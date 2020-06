Demonstranten errichten „Autonome Zone“ in Seattle – Trump droht mit Einschreiten

Nach den Protesten, ausgelöst durch den Tod von George Floyd, erklärt sich ein Stadtteil in Seattle für autonom. Polizisten meiden das Gebiet.

Derweil droht US-Präsident Donald Trump* mit einem Eingreifen.

Seattle – Demonstranten haben nach Tagen des Protests und Auseinandersetzungen mit der Polizei wegen des Todes von George Floyd in Seattle unweit des Kapitols eine „Autonome Zone“ eingerichtet. Am Eingang in das Stadtviertel findet sich nun ein Schild, auf dem steht: „Willkommen in der Autonomen Zone Capitol Hill“.

„Autonome Zone“ in Seattle: Donald Trump will einschreiten

US-Präsident Donald Trump sieht die Proteste in Seattle außer Kontrolle - weshalb er mit Maßnahmen seiner Regierung gedroht hat: „Wenn sie die Situation nicht wieder in Ordnung bringen, werden wir sie in Ordnung bringen“, sagte Trump am Donnerstagabend bei Fox News mit Blick auf die lokalen Verantwortlichen.

The Radical Left Democrats: First they try to take away your guns. Then they try to take away your police! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2020

Auch der Gouverneur könne die Situation richten - er könne über „großartige Truppen der Nationalgarde“ verfügen, sagte Trump. „Es ist erbärmlich. Nein, nein, wir lassen das nicht geschehen in Seattle. Wenn wir einschreiten müssen, werden wir einschreiten.“

Jenny Durkan kontert Donald Trump: „Gehen Sie zurück in den Bunker“

Die Bürgermeisterin von Seattle, Jenny Durkan, konterte promp, ebenfalls via Kurznachrichtendienst: „Sorgen Sie für unsere Sicherheit. Gehen Sie zurück in den Bunker“, twitter Durkan in Richtung Trump.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

US-Medienberichten zufolge scheinen die Behörden in Seattle die „Autonome Zone“ bislang zu dulden. Die Polizei verließ eine Wache in dem Gebiet, verschalte die Fensterscheiben des Gebäudes und hält sich seitdem der „Autonomen Zone“ fern. Auch das sorgte für Wut in Washington, namentlich bei Trump: „Wir werden nicht zulassen, dass Seattle von Anarchisten besetzt wird. Und ich nenne sie nicht Demonstranten“, sagte der US-Präsident.

Ausnahmesituation in Seattle: Trump spricht über Einsatz der Nationalgarde

Mehrere Bundesstaaten hatten angesichts der Proteste nach George Floyds Tod in Minneapolis (Minnesota) am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz Unterstützung der Nationalgarde angefordert. Diese gehört zur Reserve der US-Streitkräfte und kann in Bundesstaaten in Ausnahmesituationen zu Hilfe gerufen werden. Trump hatte dagegen gedroht, das reguläre Militär wegen der Proteste einzusetzen.

Er erwog dazu, den „Insurrection Act“ zu aktivieren. Das Gesetz von 1807 erlaubt es dem US-Präsidenten, unter bestimmten Umständen das Militär im Inland einzusetzen, um Gesetzlosigkeit und Aufstände niederzuschlagen - was jedoch hochumstritten ist. Mehrere frühere US-Verteidigungsminister und Ex-Offiziere haben sich gegen den Einsatz des US-Militärs bei den Protesten ausgesprochen und gewarnt, dass dies die unpolitische Natur des Militärs untergraben könnte.

