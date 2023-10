Rechtsruck bei Schweiz-Wahl: SVP legt laut Umfragen wohl weiter zu

Ein leichter Rechtsruck bei den schweizerischen Parlamentswahlen ist laut aktuellen Umfragen wahrscheinlich. Die SVP könnte ihre Position weiter stärken.

Bern – Bei der Parlamentswahl in der Schweiz am Sonntag zeichnet sich Umfragen zufolge ein leichter Rechtsruck ab. Die seit mehr als 20 Jahren wählerstärkste Rechtsaußen-Partei SVP dürfte demnach auf rund 28 Prozent zulegen.

Klare Wählerbefragungen oder Prognosen lagen nach Schließung der letzten Wahllokale um 12.00 Uhr zunächst noch nicht vor. Laut aktuellen Informationen könnte die SVP ihr Ergebnis verbessern. Auch die Sozialdemokraten der SP sollten den Umfragen zufolge leicht zulegen, während Grüne und Grünliberale, die vor vier Jahren Erfolge feierten, Stimmen einbüßen dürften.

Die SVP (Schweizerische Volkspartei) legte im Wahlkampf einen Schwerpunkt auf Themen wie Sorgen und Ängste. Sie äußerte laute Kritik an Ausländern, zeigte Zurückhaltung gegenüber einer engeren Beziehung zur EU und einige Partei-Mitglieder betonten die Wichtigkeit, die schweizerische Kultur zu bewahren. Seit 1999 stellt sie die Mehrheit in der größeren Parlamentskammer, dem Nationalrat. Die deutsche AfD betrachtet die SVP als Vorbild.

Bundesrat: Wahl dürfte keine politische Veränderung mit sich bringen

Auch einer Hochrechnung des Senders SRF zufolge zeichneten sich in der größeren Parlamentskammer, dem Nationalrat mit 200 Sitzen, mehr Sitze für die SVP und weniger für die Grünen ab. Im Parteienspektrum zwischen SVP und Grünen war die Lage am Nachmittag noch recht unklar: die Verschiebungen bei Sozialdemokraten, Liberalen und der Partei „Mitte“, die 2021 aus einem Zusammenschluss der christlichen CVP mit einer anderen Partei entstand, waren in Hochrechnungen je nach Kanton sehr unterschiedlich.

An der siebenköpfigen Regierung, dem Bundesrat, dürften die Wahlen nichts ändern: sie setzt sich seit Jahrzehnten aus den vier langfristig wählerstärksten Parteien zusammen. Der Bundesrat hat heute je zwei Sitze für die SVP, die SP und die liberale FDP sowie einen Sitz der christlichen „Mitte“. (dpa/frs)