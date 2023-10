„Kriegst eh alles was du willst“: Österreichs Ex-Kanzler vor Gericht

Von: Patrick Peltz

In Wien muss sich der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz vor Gericht verantworten.

Wien – Der ehemalige österreichische Regierungschef Sebastian Kurz galt als Posterboy einer jungkonservativen Generation. Mit seiner Wahl 2017 wurde er mit 31 Jahren der jüngste gewählte Regierungschef der Welt. Zuvor war er vier Jahre lang österreichischer Außen- und Integrationsminister. Nun muss sich der ehemalige Bundeskanzler vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Er soll bei einer parlamentarischen Untersuchung über angebliche Korruption in seiner ersten Regierung falsche Angaben gemacht haben.

Kurz ist wegen angeblicher Falschaussage vor einem Parlamentsausschuss angeklagt. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn außerdem, öffentliche Gelder für gefälschte Meinungsumfragen missbraucht zu haben. In diesem Fall wurde er noch nicht angeklagt. In dem Prozess, der am Mittwoch begann und am Freitag seinen zweiten Verhandlungstag hatte, geht es um den Vorwurf der Falschaussage. Kurz bestreitet in beiden Fällen jegliches Fehlverhalten.

Staatsanwaltschaft wird kurz Falschaussagen vor Untersuchungsausschuss vor

Auf dem Weg ins Gericht zeigte er sich betont optimistisch. „Ich hoffe auf einen fairen Prozess und dass sich die Anschuldigungen als falsch herausstellen“, sagte Kurz vor den wartenden Kameras. Die Staatsanwälte stellten den Altkanzler in ihren Eröffnungsplädoyers als gewieften Geschäftsmann dar. Gegenüber der Öffentlichkeit habe er stets so getan, als wolle er Österreichs Klientelpolitik ändern. Hinter den Kulissen habe er jedoch intrigiert, um seine Vertrauten in Schlüsselpositionen der Regierung und in Konzernvorständen zu installieren.

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Kurz vor, im Jahr 2020 vor dem Parlament falsch ausgesagt zu haben, als er vom Sonderuntersuchungsausschuss zum sogenannten „Ibiza-Skandal“ befragt wurde, ob er bei der Auswahl eines neuen Chefs für die Staatsholding Öbag eine Rolle gespielt habe. Kurz beteuerte, dies nicht getan zu haben.

Kurz-Prozess: „Kriegst eh alles was du willst“.

Private Textwechsel zwischen dem Altkanzler, seinen Helfern und anderen Mitarbeitern, die später bekannt wurden, legen laut Staatsanwaltschaft das Gegenteil nahe. Dabei geht es unter anderem um eine SMS an Thomas Schmid, einen Spitzenbeamten im Finanzministerium, der schließlich Chef der Beteiligungsholding Öbag wurde. Darin schrieb Kurz an Schmid: „Kriegst eh alles, was du willst“.

Obwohl es durchaus in der Kompetenz von Kurz als Bundeskanzler gelegen wäre, auf die Entscheidung Einfluss zu nehmen, hält die Staatsanwaltschaft die Art und Weise der Parteinahme für problematisch und behauptet, dass Kurz irreführende Angaben gemacht habe, um dies zu verschleiern. Die Mitwirkung an der Auswahl loyaler Verbündeter für wichtige Ämter stehe zudem im diametralen Gegensatz zu seinem öffentlichen Bekenntnis zu einem „neuen Stil“.

Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag vor Gericht. © IMAGO/ALEX HALADA

Kurz sagte vor Gericht aus, dass Schmid nach noch mehr Posten und Macht gestrebt hätte. Seine Textnachricht möchte er als ein Signal an Schmidt verstanden wissen, dass dieser „den Hals nicht voll“ bekomme. Aus Kurz Sicht habe es zwar einen engen Austausch über die Besetzung von Posten gegeben, die endgültigen Entscheidungen hätten aber die zuständigen Minister oder Gremien getroffen. Der Versuch der Staatsanwaltschaft, ihn in einem Kreuzverhör in Widersprüche zu verwickeln, scheiterte; Kurz machte von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.

Kurz: Opposition wollte ihn „einfach zerstören“

Am Ende versuchte Kurz, versöhnlich zu klingen. Er räumte ein, im Untersuchungsausschuss auf Fragen eher allgemein und nicht detailliert geantwortet zu haben. Aus heutiger Sicht müsse er sich auch vorwerfen, nicht gut vorbereitet gewesen zu sein. Letztlich habe er aber Angst gehabt, sich in strafrechtliche Schwierigkeiten zu bringen, wenn er zu sehr ins Detail gehe. Die Opposition habe ihn im Untersuchungsausschuss „einfach zerstören“ wollen. Es gilt als sicher, dass sich der zunächst auf drei Tage angesetzte Prozess mindestens bis Ende des Jahres hinziehen wird. (PaPel)