten haben. In einem Video auf Facebook zeigte das Einsatzkommando „Nord“ die Trophäe, die russische Soldaten auf dem Schlachtfeld zurückgelassen haben sollen, als sie flohen.

„Der Fuhrpark der Brigade mit gepanzerten Fahrzeugen wurde durch ein erbeutetes Infanterie-Kampffahrzeug ergänzt. Die Besatzer haben es bei dem beschämenden ‚Fleischangriff‘ nahezu unversehrt gelassen“, hieß es in der Erklärung. Während ukrainische Soldaten den Angriff erfolgreich abgewehrten, soll der Fahrer des Schützenpanzers aus dem Gefährt gesprungen und geflüchtet sein. Das Fahrzeug sei dann gegen einen Baum geprallt, sei aber unversehrt geblieben.

„Fleischsturm“: Frühere Videos soll Abwehr eines russischen Angriffs zeigen

Dabei könnte es sich um einen Schützenpanzer des russischen Angriffs Mitte November handeln. In einem vorherigen Video zeigte die Brigade Aufnahmen, die den abgewehrten Angriff nahe der Stadt Awdijiwka zeigen. Laut Kriegsblogger Woschak Z beschreibt ein „Fleischsturm“ einen „Sturmangriff der Infanterie ohne Artillerieunterstützung, ohne die Unterdrückung des feindlichen Abwehrfeuers.“

Ukrainische Brigade wehrt einen Angriff Russlands ab – und ergattert Schützenpanzer. (Symbolbild) © IMAGO/Alexander Reka/ Tass Publications

Modernisierte Version: Schützenpanzer hat Maschinengewehr und Abwehrsystem

Laut Einsatzkommando „Nord“ handele es sich beim BMP-1AM Basurmanin um eine modernisierte Version des Schützenpanzers BMP-1. Unter anderem sei der Panzer mit einer ferngesteuerten Waffenstation des BTR-82A APC und einem PKT-Maschinengewehr ausgestattet worden. Ein Panzerabwehrraketensystem 9K115 Metis sei auch Teil der neuen Version, die seit Februar letzten Jahres in den Bestand Russlands aufgenommen wurde.

Trophäe: „Erste Mal“, dass russische Truppen Schützenpanzer hinterlassen

In früheren Gefechten soll das ukrainische Militär russische BMP-1AM Basurmanin Panzer zerstört haben. „Dies ist das erste Mal, dass der Brigade ein modernisierter Schützenpanzer in gutem technischen Zustand übergeben wurde“, hieß es in der aktuellen Erklärung. Nach erfolgreichen Wartungsprüfungen soll der besagte Schützenpanzer von der 58. Brigade eingesetzt werden. (hk)