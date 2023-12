Selenskyj auf heikler Mission in Washington

Angesichts des Ringens um weitere Militärhilfen empfängt US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus.

Washington, D.C. – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Vereinigten Staaten am Montag davor gewarnt, dass die Politik seine angeschlagene Armee im Krieg mit Russland „verraten“ könnte. Zudem versuchte er, die festgefahrenen Verhandlungen auf dem Capitol Hill über weitere Unterstützung für sein Land wieder in Gang zu bringen.

Der Antrag von Präsident Biden auf zusätzliche US-Militärhilfe in Milliardenhöhe für die Ukraine ist ins Stocken geraten, weil die Republikaner im Gegenzug für ihre Stimmen politisch heikle Änderungen der Asyl- und anderer Einwanderungsbestimmungen fordern. Es wird erwartet, dass Selenskyj am Dienstag vor Senatoren und bei einem Treffen mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), und anderen führenden Kongressabgeordneten für die Hilfe plädieren wird.

Selenskyj sagte vor amerikanischen und internationalen Militärangehörigen an der National Defense University in Washington, dass die Chancen seines Landes auf einen Sieg in der Schwebe stünden und dass ein Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Ukraine den russischen Präsidenten Wladimir Putin und andere Diktatoren zum Jubeln bringen würde.

„Wenn die freie Welt zögert“, sagte Selenskyj, „dann feiern Diktatoren … Wenn es jemanden gibt, der sich von den ungelösten Problemen im Capitol Hill inspirieren lässt, dann sind es Putin und seine kranke Clique.“

„Es ist entscheidend, dass die Politik nicht einmal versucht, den Soldaten zu verraten“, fügte er später hinzu. „Genauso wie Waffen zu ihrer Verteidigung benötigt werden, erfordert Freiheit immer Einigkeit.“

Selenskyj zu Treffen mit US-Präsident Biden im Weißen Haus erwartet

Biden, der Selenskyj am Dienstag nach seinem Besuch im Weißen Haus treffen wird, lud den Anführer nach Washington ein, da die Abgeordneten einen zunehmend pessimistischen Ton in Bezug auf die Hilfe des Kongresses für die Ukraine anschlagen.

Das zusätzliche Hilfspaket des Präsidenten in Höhe von 110,5 Milliarden Dollar, das Mittel zur Unterstützung der Ukraine, Israels und Taiwans sowie zur Verstärkung der Grenze zwischen den USA und Mexiko vorsieht, wird wahrscheinlich nicht mehr verabschiedet, bevor der Kongress über die Feiertage nach Washington zurückkehrt. Die Abgeordneten haben wochenlang über Änderungen der Einwanderungspolitik gefeilscht, die viele Republikaner als Gegenleistung für zusätzliche Mittel für die Ukraine fordern. Einige Demokraten wehren sich jedoch gegen das Ziel der Gespräche und sagen, dass eine Erschwerung des Asylverfahrens die Probleme an der Südgrenze nicht lösen würde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. © Bestimage/Imago

Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine seit der russischen Invasion im Februar 2022 mehr als 44 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe zur Verfügung gestellt, und Beamte des Weißen Hauses sagen, dass sie sich dem Ende der militärischen Unterstützung nähern, die sie dem Land allein zukommen lassen können.

„Wir brauchen unbedingt zusätzliche Mittel, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Montag gegenüber Reportern. Er fügte hinzu, dass die Regierung der Ukraine noch vor Ende des Jahres Sicherheitshilfe zukommen lassen werde.

„Es geht um Leben und Tod für die Ukraine“, sagte ein hochrangiger Berater von Selenskyj, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible Diskussionen mit hochrangigen US-Abgeordneten und Regierungsbeamten zu besprechen. „Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung: Das ist die Botschaft.“

Selenskyjs eilig organisierte Reise nach Washington wurde letzte Woche beschlossen, als der ukrainische Staatschef Argentinien besuchte, um die Unterstützung der Entwicklungsländer zu gewinnen.

Neben dem Versuch, die Republikaner für sich zu gewinnen, plant Selenskyj auch, Biden zu bitten, die Übertragung neuer und leistungsfähigerer Waffenkapazitäten an die Ukraine zu genehmigen. Der Berater lehnte es ab, die spezifischen Fähigkeiten zu nennen, die Kiew benötigt.

Austin bei Selenskyj-Besuch: „Amerika muss sein Wort halten“

Selenskyj will unterstreichen, dass die Ablehnung der weiteren Finanzierung des Krieges in der Ukraine Putin in die Hände spielt und seinen Druck auf die Ukraine verstärkt, zu kapitulieren und den Konflikt zu Russlands Bedingungen zu lösen. Die Ukraine befürchtet, dass weitere Verzögerungen Russland ermutigen könnten, in den kommenden Tagen aggressivere Angriffe auf die ukrainischen Streitkräfte zu befehlen.

Selenskyj wird versuchen, die Bedenken der Republikaner hinsichtlich der Verwendung der US-Gelder zu zerstreuen, und er wird sich nicht zu den Fragen der Einwanderung oder der Grenze äußern, die die Hilfe blockiert haben, sagte der Berater.

Wolodymyr Selenskyj – Vom Komödianten zum Symbol des Widerstands Fotostrecke ansehen

Vor seiner Rede am Montag wurde er von Verteidigungsminister Lloyd Austin vorgestellt, der in einer kurzen Ansprache nur stillschweigend auf das Patt im Kongress anspielte und sagte, „Amerikas Wort muss gehalten werden“.

Die Vereinigten Staaten sind federführend bei den Bemühungen um die Ausrüstung und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte, die in diesem Sommer in einer Gegenoffensive, von der sich Beamte in Washington und Kiew einen großen Durchbruch in dem Krieg erhofft hatten, der sich nun bald seinem dritten Jahr nähert, nur mühsam durchbrechen konnten.

Selenskyjs dritter Besuch auf dem Capitol Hill findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem den Abgeordenten nur noch wenige Tage bleiben, um über ein komplexes Einwanderungsabkommen zu verhandeln, bevor sie in die Ferien gehen – ein Ziel, das sie nach Aussage eines der führenden Unterhändler nicht erreichen werden.

„Als Zeichen des guten Willens werden die Demokraten weiter versuchen, eine Einigung zu erzielen“, sagte Senatsmehrheitsführer Charles E. Schumer (D-N.Y.) am Montag. „Es liegt nun an den Republikanern zu zeigen, dass sie bereit sind, sich zu mäßigen.

Die Führer des von der GOP kontrollierten Repräsentantenhauses haben deutlich gemacht, dass sie nicht vorhaben, abzuwarten, ob die Senatoren eine Einigung erzielen.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dabei bleiben würden ... vor allem, wenn die Grenzgespräche nicht zu einem ernsthaften Ergebnis führen“, sagte der Abgeordnete Kelly Armstrong (R-N.D.).

Biden hat letzte Woche signalisiert, dass er bereit wäre, erhebliche Einwanderungsbeschränkungen zu akzeptieren, um eine Einigung zu erzielen, und einige republikanische Abgeordnete haben ihn aufgefordert, sich stärker an den Verhandlungen zu beteiligen. Senator James Lankford (R-Okla.), einer der Hauptverhandlungsführer für ein mögliches Grenzabkommen, sagte in den sozialen Medien, es sei „großartig“, dass die Demokraten im Senat und das Weiße Haus das ganze Wochenende über Gespräche geführt hätten, aber die Republikaner müssten an diesen Gesprächen beteiligt werden.

„Wir werden keine wirklichen Fortschritte bei der Sicherung der Grenze machen, solange nicht alle an einem Tisch sitzen“, sagte Lankford auf X, früher bekannt als Twitter.

Unterstützung für Ukraine hat bei Republikanern nachgelassen

Während die Mehrheit der republikanischen und demokratischen Abgeordnete die Ukraine-Hilfe kurz nach dem Einmarsch Russlands unterstützte, hat die Unterstützung auf der republikanischen Seite nachgelassen, da Umfragen zeigten, dass konservative Wähler sie ablehnen.

Senator Charles E. Grassley (R-Iowa) sagte, er glaube, die Demokraten hätten Selenskyj gebeten zu erscheinen, um die Republikaner unter Druck zu setzen, „die Grenze zu vergessen“ und nur seine Sache zu unterstützen. Selenskyj werde „dafür plädieren, dass wir Weihnachten nicht nach Hause fahren können, wenn wir nicht das Geld für die Ukraine bereitstellen“, sagte Grassley, fügte aber hinzu, dass er nicht glaube, dass dies erfolgreich sein werde.

Der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell (R-Ky.), war einer der lautstärksten republikanischen Befürworter der Ukraine und argumentierte, dass ein Verzicht auf die Ukraine Putin und andere Feinde der Vereinigten Staaten stärken würde. Er hat sich jedoch der Forderung seiner Konferenz angeschlossen, die Einwanderungsbestimmungen zu ändern, um das zusätzliche Finanzierungspaket zu unterstützen.

Putins politische Karriere in Bildern Fotostrecke ansehen

„Wenn es darum geht, Amerika sicher zu halten, ist die Grenzsicherheit kein Nebenschauplatz“, sagte McConnell am Montag. „Es ist ein absolutes Muss. Die Republikaner im Senat haben keine Zeit mehr, diese grundlegende Realität zu erklären.“

In seiner Rede am Montag verwies Selenskyj auf die Ausbreitung der demokratischen Ideale und des Wohlstands nach dem Fall der Berliner Mauer und warnte, dass seitdem die Feinde der Freiheit stärker geworden seien. Und wie schon in früheren Reden vor der amerikanischen Öffentlichkeit versuchte der ukrainische Staatschef, sein Land als Bollwerk gegen Putins Expansionsbestrebungen zu positionieren.

„Sie können auf die Ukraine zählen. Und wir hoffen ebenso sehr, dass wir auf Sie zählen können“, sagte er.

Zu den Autoren Liz Goodwin berichtet für die Washington Post über den Kongress. Bevor sie 2022 zur Post kam, berichtete Goodwin über nationale Politik und war Washingtoner Büroleiterin des Boston Globe. Alex Horton ist ein Reporter für nationale Sicherheit bei der Washington Post mit Schwerpunkt auf dem US-Militär. Er diente im Irak als Infanterist der Armee. John Hudson ist Reporter bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die nationale Sicherheit. Er gehörte zu dem Team, das für die Berichterstattung über die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in die Endrunde des Pulitzer-Preises für Öffentlichkeitsarbeit kam. Er hat aus Dutzenden von Ländern berichtet, darunter die Ukraine, China, Afghanistan, Indien und Belarus. Leigh Ann Caldwell und Tyler Pager trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 12. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.