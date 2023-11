Drogenmissbrauch und Schulden - Schweden schiebt jeden ab, der „schwedische Werte“ bedroht

Von: Lisa Mariella Löw

Schweden möchte härter gegen Asylsuchende vorgehen, die „Mängel im Lebensstil“ haben. Im schlimmsten Fall droht die Staatenlosigkeit.

Stockholm - Asylsuchendende in Schweden könnten bald staatenlos werden, wenn sie sich nicht an die Werte des Landes halten. Die rechte Minderheitsregierung von Premierminister Ulf Kristersson möchte damit mit Unterstützung der rechtsextremen Schwedendemokraten (SD) ihr Wahlversprechen einhalten und stärker gegen Einwanderung und Kriminalität vorgehen. Zukünftig sollen Asylsuchende insbesondere auf ihren Lebensstil hin geprüft werden, wie der Nachrichtensender France24 berichtet.

„Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration ist, dass Menschen, die in Schweden leben wollen, sich auch an grundlegende Normen halten und ehrlich und leben“, sagte Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard auf einer Pressekonferenz am Dienstag, 21. November, mit der SD. Deswegen wolle Schweden neue Anforderungen einführen, die die Abschiebung von Asylsuchenden und Einwanderern erleichtern, wenn sie Drogen konsumieren, Verbindungen zu kriminellen Gruppen haben oder sich gegen die schwedischen Werte aussprechen.

Asylpolitik in Schweden: „Mängel in Lebensstil“ sollen überprüft werden

Die Ministerin für Geschlechtergleichstellung Paulina Brandberg, sagte, die Regierung werde die schwedische Gesetzgebung prüfen, um festzustellen, ob es konkrete Gründe für den Widerruf von Aufenthaltsgenehmigungen gäbe. Als potenzielle Beispiele nannte sie „Mängel im Lebensstil“, darunter Sozialhilfebetrug, Schulden, ein unehrlicher Lebensunterhalt und Drogenmissbrauch.

Laut Brandberg sei auch Diskussion, „ob es möglich und angemessen ist, Aussagen aufzunehmen, die die grundlegenden demokratischen Werte Schwedens ernsthaft gefährden“. „Wenn sie sich etwas anderes als diese demokratischen Werte wünschen oder sogar aktiv gegen das arbeiten, wofür Schweden steht, dann sollten sie einfach nicht hier leben“, sagte Brandberg.

Schweden will weniger attraktiv für Asylsuchende sein

Der ehemalige Richter Robert Schott wurde zum Leiter der Prüfung ernannt, die bis Mitte Januar 2025 Bericht erstatten soll. Im öffentlich-rechtlichen Sender Sveriges Radio kündigte Justizminister Gunnar Strommer außerdem eine Untersuchung an, die sich mit der Ausweitung der Befugnisse beim Entzug der Staatsbürgerschaft befassen soll. Dabei könne es sich um Situationen handeln, in denen eine Person schwere Straftaten wie Terrorismus begangen hat. Aber auch Fälle, in denen eine Person Drohungen, Lügen oder Bestechungsgelder eingesetzt hat, um die Staatsbürgerschaft zu erlangen, sollen dazu zählen.

In manchen Fällen könne die Aufhebung der schwedischen Staatsbürgerschaft dazu führen, dass jemand staatenlos wird. „Ich selbst sehe keine Einwände dagegen. Aber es ist Teil einer Rezension, und wir werden sehen, was dabei herauskommt“, sagte Strommer. Auch Ludvig Aspling, Migrationssprecher der Schwedendemokraten, sprach sich dafür aus: „Ein Grundprinzip des schwedischen Einwanderungsrechts besteht darin, dass nur schwedische Staatsbürger ein bedingungsloses Aufenthaltsrecht in Schweden haben.“

Migrationsforscher Bernd Parusel sagte im Tagesspiegel, dass Schweden auf breiter Front arbeite, das Land für Asylsuchende weniger attraktiv zu machen und mehr Zugewanderte zum Verlassen des Landes zu bewegen. Bei Asyl und Familiennachzug sei das Ziel, dass Schweden nur das bieten soll, was das internationale und europäische Recht als Minimum verlangt. (Lisa Mariella Löw)