Selbst Demokraten zweifeln an Biden

Präsident Biden geht am Freitag auf dem South Lawn des Weißen Hauses zur Marine One. © Demetrius Freeman/The Washington Post

Joe Biden will 2024 erneut bei der Präsidentenwahl antreten. Könnte sein Alter zum Problem werden? Die Stimmung in den USA spricht jedenfalls gegen ihn.

Washington, D.C. - Eine wachsende Zahl von Umfragen zeigt, dass die Wähler über das Alter und die Energie von Präsident Joe Biden besorgt sind. Demokratische Gesetzgeber haben gezögert, seinen Kandidaten aus voller Kehle zu unterstützen. Prominente Kommentatoren haben darüber nachgedacht, ob er aus dem Rennen um die Präsidentschaft aussteigen sollte.

Diese Reihe politischer Schwachstellen - zusammen mit der Ankündigung der Republikaner im Repräsentantenhaus, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, und der Anklageerhebung des Justizministeriums gegen Bidens Sohn wegen Waffenbesitzes - löst in Teilen der Demokratischen Partei Befürchtungen aus, dass der Mann, der dazu beigetragen hat, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben, mit 80 Jahren nicht mehr die Vitalität besitzt, um eine Rückkehr erfolgreich zu verhindern.

Bidens Alter bereitet Demokraten Sorgen

„Er befindet sich in einer Phase seines Lebens, in der sein Ableben unmittelbar bevorsteht“, sagte Sharon Sweda, die Vorsitzende der Demokratischen Partei in Lorain County in Ohio, und sagte, sie höre oft von Wählern, die sich Sorgen über die mögliche Gebrechlichkeit des Präsidenten machen. „Wir alle haben eine tickende Uhr. Aber wenn man in seinem oder Trumps Alter ist, tickt die Uhr ein bisschen schneller, und das macht den Wählern Sorgen.“



Viele in der Partei sprechen Biden weiterhin ihr Vertrauen aus und verweisen darauf, dass Trump selbst mit 77 Jahren nicht viel jünger ist. Bidens Verbündete sind jedoch frustriert über das Händeringen einer ängstlichen Fraktion in der Partei, und selbst wenn Wahlkampfvertreter auf die Erfolge des Präsidenten verweisen, die Skeptikern trotzen, überlegen sie intern, wie sie die unüberhörbare Nervosität am besten bekämpfen können.



Solche „Washingtoner Einflüsterungen“ seien unter „bettnässenden“ Demokraten viel zu häufig geworden, sagte Jim Messina, der Barack Obamas Wahlkampf 2012 leitete und kürzlich ein 24-seitiges Deck zusammenstellte, das die Nervosität besänftigen soll und das er an prominente demokratische Amtsträger verschickte.

„Ich sage nicht, dass es einfach sein wird und dass er gut ist“, sagte Messina in einem Interview. „Sehen Sie, Amerika ist in der Mitte gespalten. Beide Parteien werden 46 Prozent bekommen, und wir streiten uns um den Rest.“



Aber er sagte, Biden sei in einer viel stärkeren Position als Trump und ermutigte die Demokraten, ihr öffentliches und privates Gezeter zu beenden. Er sagte, ein Senator habe ihm sofort nach Erhalt seiner Präsentation eine SMS geschickt, die Einzelheiten über Bidens Reihe von frühen Unterstützungen durch wichtige Gruppen, die Auswirkungen der abkühlenden Inflation und die Popularität vieler Errungenschaften des Präsidenten enthielt.



„Ich werde jetzt mit dem Bettnässen aufhören“, schrieb der Senator.



Interviews mit mehr als 30 Gesetzgebern, Strategen, Aktivisten und anderen Demokraten zeigen jedoch, dass die Unsicherheit anhält.



Wählerschaft in den USA sieht in Bidens Alter ein Hindernis

Viele Demokraten befürworten die Kandidatur des Präsidenten für eine zweite Amtszeit, und es hat sich keine größere Persönlichkeit gefunden, die ihn in den Vorwahlen herausfordern will. Mehrere Parteiführer sagten voraus, dass selbst Wähler, die sich ambivalent gegenüber Biden äußern, letztlich dazu animiert werden, gegen die Republikaner zu stimmen, vor allem wenn diese Wahl auf Trump fällt.

Doch nur wenige waren zuversichtlich, dass sich Bidens hartnäckig niedrige Zustimmungsraten bis zum nächsten Jahr erholen würden, und viele räumten ein, dass eine der größten Herausforderungen für den Präsidenten eine ist, die er nicht kontrollieren kann: sein Alter. Sowohl Befürworter als auch Kritiker meinten, dass Bidens Aussichten davon abhängen könnten, ob er einen Weg finden kann, das anhaltende und wachsende Gefühl in der Wählerschaft zu überwinden, dass sein fortgeschrittenes Alter sein entscheidendes Merkmal ist.



Jüngste Umfragen zeigen, dass Biden gleichauf mit Trump liegt, der das Feld der Republikaner mit großem Abstand anführt.

Eine Umfrage von Associated Press/NORC vom August ergab, dass 77 Prozent der Amerikaner, darunter 69 Prozent der Demokraten, der Meinung waren, Biden sei zu alt, um eine weitere vierjährige Amtszeit zu bestehen. Auf die Frage, welches Wort ihnen in den Sinn kommt, wenn sie an Biden denken, nannte mehr als ein Viertel der Befragten das Alter, weitere 15 Prozent nannten Worte wie „langsam“ oder „verwirrt“.



Auch andere Umfragen sind ein Warnsignal für die Demokraten. Eine CNN/SSRS-Umfrage ergab, dass Bidens Zustimmungsrate bei 39 Prozent liegt, wobei fast drei Viertel der Befragten angaben, dass sie über sein Alter besorgt seien. Die Umfrage ergab auch, dass die meisten Demokraten wollen, dass die Partei einen anderen Präsidentschaftskandidaten aufstellt.



Umfragen deuten auch darauf hin, dass Bidens Unterstützung bei nicht-weißen Wählern abnimmt, dass eine wachsende Zahl von Wählern Altersgrenzen für den öffentlichen Dienst bevorzugt und dass die Amerikaner weiterhin ein Unbehagen an der Wirtschaft verspüren.



Am beunruhigendsten für die Demokraten ist vielleicht, dass Biden in mehreren jüngsten Umfragen Kopf an Kopf mit Trump liegt - und das, obwohl Trump, der drei Jahre jünger ist als Biden, mit vier Strafanzeigen konfrontiert ist.

Bidens Team weist Bedenken zurück

Bidens Wahlkampagne weist solche Bedenken mit einem Schulterzucken zurück und bezeichnet sie als altbekannte Beispiele dafür, dass Menschen, die den Präsidenten zuvor in Frage gestellt haben, nun von seinen Siegen überrascht werden, ihre Meinung ändern.



„Nach der historischen Leistung des Präsidenten bei den Zwischenwahlen liefert Präsident Biden Ergebnisse, seine Agenda ist beim amerikanischen Volk beliebt, und wir mobilisieren unsere siegreiche Wählerkoalition weit vor den allgemeinen Wahlen im nächsten Jahr“, sagte Bidens Wahlkampfsprecher Kevin Munoz. „Die Wahl im nächsten Jahr wird eine klare Entscheidung zwischen Präsident Biden und der extremen, unpopulären MAGA-Agenda sein. Wir werden 2024 gewinnen, indem wir die Köpfe einziehen und die Arbeit machen, nicht indem wir uns über Umfragen aufregen.“



Beamte des Weißen Hauses weisen darauf hin, dass Obama 2011 ähnlich niedrige Zustimmungsraten hatte, bevor er im darauffolgenden Jahr die Wiederwahl schaffte. Sie wiesen auch auf die Sonderwahlen in diesem Jahr hin, bei denen die Demokraten die Erwartungen übertroffen haben, und sagten, dass die Abtreibungsfrage, die die Partei vorangebracht hat, die Wähler weiterhin animiert.



Um einen Präsidenten zu unterstützen, der Fragen zum Alter oft mit den Worten „Schauen Sie mir zu“ beantwortet, haben seine Mitarbeiter oft öffentlich über sein Durchhaltevermögen und seinen aufreibenden Zeitplan bei Auslandsreisen gesprochen. Bidens Kampagne hat bereits eine 25 Millionen Dollar teure Werbekampagne gestartet, die Fernsehspots enthält, die den Präsidenten bei einer fast 40-stündigen Hin- und Rückreise in ein ukrainisches Kriegsgebiet energiegeladen und munter zeigen.



Doch während Bidens Arzt ihn im Februar als „gesund“, „kräftig“ und geistig rege beschrieb, sind die Wähler, die ihn sehen - oder selektive Videoclips von ihm sehen, die von seinen Gegnern im Internet verbreitet wurden - oft zu einer anderen Einschätzung gelangt.



Bidens Gang kann steif sein, und seine körperlichen und verbalen Stolperer haben seinen Kritikern bisweilen Stoff gegeben. Nach einer Pressekonferenz am 10. September in Vietnam bemerkten mehrere konservative Medien, dass er müde wirkte und die Veranstaltung mit der Bemerkung beendete, er sei bereit, ins Bett zu gehen. (Seine Berater weisen darauf hin, dass die 11-stündige Zeitverschiebung für jeden eine Herausforderung gewesen sein könnte).



Demokraten zweifeln, ob Biden der richtige Kandidat ist

Obwohl Trump auch ein fortgeschrittenes Alter erreicht hat und sich regelmäßig unberechenbar äußert, zeigen Umfragen, dass sich die Wähler weniger Sorgen um seine Ausdauer und Schärfe machen, sei es wegen seiner forschen Persönlichkeit oder weil seine rechtlichen Probleme andere Sorgen in den Hintergrund drängen.



„Ich würde immer ‚Ich gehe ins Bett‘ dem ‚Ich gehe ins Gefängnis‘ vorziehen“, sagte Senator John Fetterman (D-Pa.) und bezog sich dabei auf die zahlreichen strafrechtlichen Anklagen gegen Trump.



Nikki Fried, Vorsitzende der Demokratischen Partei Floridas, sagte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass das Alter Biden in seiner Amtszeit behindert habe.



„Es gibt eine Überbewertung dieses Gesprächs, mit sozialen Medien und 24-Stunden-Nachrichtenzyklen“, sagte Fried, „im Gegensatz zu konkreten Themen oder konkreten politischen Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden konnten oder nicht eingehalten wurden.“



Ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses, der anonym bleiben wollte, um eine ehrliche Einschätzung von Bidens Kandidatur abzugeben, sagte, er habe sowohl unter seinen Kollegen als auch unter den demokratischen Großspendern Bedenken darüber gehört, ob der Präsident einen aufreibenden Wahlkampf und weitere vier Jahre im Amt durchhalten könne.

„Sie wollen nichts tun, was die Person, die Ihr Kandidat sein wird, untergraben könnte“, sagte der Gesetzgeber. „Gleichzeitig sind diese Bedenken aber sehr real“.



Selbst einige Demokraten, die Bidens Wiederwahl voll und ganz unterstützen, diskutieren seine Kandidatur nicht immer in inspirierenden Worten. Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) verglich die Bedenken über das Alter des Präsidenten mit einem Beinbruch, den er sich selbst zugezogen hatte, nachdem er bei einer Parade niedergeschlagen worden war.



„Ich bin besorgt über die Umfragen, natürlich. Ich bin nicht abweisend“, sagte Blumenthal. „Aber ich denke, ich vergleiche es damit, dass ich mir gerade ein Bein gebrochen habe. War ich besorgt? Ja, ich war wirklich besorgt, weil ich ein gebrochenes Bein hatte. Ich musste mich darum kümmern. Und jetzt“, sagte der 77-Jährige, während er begann, auf der Stelle zu joggen, „geht es mir gut. Bei voller Kraft.“



Vizepräsidentin Kamala Harris rückt in den Mittelpunkt

Gleichzeitig hat Bidens Alter Harris noch stärker ins Rampenlicht gerückt, die im Falle eines Rücktritts Bidens eine führende Kandidatin wäre und ihn ersetzen würde, falls er eine zweite Amtszeit nicht zu Ende führen kann.



Einige Demokraten zweifeln an Harris‘ politischer Stärke, und gelegentlich haben sich Gesetzgeber schwer getan, sie zu verteidigen. Die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D-Calif.), gab eine wenig enthusiastische Antwort, als sie letzte Woche von CNN gefragt wurde, ob Harris die beste Wahl für Bidens Kandidatur im Jahr 2024 sei. „Er denkt so“, sagte sie. „Und das ist es, was zählt.“

Auf die Frage, ob sie mit dieser Einschätzung einverstanden sei, nannte Pelosi Harris „politisch klug“.



Wie Pelosi antwortete auch der Abgeordnete Jamie B. Raskin (D-Md.) nicht direkt, als er auf CNN gefragt wurde, ob Harris die beste Kandidatin für Biden sei. Er und Pelosi äußerten sich später in den sozialen Medien enthusiastischer über Harris, aber ihre anfänglichen Kommentare wurden von den Verbündeten und Gegnern des Vizepräsidenten gleichermaßen zur Kenntnis genommen.

Um solche Bedenken zu entkräften, postete Harris‘ Team Bilder, die zeigen, wie die Vizepräsidentin während einer College-Tour in der vergangenen Woche von Tausenden begeisterter Studenten begrüßt wird.



„Wild. Ich habe gehört, dass sie unpopulär ist“, schrieb Harris‘ Pressesprecherin Kirsten Allen am Freitag auf X, früher bekannt als Twitter, und teilte Bilder eines vollbesetzten Auditoriums von Studenten der North Carolina A&T University, die darauf warteten, die Vizepräsidentin zu sehen.



Schon vor der Vereidigung Bidens kamen Fragen über das demokratische Ticket 2024 auf. Das Alter des Präsidenten, die relativ niedrigen Zustimmungsraten und sein Wahlversprechen, eine „Übergangsfigur“ zu sein, haben lange Zeit die Frage aufgeworfen, ob er eine zweite Amtszeit anstreben würde - oder sollte.



Demokraten haben Angst vor Albtraumszenario

Diese Fragen haben sich nach den unerwarteten Erfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen gelegt. In den letzten Wochen haben sie sich jedoch intensiviert, da die Demokraten erkennen, dass sich das Zeitfenster für einen Wechsel rapide schließt - und dass die Wähler in Umfragen zunehmend skeptisch gegenüber ihrer derzeitigen Wahl sind.



Ein demokratischer Abgeordneter, der aus Gründen der Anonymität über eine heikle Angelegenheit sprach, stellte die Möglichkeit in Aussicht, dass Biden die Nominierung erhalten könnte und dann aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten muss. „Das schlimmste Szenario ist, dass wir den Nominierungsprozess mit Präsident Biden als Kandidaten durchlaufen und er dann nicht mehr in der Lage ist, als Kandidat weiterzumachen“, sagte der Abgeordnete. „Das ist das Albtraumszenario für die Demokraten.



Für einige in Bidens Umfeld ist die existenzielle Angst der Demokraten vor Trump die beste Garantie dafür, dass sich die Demokraten um den Präsidenten scharen werden. Sie haben versucht, die Gegensätze zwischen Biden und seinem Vorgänger hervorzuheben.



In seinen jüngsten Reden kritisierte Biden Trumps wirtschaftliche Leistungen immer deutlicher. „Der ehemalige Präsident ist ein großartiger Bauunternehmer“, sagte Biden letzten Donnerstag sarkastisch. „Er hat nichts gebaut.“



Ein führender Vertreter der Demokraten in einem umkämpften Bundesstaat, der anonym bleiben wollte, um offen über die Aussichten der Partei zu sprechen, sagte, die Demokraten würden zwar zur Wahlurne gehen, um gegen Trump zu protestieren, aber sie würden nicht aus Begeisterung für Biden stundenlang vor den Wahllokalen anstehen.



„Die Leute sind im Moment nicht erregt“, sagte die Person.



Der Abgeordnete Maxwell Frost (D-Fla.), der mit 26 Jahren das jüngste Mitglied des Kongresses ist, sagte, Bidens Alter sei bei älteren Wählern ein größeres Problem, während jüngere Menschen sich mehr auf Themen wie Klimawandel und Waffengewalt konzentrierten.

„Sie sprechen von einer Generation, die sich für Bernie Sanders begeistert hat, der aber auch sehr alt ist“, sagte Frost.



John Paul Mejia, ein College-Student und Sprecher der Sunrise-Bewegung, einer von Jugendlichen geführten politischen Organisation, die sich für den Klimawandel einsetzt, sagte jedoch, Biden wirke älter als Sanders, weil er die progressive Politik, die von der Generation Z unterstützt wird, nicht vollständig übernommen habe.



„Biden hat die Möglichkeit, die optischen Bedenken zu überwinden“, sagte Mejia. „Ich denke, er könnte jünger sein, wenn er will.“



Zu den Autoren Toluse „Tolu“ Olorunnipa ist Büroleiter des Weißen Hauses bei der Washington Post und Co-Autor von „His Name is George Floyd“, das 2023 mit dem Pulitzer-Preis für Sachbücher ausgezeichnet wurde. Er arbeitet seit 2019 für die Post und hat über die letzten drei Präsidenten berichtet. Zuvor arbeitete er bei Bloomberg News und dem Miami Herald und berichtete aus Washington und Florida. Meryl Kornfield ist Redakteurin in der Politikredaktion der Washington Post. Colby Itkowitz ist eine Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post. Sie kam im März 2014 zur Post. Bevor sie zur Post kam, war Colby Itkowitz D.C.-Korrespondentin für The (Allentown) Morning Call und Reporterin für Verkehrspolitik bei Congressional Quarterly. Scott Clement trug zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.