„Der wahre Wahlverlierer“: Susanne Seehofer vergleicht Söder-Ergebnis mit dem ihres Vaters

Von: Victoria Krumbeck

Susanne Seehofer, FDP-Politikerin und Tochter von Horst Seehofer, schießt nach den bayerischen Landtagswahlen gegen Markus Söder.

München – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine CSU ringen nach der Bayern-Wahl um positive Deutungen des Ergebnisses. Immerhin: Mit 37 Prozent wurden die Christsozialen wenig überraschend die stärkste Kraft in Bayern. Sie konnten das Ergebnis der Landtagswahlen von 2018 damit annähernd halten. Wenig begeistert von dem Ergebnis zeigte sich Susanne Seehofer, Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Noch am Wahlabend setzte sie eine Spitze gegen Söder.

Seehofer-Tochter schießt gegen Söder: „Der wahre Verlierer“

Dass Söder und Horst Seehofer eine komplizierte Beziehung haben, ist allseits bekannt. Seehofer versuchte Söder jahrelang als CSU-Chef zu verhindern. Am Wahlabend äußerte sich dann Seehofers Tochter. „Der wahre Wahlverlierer ist Markus Söder. Ein Seehofer hatte immer bessere Ergebnisse“, sagte Susanne Seehofer der Bild. Horst Seehofer hatte bei den Landtagswahlen 2008 und 2013 jeweils 43,4 Prozent und 47,7 Prozent geholt – und konnte damit von 2013 bis 2018 mit absoluter Mehrheit regieren.

Susanne Seehofer (r.) bezeichnete Markus Söder als Verlierer der Landtagswahlen in Bayern. © Fotomontage/Lennart Preiss/Sven Hoppe/dpa

Susanne Seehofer kandidierte für die FDP, die es mit nur drei Prozent der Stimmen nicht in den Bayerischen Landtag geschafft hat. Eng wurde es auch in Hessen, bei der die Liberalen genau 5,0 Prozent der Stimmen erreichten. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis wäre die Partei damit knapp in Hessens Landtag vertreten.

Gute Ergebnisse für Freie Wähler und AfD bei der Bayern-Wahl – FDP verpasst Einzug in den Landtag

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis aus Bayern belegen die Freien Wähler mit 15,8 Prozent den zweiten Platz. Gefolgt werden sie von der AfD mit 14,6 Prozent der Stimmen und den Grünen mit 14,4 Prozent. Die SPD bleibt mit 8,4 Prozent im einstelligen Bereich. Die FDP verliert 2,1 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2018 und auch die Linke zieht mit 1,5 Prozent nicht in den bayerischen Landtag ein.

Einem schwarz-grünen Bündnis erteilte Söder bereits eine Absage. Eine Fortführung der Koalition mit den Freien Wählern gilt als mehr als wahrscheinlich. Zu Streit könnte allerdings die Verteilung der Ministerposten führen.