Video aus Seattle: Polizei setzt Pfefferspray gegen Siebenjährigen ein

Bei einer friedlichen Demo in Seattle sprüht ein Polizist einem Kind Pfefferspray ins Gesicht. Ein Demonstrant stellt ein Video davon ins Netz – und muss für zwei Tage ins Gefängnis.

Proteste nach Tod von George Floyd - Demonstranten richten „Autonome Zone“ in Seattle ein.

- Demonstranten richten „Autonome Zone“ in ein. Polizisten vor Ort haben ihre Wache verlassen.

Derweil droht US-Präsident Donald Trump* mit einem Eingreifen.

Update vom Dienstag, 16.06.2020, 14.25 Uhr: Die Proteste in Seattle sorgen weit über die USA hinaus für Aufregung. Jetzt wirft vor allem ein Vorfall vom 30. Mai ein schlechtes Licht auf die Polizei vor Ort.

Wie Mando Avery nun dem „Guardian“ berichtete, hatten er und sein siebenjähriger Sohn damals während eines friedlichen Antirassismus-Protests mit Mitgliedern ihrer Kirche gerade ein Gebet gesprochen, als ein Polizist quasi aus dem Nichts heraus Pfefferspray gegen die Gruppe einsetzte und Averys Sohn eine volle Ladung davon im Gesicht abbekam.

Polizeigewalt gegen Siebenjährigen: Video sorgt für Empörung

Der Junge schrie vor Schmerz auf, andere Demonstranten versuchten ihm die brennenden Augen auszuwaschen. Das alles ist auf einem Video zu sehen, dass zufällig dort anwesende Demonstrant Evan Hreha ins Netz gestellt hat.

Der konfrontierte den Polizisten, von dem er glaubte, dass er den Jungen angegriffen hatte, und sagte ihm, dass das Filmmaterial online gehen würde. Das tat es dann auch.

Doch Hreha musste dafür einen hohen Preis zahlen. Er wurde später verhaftet und verbrachte zwei Tage in Polizeigewahrsam. Das sei wohl geschehen, um es ihm heimzuzahlen, so Hreha. Er habe hier einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was Schwarze Tag für Tag erleben würden.

Mando Avery hat derweil einen Anwalt kontaktiert. Sein Sohn sei noch immer traumatisiert. Was Avery am meisten aufregt, sei, dass Beamte und eine Gruppe von Rettungskräften nicht eingegriffen hätten. „Niemand ist aufgestanden, um diesem Kind zu helfen.“ Er verstehe einfach nicht, „wie einer von ihnen schlafen kann“.

Seattle: Trump beklagt erneut die Übernahme durch die „radikale Linke“

Update vom Montag, 15.06.2020, 10.00 Uhr: Donald Trump hielt sich am Wochenende mit Äußerungen zu den Protesten in den USA weitgehend zurück. Am frühen Sonntagabend verurteilte er allerdings auf Twitter erneut die „Übernahme“ der Stadt Seattle durch die „radikale Linke“.

Trump drängt auf ein Eingreifen der Regierungen der Stadt und des Bundesstaates und drohte bereits damit, andernfalls Maßnahmen zu ergreifen. Die Situation könne „einfach in Ordnung gebracht werden“, schrieb er auf Twitter. Bürgermeisterin und Gouverneur sollten sich schämen.

Does anyone notice how little the Radical Left takeover of Seattle is being discussed in the Fake News Media. That is very much on purpose because they know how badly this weakness & ineptitude play politically. The Mayor & Governor should be ashamed of themselves. Easily fixed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

Seattle: Trump spricht von „Terroristen“ - und droht mit Einschreiten in „Autonomer Zone“

Update von Samstag, 13.06.2020, 10.30 Uhr: Seattle ist weiterhin das Zentrum einer beispiellosen Aktion von Demonstranten. In der Großstadt an der Westküste haben Demonstranten eine „autonome Zone“ eingerichtet. Sie umfasst mehrere Straßenzüge und ist teilweise mit Barrikaden vom Rest der Innenstadt abgegrenzt. Die Polizei ist dort nicht erwünscht. Auf TV-Bildern ist zu sehen, dass gelassene und friedliche Stimmung herrscht.

Aus Donald Trumps Sicht haben die Regierungen der Stadt und des Staates die Kontrolle über die Stadt verloren. Er bezeichnete die Demonstranten in Tweets bereits als „Anarchisten“ und „Terroristen“ und drohte, dass seine Regierung Maßnahmen dagegen ergreifen könnte, wenn Gouverneur Jay Inslee und Bürgermeisterin Jenny Durkan nicht handelten. „Wenn du weich und schwach bist, bist du am Ende nicht mitfühlend“, sagte Trump bei Fox. „Härte ist manchmal am mitfühlendsten.“ Andernfalls käme es zu gefährlichen Situationen, in denen Menschen schwer verletzt würden.

Fox News erfindet bewaffnete Antifa-Milizen

Update von Freitag, 12.06.2020, 14.00 Uhr: Demonstranten haben anlässlich des Todes von George Floydin Seattle eine „Autonome Zone“ eingerichtet. Der rechtskonservative Nachrichtensender Fox News versucht, daraus eine „anarchistische Zone“ voller Gewalt zu machen.

„Autonome Zone“ in Seattle wird auf Fox News zur „anarchistischen Zone“

In einem Clip auf Youtube befragt Moderatorin Laura Ingraham den vor Ort anwesenden Julio Rosas, wie sich die Demonstranten in der „Autonomen Zone“ verhalten würden. „Die Leute versuchen vor allem herauszufinden, was als nächstes passiert“, sagt Rosas, während im Hintergrund spazierende Passanten gezeigt werden.

Den größten Seitenhieb von Fox News geht aber in Richtung CNN. Der Berichterstatter Oliver Darcy sprach auf Twitter davon, dass rechtsorientierte Medien behaupten, es gäbe „bewaffnete und milizartige Antifa-Aktivisten“ in der „Autonomen Zone“. Allerdings hätten ihm Offizielle der Stadt berichtet, dass es keine solche bewaffneten Aktivisten gäbe.

Proteste in Seattle: Fox News erfindet militante Antifa

Fox News blendet daraufhin einen Clip ein, in dem ein junger Mann von mehreren aufgefordert wird, ein vermeintlich gestohlenes Handy herauszugeben. Er wird als Dieb bezeichnet und hantiert mit einem Baseballschläger herum, um sich die umstehenden Menschen offenbar vom Hals zu halten. Laura Ingraham zieht daraus ihre eigenen Schlüsse: „Es gibt bewaffnete Individuen direkt in der Zone. Denn wir haben sie gesehen. Anscheinend hat CNN Probleme, eine einfache Google-Suche durchzuführen.“

Erstmeldung, 12.06.2020, 09.00 Uhr: Seattle – Demonstranten haben nach Tagen des Protests und Auseinandersetzungen mit der Polizei wegen des Todes von George Floyd in Seattle unweit des Kapitols eine „Autonome Zone“ eingerichtet. Am Eingang in das Stadtviertel findet sich nun ein Schild, auf dem steht: „Willkommen in der Autonomen Zone Capitol Hill“.

„Autonome Zone“ in Seattle: Donald Trump will einschreiten

US-Präsident Donald Trump sieht die Proteste in Seattle außer Kontrolle - weshalb er mit Maßnahmen seiner Regierung gedroht hat: „Wenn sie die Situation nicht wieder in Ordnung bringen, werden wir sie in Ordnung bringen“, sagte Trump am Donnerstagabend bei Fox News mit Blick auf die lokalen Verantwortlichen.

The Radical Left Democrats: First they try to take away your guns. Then they try to take away your police! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2020

Auch der Gouverneur könne die Situation richten - er könne über „großartige Truppen der Nationalgarde“ verfügen, sagte Trump. „Es ist erbärmlich. Nein, nein, wir lassen das nicht geschehen in Seattle. Wenn wir einschreiten müssen, werden wir einschreiten.“

Jenny Durkan kontert Donald Trump: „Gehen Sie zurück in den Bunker“

Die Bürgermeisterin von Seattle, Jenny Durkan, konterte promp, ebenfalls via Kurznachrichtendienst: „Sorgen Sie für unsere Sicherheit. Gehen Sie zurück in den Bunker“, twitter Durkan in Richtung Trump.

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

US-Medienberichten zufolge scheinen die Behörden in Seattle die „Autonome Zone“ bislang zu dulden. Die Polizei verließ eine Wache in dem Gebiet, verschalte die Fensterscheiben des Gebäudes und hält sich seitdem der „Autonomen Zone“ fern. Auch das sorgte für Wut in Washington, namentlich bei Trump: „Wir werden nicht zulassen, dass Seattle von Anarchisten besetzt wird. Und ich nenne sie nicht Demonstranten“, sagte der US-Präsident.

Ausnahmesituation in Seattle: Trump spricht über Einsatz der Nationalgarde

Mehrere Bundesstaaten hatten angesichts der Proteste nach George Floyds Tod in Minneapolis (Minnesota) am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz Unterstützung der Nationalgarde angefordert. Diese gehört zur Reserve der US-Streitkräfte und kann in Bundesstaaten in Ausnahmesituationen zu Hilfe gerufen werden. Trump hatte dagegen gedroht, das reguläre Militär wegen der Proteste einzusetzen.

Er erwog dazu, den „Insurrection Act“ zu aktivieren. Das Gesetz von 1807 erlaubt es dem US-Präsidenten, unter bestimmten Umständen das Militär im Inland einzusetzen, um Gesetzlosigkeit und Aufstände niederzuschlagen - was jedoch hochumstritten ist. Mehrere frühere US-Verteidigungsminister und Ex-Offiziere haben sich gegen den Einsatz des US-Militärs bei den Protesten ausgesprochen und gewarnt, dass dies die unpolitische Natur des Militärs untergraben könnte.

Marvin Ziegele

