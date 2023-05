Schwarz-Grün zieht Bilanz in Hessen: Stabiles Krisenmanagement, aber auch Pannen und Defizite

Von: Christiane Warnecke

Ministerpräsident Boris Rhein (rechts) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir flaxen auf der Terrasse der Frankfurter Goethe-Universität nach der Präsentation ihrer Regierungsbilanz. © dpa

Standpunkte der Parteien haben sich deutlich angenähert

Als CDU und Grüne in Hessen vor gut neun Jahren die erste Koalition in einem deutschen Flächenland schmiedeten, grenzte das an ein Wunder. Hatten sich die beiden Parteien doch gerade im Wiesbadener Landtag besonders hart bekämpft. Inzwischen erstaunt die Harmonie der Regierungspartner niemanden mehr. Schwarz-Grün gilt gar als mögliches Modell für den Bund.

Diese Überwindung der politischen Lager, die CDU und Grüne in Hessen unter der Führung des früheren Ministerpräsidenten Bouffier hinbekommen haben, ist eine Leistung, die gestern gar nicht mehr zur Sprache kam. Als Ministerpräsident Rhein und Wirtschaftsminister Al-Wazir ihre Regierungsbilanz für die laufende Legislaturperiode vorlegten, kam vielmehr die Frage auf, wie es die beiden anstellen wollen, nun gegeneinander in den Wahlkampf zu ziehen und gleichzeitig weiter zusammen zu regieren. Der Grüne wurde dabei deutlicher als der CDU-Mann und räumte ein, bei internen Debatten manchmal den Eindruck zu haben, dass ihre beiden Parteien von anderen Sternen kommen. Insgesamt haben sich die Standpunkte aber doch deutlich angenähert, was auch den irdischen Sachzwängen im Angesicht der Krisen geschuldet ist.

Erwartungsgemäß fiel die Regierungsbilanz überschwänglich positiv aus. Nach jüngsten Umfragen steht das Selbstbild der Koalition aber gar nicht in allzu krassem Gegensatz zur Wahrnehmung der Menschen. Zeigt sich doch eine Mehrheit der Hessen zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Doch natürlich gab es auch Pannen und Defizite: In der Corona-Zeit kam es zu dramatischen Todeszahlen in den Pflegeheimen, dem Lehrermangel wurde zu spät begegnet, und die Wohnungsnot ist ungebrochen - um nur einige Beispiele zu nennen. Auch die Polizeiskandale und das verfassungswidrige Corona- Sondervermögen überschatten die Bilanz. Insgesamt aber hat die Landesregierung Hessen stabil durch die beispiellosen Krisen der vergangenen Jahre geführt.