Abhörskandal erschüttert Ukraine: Wanze im Büro des Militärchefs – Geheimdienst ermittelt

Von: Coralie Soemer

General Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, bei einer Sitzung des Parlaments in Kiew am 28. Dezember 2022. © IMAGO/ABACA

Im neuen Büro des Armeechefs Walerij Saluschnyj wurde eine Abhörwanze entdeckt. Nun ermittelt der ukrainische Geheimdienst.

Kiew – Im Büro des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, wurde ein Abhörgerät gefunden. Dies berichtet unter anderem die ukrainische Online-Zeitung Ukrajinska Prawda. Sie beruft sich dabei auf Quellen im ukrainischen Militär.

Die Wanze wurde den Angaben zufolge am Sonntag (17. Dezember) bei einer Routineinspektion entdeckt. Sie befand sich in einem Raum, der das neue Büro des Armeechefs werden sollte. Vor dem Einzug wurde der Raum überprüft. Auch in den Büros von Saluschnyjs Kollegen seien ähnliche Geräte gefunden worden.

Abhörwanze bei Ukraine-Militärchef Saluschnyj gefunden – Geheimdienst ermittelt

Wegen des mutmaßlichen Spionage-Angriffs auf Oberbefehlshaber Saluschnyj hat der ukrainische Geheimdienst SBU Ermittlungen aufgenommen, wie die dpa berichete. Nach vorläufigen Erkenntnissen sei die Wanze nicht in Betrieb gewesen. Mitschnitte habe man nicht gefunden.

Im Februar 2024 jährt sich die Invasion Russlands in die Ukraine zum zweiten Mal. Kurz nach dem Einmarsch Russlands ernannte Präsident Wolodymyr Selenskyj Saluschnyj zum Armeechef. In der Ukraine genießt Saluschnyj mittlerweile einen Heldenstatus. Doch zwischen dem Präsidenten und dem General soll es Spannungen geben.

Spannungen zwischen Präsident Selenskyj und General Saluschnyj im Ukraine-Krieg

Der Konflikt verschärfte sich offenbar durch ein Interview, das Saluschnyj dem Economist im November 2023 gegeben hatte. Darin räumte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte ein, dass sich die Ukraine in einer Pattsituation mit Russland befinde. Die ukrainische Gegenoffensive laufe seit Monaten, habe aber noch zu keinem Durchbruch an der Front geführt.

Selenskyj soll diese Aussage verärgert haben. Wohl auch um die Moral in der ukrainischen Armee hochzuhalten, betont er lieber die Erfolge. Es gilt hingegen als ein Verdienst des Militärstrategen Saluschnyj, dass die erste Angriffswelle Russlands zu Beginn des Ukraine-Krieges gebrochen werden konnte.

Die BBC spekuliert daher auch über eine „stille Eifersucht“ des Präsidenten auf den General. Saluschnyj ist vermutlich der Einzige, der Selenskyj bei der nächsten Präsidentschaftswahl gefährlich werden könnte. Die ursprünglich für März 2024 geplante Präsidentschaftswahl wurde angesichts des fortdauernden russischen Angriffs und geltenden Kriegsrechts allerdings abgesagt.